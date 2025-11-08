अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम इलाकों में भारतीय सेना का संयुक्त हवाई अभियान
इंडियन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम इलाकों में पैदल सेना के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाया.
ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश): परिचालन तैयारियों के एक शानदार प्रदर्शन में स्पीयर कोर के तहत भारतीय सेना के हमलावर हेलीकॉप्टरों ने अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्रों में पैदल सेना के साथ गहन संयुक्त उड़ान अभियान चलाया.
इस अभ्यास में इन एडवांस प्लेटफार्मों की दिन और रात में प्रभावी ढंग से काम करने की जबरदस्त मारक क्षमता और सभी मौसमों में तत्परता का प्रदर्शन किया गया.
In a powerful display of aerial dominance, the Indian Army’s Attack Helicopters under #SpearCorps conducted intense flying operations with Infantry Formations in forward areas of #ArunachalPradesh. The exercise showcased the formidable strike capability and all-weather readiness… pic.twitter.com/md47c6rbgt— SpearCorps.IndianArmy (@Spearcorps) November 8, 2025
इस संबंध में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने कहा कि शुक्रवार को त्रिशूल अभ्यास के तहत तीनों सेनाओं के तालमेल को प्रदर्शित करते हुए दक्षिणी कमान की सुदर्शन चक्र कोर की टुकड़ियों ने भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त जल-थल-स्थल अभ्यास शुरू किया है.
एक्स पर एक पोस्ट में, दक्षिणी कमान ने साझा किया, "अभ्यास त्रिशूल के तहत तीनों सेनाओं के तालमेल को प्रदर्शित करते हुए, दक्षिणी कमान के सुदर्शन चक्र कोर की टुकड़ियों ने भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त जल-थल-स्थल अभ्यास शुरू किया है.
Indian Army’s Southern Command is participating in a series of Tri-Services exercises under the overarching framework of Exercise TRISHUL, to validate full-spectrum land–sea–air integration embodying the mantra of JAI – Jointness, Atmanirbharta and Innovation in action.… pic.twitter.com/3siDKAHMjg— ANI (@ANI) November 8, 2025
एकीकृत योजना, लामबंदी और सावधानीपूर्वक पूर्वाभ्यास, इस एकीकृत उभयचर टास्क फोर्स के अंतिम चरण से पहले किए गए थे, जिसने यथार्थवादी परिचालन वातावरण में समन्वित भूमि, समुद्र और वायु युद्धाभ्यास को शामिल करते हुए कई तरह के आक्रमण संचालन के लिए काम शुरू किया है."
दक्षिणी कमान ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य भारत की जल-थल क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए समकालीन सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में एकीकृत मिशन योजना, परिचालन तत्परता और अंतर-संचालन क्षमता को प्रमाणित करना है.
दक्षिणी कमान ने कहा, "तट से जहाज तक और क्षितिज से परे, यह मिशन भारत के संकल्प, तीनों सेनाओं के एकीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए तत्परता को रेखांकित करता है."
एक बयान के अनुसार, पिछले महीने की शुरुआत में, जय के राष्ट्रीय दृष्टिकोण - संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन को दर्शाते हुए, दक्षिणी कमान ने रेगिस्तानी क्षेत्र में अभ्यास त्रिशूल के हिस्से के रूप में एक संयुक्त अभ्यास सुदर्शन वायु संचार के माध्यम से एकीकृत वायु रक्षा की ताकत का प्रदर्शन किया. इसमें दिखाया गया कि कैसे सेवाओं में सहज समन्वय भारत की वायु रक्षा वास्तुकला को फिर से परिभाषित कर रहा है.
