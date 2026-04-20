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भारत-चीन बॉर्डर पर बसा उत्तराखंड का यह स्कूल 35 साल पहले हुआ था बंद, अब सेना की मदद से होगा आबाद

पिथौरागढ़: भारत-चीन सीमा पर मौजूद गुंजी गांव में 35 साल पहले बंद हो चुका प्राइमरी स्कूल फिर से आबाद होने जा रहा है. जल्द ही यहां नौनिहाल आखर ज्ञान लेते नजर आएंगे. यहां बच्चों के अ, आ, इ, ई... के शोर सुनने को मिलेंगे. यह सब भारतीय सेना की पहल और मदद से मुमकिन हो पाया है.

भारतीय सेना ने स्कूल के भवन का कराया पुनर्निर्माण: दरअसल, पिथौरागढ़ जिले के सीमांत एवं दूरस्थ गुंजी गांव में भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सद्भावना के तहत लाखों रुपए की लागत से प्राइमरी स्कूल के भवन का पुनर्निर्माण कराया गया है. चीन-नेपाल सीमा पर स्थित गुंजी गांव का यह स्कूल करीब 35 साल पहले बंद हो गया था. अब स्कूल के निर्माण होने से भविष्य में बच्चों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है.

साल 1995 में बंद हो गया था यह स्कूल: बता दें कि उच्च हिमालयी क्षेत्र से ग्रामीणों के माइग्रेशन और बेहद दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते साल 1995 में राजकीय प्राथमिक स्कूल गुंजी बंद हो गया था. आदि कैलाश और ॐ पर्वत (ओम) तक सड़क मार्ग से जुड़ने और आवाजाही बढ़ने के बाद इस स्कूल को आबाद करने की पहल की गई. जिसके तहत पूर्व प्रधान सुरेश गुंज्याल, सरपंच लक्ष्मी गुंज्याल ने सेना के अधिकारियों के समक्ष स्कूल भवन के निर्माण की मांग रखी.

सेना ने कंप्यूटर और आधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूल भवन किया तैयार: वहीं, भारतीय सेना ने इस मांग को पूरा करते हुए करीब 72 लाख रुपए की लागत से 75 बच्चों के अध्ययन की क्षमता वाला कंप्यूटर से सुसज्जित आधुनिक विद्यालय भवन तैयार कर दिया है. यहां पर बच्चों के पढ़ने के लिए तीन कक्ष, एक हॉल, स्टाफ कक्ष व गार्ड रूम बनाया गया है. बच्चों के खेलने के लिए पार्क की सुविधा भी दी गई है. पहले इस स्कूल से पढ़े लोग मुख्य सचिव और डीएम समेत कई जिलों में उच्च पदों पर आसीन हो चुके हैं.