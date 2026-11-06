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सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों की कैसी होती है दिवाली? अखनूर बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट

एलओसी पर दीप जलाते जवान. ( ETV Bharat )

एलओसी अखनूर सेक्टर (जम्मू-कश्मीर): दिवाली यानी रोशनी का पर्व! इसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है. आमतौर पर लोग चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, किसी भी तरह अपने परिवार और चहेतों के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं. लेकिन जब पूरा देश दीयों की रोशनी और उल्लास में डूबा होता है, ठीक उसी वक्त सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं.

अखनूर बॉर्डर से ईटीवी भारत की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको सीधे उस सरहद पर ले चल रहे हैं, जहां देश के ये जांबाज तैनात हैं. आइए जानते हैं कि जब पूरा देश त्योहार की खुशियों में सराबोर रहता है, तब भारत-पाकिस्तान सीमा की 'जीरो लाइन' पर इन सैनिकों का दिन और रात कैसे गुजरती है और वे किस तरह कड़े अनुशासन और तकनीकी मुस्तैदी के बीच अपनी दिवाली मनाते हैं...