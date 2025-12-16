ETV Bharat / bharat

'ऑपरेशन सिंदूर' में भारतीय सेना ने मार गिराया था तुर्की मेड पाकिस्तानी ड्रोन, विजय दिवस पर प्रदर्शनी

पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई 2025 को शुरू किया गया 'ऑपरेशन सिंदूर', जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी.

Vijay Diwas
'विजय दिवस' के मौके पर एक प्रदर्शनी में, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा बेअसर किए गए तुर्की के ड्रोन का प्रदर्शन गया. (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 16, 2025 at 2:53 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: भारतीय सेना ने 10 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय बलों द्वारा मार गिराए गए तुर्की मेड के एक पाकिस्तानी सैन्य ड्रोन का प्रदर्शन किया. 9 मई को, भारत के पश्चिमी मोर्चे पर एक बड़े तनाव के तहत, पाकिस्तानी सेना ने 7 और 8 मई की रात को भारतीय सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए कई हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और ड्रोन घुसपैठ की.

भारतीय सेना ने खुलासा किया था कि 36 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोन तैनात किए गए थे, जिनमें से कई को भारतीय बलों ने काइनेटिक (गतिज) और गैर-काइनेटिक (अगतिज) दोनों तरीकों का उपयोग करके मार गिराया था. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ये ड्रोन तुर्की निर्मित 'एसिसगार्ड सोंगर' मॉडल के थे.

बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई 2025 को शुरू किया गया 'ऑपरेशन सिंदूर', जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी. यह ऑपरेशन नियंत्रण रेखा (LoC) के पार और पाकिस्तान के अंदर गहराई तक आतंकी बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए एक दंडात्मक और लक्षित अभियान के रूप में शुरू किया गया था.

भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की सुविधाओं को निशाना बनाते हुए नौ प्रमुख आतंकी लॉन्चपैड को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था. इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए. यह ऑपरेशन जमीन, हवा और समुद्र में चला- जो भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच तालमेल का एक सहज प्रदर्शन था.

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय वायु सेना ने पूरे पाकिस्तान में आतंकी बुनियादी ढांचे के खिलाफ सटीक हमले करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसने नूर खान एयर बेस और रहीमयार खान एयर बेस जैसे लक्ष्यों पर उच्च प्रभाव वाले हवाई संचालन किए, आधिकारिक ब्रीफिंग के दौरान क्षति के दृश्य प्रमाण प्रस्तुत किए गए.

वायु सेना का मजबूत वायु रक्षा वातावरण सीमा पार से जवाबी ड्रोन और यूएवी हमलों के दौरान भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ. स्वदेशी रूप से विकसित आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और पेचोरा और ओएसए-एके जैसे पुराने प्लेटफार्मों को एक स्तरीय रक्षा ग्रिड में प्रभावी ढंग से तैनात किया गया था.

विज्ञप्ति के अनुसार, IAF की एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली ने हवाई संपत्तियों के वास्तविक समय समन्वय को सक्षम किया, जिससे भारतीय बलों को हवाई खतरों को कुशलतापूर्वक बेअसर करने और पूरे संघर्ष के दौरान नेट-सेंट्रिक (नेटवर्क-केंद्रित) संचालन बनाए रखने में मदद मिली.

विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय सेना ने रक्षात्मक और आक्रामक दोनों भूमिकाओं में अपनी तत्परता और प्रभावशीलता का भी प्रदर्शन किया. सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने वायु सेना के साथ मिलकर काम किया, जिसमें कंधे से दागी जाने वाली MANPADS (मैनपैड्स) और LLAD (एलएलएडी) बंदूकों से लेकर लंबी दूरी की SAMs (सैम) तक की एक विस्तृत श्रृंखला तैनात की गई.

ये इकाइयां पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन और लोटरिंग म्यूनिशन (घूमने वाले गोला-बारूद) की लहरों का मुकाबला करने में सहायक थीं. ऐसी घटनाओं के जवाब में, भारत ने उचित सैन्य कार्रवाई की, जिसमें आतंकी ठिकानों पर हमले और हवाई अड्डों पर बमबारी शामिल है. सेना की कार्रवाई ने रक्षा और आक्रमण दोनों में भारत की क्षमता को दिखाया.

