ETV Bharat / bharat

जैसलमेर में सेना का महाअभ्यास: ‘अखंड प्रहार-II’ से मरुस्थल में गूंजी भारत की ताकत

जैसलमेर में सेना का अभ्यास ( Photo source: Indian Army )

जैसलमेर: मरुस्थलीय क्षेत्र में सैन्य तैयारियों को और अधिक मजबूत बनाने तथा आधुनिक तकनीक के जरिए युद्धक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय सेना की ब्लैक मेस ब्रिगेड और बैटल एक्स डिवीजन ने संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘अखंड प्रहार-II’ का आयोजन किया. यह अभ्यास ‘अखंड प्रहार-I’ की सफलता के बाद किया गया, जिसमें सेना ने तकनीक आधारित संयुक्त सैन्य अभियानों के माध्यम से अपनी युद्धक तैयारियों और परिचालन क्षमता का प्रदर्शन किया.