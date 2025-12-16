ETV Bharat / bharat

'ऑपरेशन सिंदूर' में भारतीय सेना ने मार गिराया था तुर्की मेड पाकिस्तानी ड्रोन, विजय दिवस पर प्रदर्शनी

'विजय दिवस' के मौके पर एक प्रदर्शनी में, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा बेअसर किए गए तुर्की के ड्रोन का प्रदर्शन गया. ( PTI )

नई दिल्ली: भारतीय सेना ने 10 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय बलों द्वारा मार गिराए गए तुर्की मेड के एक पाकिस्तानी सैन्य ड्रोन का प्रदर्शन किया. 9 मई को, भारत के पश्चिमी मोर्चे पर एक बड़े तनाव के तहत, पाकिस्तानी सेना ने 7 और 8 मई की रात को भारतीय सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए कई हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और ड्रोन घुसपैठ की.

भारतीय सेना ने खुलासा किया था कि 36 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोन तैनात किए गए थे, जिनमें से कई को भारतीय बलों ने काइनेटिक (गतिज) और गैर-काइनेटिक (अगतिज) दोनों तरीकों का उपयोग करके मार गिराया था. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ये ड्रोन तुर्की निर्मित 'एसिसगार्ड सोंगर' मॉडल के थे.

बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई 2025 को शुरू किया गया 'ऑपरेशन सिंदूर', जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी. यह ऑपरेशन नियंत्रण रेखा (LoC) के पार और पाकिस्तान के अंदर गहराई तक आतंकी बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए एक दंडात्मक और लक्षित अभियान के रूप में शुरू किया गया था.

भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की सुविधाओं को निशाना बनाते हुए नौ प्रमुख आतंकी लॉन्चपैड को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था. इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए. यह ऑपरेशन जमीन, हवा और समुद्र में चला- जो भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच तालमेल का एक सहज प्रदर्शन था.

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय वायु सेना ने पूरे पाकिस्तान में आतंकी बुनियादी ढांचे के खिलाफ सटीक हमले करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसने नूर खान एयर बेस और रहीमयार खान एयर बेस जैसे लक्ष्यों पर उच्च प्रभाव वाले हवाई संचालन किए, आधिकारिक ब्रीफिंग के दौरान क्षति के दृश्य प्रमाण प्रस्तुत किए गए.