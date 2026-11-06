सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों की कैसी होती है दिवाली? अखनूर बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट
आधुनिक हथियारों के साथ देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों ने देशवासियों को निर्भय होकर त्योहार मनाने का संदेश दिया. आमिर तांत्रे की रिपोर्ट.
Published : November 6, 2026 at 1:38 PM IST
एलओसी अखनूर सेक्टर (जम्मू-कश्मीर): दिवाली यानी रोशनी का पर्व! इसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है. आमतौर पर लोग चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, किसी भी तरह अपने परिवार और चहेतों के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं. लेकिन जब पूरा देश दीयों की रोशनी और उल्लास में डूबा होता है, ठीक उसी वक्त सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं.
अखनूर बॉर्डर से ईटीवी भारत की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको सीधे उस सरहद पर ले चल रहे हैं, जहां देश के ये जांबाज तैनात हैं. आइए जानते हैं कि जब पूरा देश त्योहार की खुशियों में सराबोर रहता है, तब भारत-पाकिस्तान सीमा की 'जीरो लाइन' पर इन सैनिकों का दिन और रात कैसे गुजरती है और वे किस तरह कड़े अनुशासन और तकनीकी मुस्तैदी के बीच अपनी दिवाली मनाते हैं...
दिवाली के दिन भी, रोड ओपनिंग पार्टी (ROP) के जवानों का दिन, हाथ में बारूदी सुरंग खोजने वाले उपकरणों (एंटी-माइन डिटेक्शन टूल्स) के साथ शुरू होता है. इस पार्टी का काम सेना के वाहनों की आवाजाही शुरू होने से पहले सड़कों और अन्य इलाकों को सुरक्षित करना होता है.
आरओपी को और मजबूत बनाने तथा उनके काम की क्षमता को बढ़ाने के लिए, यह टुकड़ी अपने साथ ड्रोन भी चलाती है. यह ड्रोन तेजी से काम करता है, उन सभी इलाकों पर नजर रखता है जहां जवान नहीं देख पाते, और किसी भी चीज का तुरंत पता लगा लेता है.
जैसे ही आरओपी किसी इलाके को सुरक्षित घोषित कर देती है और सेना की टुकड़ी को सिग्नल देती है, वैसे ही ट्रकों और अन्य वाहनों का आना-जाना शुरू हो जाता है. इसके बाद आरओपी दूसरे इलाकों की तरफ बढ़ जाती है, जहां अन्य टुकड़ियों के जवानों को रोज़ का अभ्यास करना होता है ताकि अगर दुश्मन सेना कोई नापाक हरकत करने की कोशिश करे, तो उसका मुकाबला किया जा सके.
इसके बाद बुलेट-प्रूफ वाहन की भूमिका आती है, जिस पर एंटी-टैंक गन लगी होती है. यह वाहन भी एलओसी के अलग-अलग इलाकों में घूमता है, बाड़ की सुरक्षा पर नजर रखता है और दुश्मन सेना की गतिविधियों को ट्रैक करता है.
दिन के समय, एक और टुकड़ी खुले मैदानों में मोर्टार गन के साथ अपना रोज का अभ्यास करने आती है, ताकि जब भी दुश्मन देश कोई अप्रिय हरकत करे या एलओसी पर युद्धविराम का उल्लंघन का प्रयास करे, तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके. इन मोर्टार गन की मारक क्षमता पांच किलोमीटर तक होती है और ये आसमान से नीचे की ओर मार करती हैं. 20 मीटर के दायरे में ये मोर्टार दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं.
पहले, सैनिक दुश्मन के इलाके में मोर्टार के गोलों के गिरने की जगह पर खुद नजर रखते थे, लेकिन अब आधुनिक ड्रोन की मदद से गोलों के गिरने की सटीक जगह का पता लगाया जाता है और बिल्कुल सही निशाना लगाने के लिए उनके रास्ते को बदला जा सकता है. ये मोर्टार गन पिछले साल के 'ऑपरेशन सिंदूर' और जब भी पाकिस्तानी सेना युद्धविराम का उल्लंघन करती है, तब भारतीय सेना के लिए काफी सफल रही हैं. लेकिन 2025 के 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद से, दुश्मन सेना एलओसी पर शांत हो गई है और नहीं चाहती कि भारतीय सेना उन्हें दोबारा तबाह करे.
इसके बाद, जवानों का एक और समूह जीरो लाइन पर बाड़ के पास गश्त जारी रखता है. भारतीय सेना में रोबोटिक म्यूल (Robotic Mule - एक प्रकार का रोबोटिक चौपाया वाहन) के शामिल होने से गश्त करना आसान हो गया है. सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना, खासकर गोलीबारी के दौरान, इस रोबोटिक म्यूल ने सीमाओं पर स्थिति पूरी तरह बदल दी है.
युद्ध के समय या जब भी आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, तब दुश्मन पर नजर रखने के अलावा, यह रोबोटिक म्यूल अपने साथ 20 किलोग्राम तक हथियार और गोला-बारूद ले जा सकता है और बिना किसी इंसानी जान को खतरे में डाले, जवानों तक गोला-बारूद पहुंचा सकता है.
एलओसी (LoC) पर तैनात जवानों के लिए यह सब एक रोज़ की दिनचर्या बन चुका है और दिवाली के जश्न के दौरान भी सब कुछ योजना के मुताबिक ही हुआ. भारतीय सेना के जवान जीरो लाइन पर बाड़ (फेंस) के पास 'दीये' जलाया. यह बाड़ उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें दुश्मन सेना की हरकतों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है. भारत माता के जयकारे लगाते हुए, इन जवानों ने अपने परिवारों से दूर रोशनी का यह त्योहार मनाया.
ईटीवी भारत से बात करते हुए एक सैनिक ने कहा, "मैं देश के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जब तक हम सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वे खुशी-खुशी दिवाली मनाएं."
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