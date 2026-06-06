अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी व पूर्व नेपाली उप प्रधानमंत्री
रामलला के परिवार के साथ किए दर्शन, हनुमान गढ़ी में भी दर्शन पूजन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 7:41 AM IST
अयोध्या : थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को सपरिवार अयोध्या पहुंचे. यहां राम मंदिर में उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया. राम जन्मभूमि परिसर में उनके स्वागत की विशेष तैयारी की गई थी. वहीं, नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे.
सेना के विमान से अयोध्या पहुंचे थल सेनाध्यक्ष: थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुबह 8:30 बजे सेना के विमान से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे. यहां से वह सबसे पहले हनुमान गढ़ी मंदिर पहुंचे व बजरंग बली का आशीर्वाद लिया. इसके बाद वह श्रीराम जन्मभूमि मंदिर गए व रामलला के समक्ष माथा टेका. यहां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल जी राव ने उन्हें मंदिर परिसर की जानकारी देते हुए परकोटा कॉरिडोर में भ्रमण कराया. ट्रस्ट द्वारा अंगवस्त्र देकर उनका सम्मान भी किया. वह करीब 35 मिनट तक राम मंदिर में रहे.
रामलला को निहारते रहे नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री
रामनगरी में नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री व राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने रामलला का दर्शन करने पहुंचे. यहां काफी देर तक रामलला के छवि को निहारते रहे. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें पूरे परिसर का भ्रमण कराते हुए निर्माण संबंधित विस्तृत जानकारी भी दी.
शुक्रवार की सुबह नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने अपने पत्नी के साथ अयोध्या पहुंचे थे. एक होटल में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने मुलाकात कर स्वागत किया. वहीं राम मंदिर में भी ट्रस्ट ने रामलला का स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र व प्रसाद देकर उनका स्वागत किया. इसके बाद रामलला, राम परिवार, सप्त ऋषि व ऋषिमुनियों के मंदिरों में भी दर्शन किया. राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल जी राव के मुताबिक अतिथि के तौर पर नेपाल से चल के रवि लामिछाने दर्शन करने पहुंचे थे. यहां उन्हें राम मंदिर का भ्रमण कराया.
रामलला के मूर्तिकार अरुण योगीराज भी पहुंचे
रामलला को मूर्ति रूप देने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलला का दर्शन पूजन किया. उन्होंने परिसर की भव्यता को भी देखा. वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चम्पतराय से भी कारसेवकपुरम में मुलाकात किया है.
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