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भारत-चीन बॉर्डर पर बसा उत्तराखंड का यह स्कूल 35 साल पहले हुआ था बंद, अब सेना की मदद से होगा आबाद

भारत-चीन सीमा पर मौजूद गुंजी गांव में साल 1995 में बंद हो गया था प्राइमरी स्कूल, भारतीय सेना ने स्कूली बच्चों के लिए बनाया भवन

Army Goodwill School Gunji
गुंजी में सेना ने कराया स्कूल का पुनर्निर्माण (फोटो सोर्स- Local Resident)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 20, 2026 at 4:18 PM IST

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पिथौरागढ़: भारत-चीन सीमा पर मौजूद गुंजी गांव में 35 साल पहले बंद हो चुका प्राइमरी स्कूल फिर से आबाद होने जा रहा है. जल्द ही यहां नौनिहाल आखर ज्ञान लेते नजर आएंगे. यहां बच्चों के अ, आ, इ, ई... के शोर सुनने को मिलेंगे. यह सब भारतीय सेना की पहल और मदद से मुमकिन हो पाया है.

भारतीय सेना ने स्कूल के भवन का कराया पुनर्निर्माण: दरअसल, पिथौरागढ़ जिले के सीमांत एवं दूरस्थ गुंजी गांव में भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सद्भावना के तहत लाखों रुपए की लागत से प्राइमरी स्कूल के भवन का पुनर्निर्माण कराया गया है. चीन-नेपाल सीमा पर स्थित गुंजी गांव का यह स्कूल करीब 35 साल पहले बंद हो गया था. अब स्कूल के निर्माण होने से भविष्य में बच्चों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है.

साल 1995 में बंद हो गया था यह स्कूल: बता दें कि उच्च हिमालयी क्षेत्र से ग्रामीणों के माइग्रेशन और बेहद दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते साल 1995 में राजकीय प्राथमिक स्कूल गुंजी बंद हो गया था. आदि कैलाश और ॐ पर्वत (ओम) तक सड़क मार्ग से जुड़ने और आवाजाही बढ़ने के बाद इस स्कूल को आबाद करने की पहल की गई. जिसके तहत पूर्व प्रधान सुरेश गुंज्याल, सरपंच लक्ष्मी गुंज्याल ने सेना के अधिकारियों के समक्ष स्कूल भवन के निर्माण की मांग रखी.

सेना ने कंप्यूटर और आधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूल भवन किया तैयार: वहीं, भारतीय सेना ने इस मांग को पूरा करते हुए करीब 72 लाख रुपए की लागत से 75 बच्चों के अध्ययन की क्षमता वाला कंप्यूटर से सुसज्जित आधुनिक विद्यालय भवन तैयार कर दिया है. यहां पर बच्चों के पढ़ने के लिए तीन कक्ष, एक हॉल, स्टाफ कक्ष व गार्ड रूम बनाया गया है. बच्चों के खेलने के लिए पार्क की सुविधा भी दी गई है. पहले इस स्कूल से पढ़े लोग मुख्य सचिव और डीएम समेत कई जिलों में उच्च पदों पर आसीन हो चुके हैं.

"गुंजी का प्राइमरी स्कूल आजादी के तुरंत बाद खोला गया था. वहां गुंजी और नपलच्यू के बच्चे पढ़ते थे. बाद में पलायन होने से बच्चों की संख्या घट गई तो यह स्कूल धारचूला में संचालित होने लगा. अब सड़क बनने से ग्रामीण रिवर्स पलायन कर रहे हैं. शिक्षा विभाग से आग्रह है कि स्कूल को जल्द संचालित किया जाए."- नृप सिंह नपलच्याल, पूर्व मुख्य सचिव

स्कूल के पुनर्निर्माण का क्या है मकसद? सेना के अधिकारियों का कहना है कि स्कूल के पुनर्निर्माण का मुख्य उद्देश्य सेना और स्थानीय ग्रामीणों के बीच आपसी संबंध को मजबूत करना है. साथ ही ग्रीष्मकालीन प्रवास के 6 महीने तक स्थानीय बच्चों को शिक्षा का लाभ दिलाना है. गुंजी के ग्राम प्रधान विमला गुंज्याल ने स्कूल का पुनर्निर्माण किए जाने पर सेना का आभार जताया है.

"नया विद्यालय संचालित करने के लिए कम से कम 10 बच्चे होने चाहिए. बच्चों की न्यूनतम संख्या होने पर शिक्षकों को भेजने की कार्रवाई की जाएगी."- राजेश कुमार अटवाल, खंड शिक्षाधिकारी, धारचूला

फिलहाल, भारतीय सेना की मदद से 35 सालों से वीरान पड़े स्कूल को पुनर्निर्मित तो कर दिया है, लेकिन अब स्कूल को संचालित करने के लिए कम से कम 10 बच्चों की जरूरत है. उम्मीद है कि जल्द ही इस स्कूल में बच्चे एडमिशन लेंगे और फिर से यह स्कूल आबाद होगा. वहीं, सीमांत क्षेत्र के लोगों का मानना है कि यह स्कूल सीमांत क्षेत्र में शिक्षा विभाग के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

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भारतीय सेना गुंजी में स्कूल भवन
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