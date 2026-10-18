जैसलमेर में सेना का महाअभ्यास: ‘अखंड प्रहार-II’ से मरुस्थल में गूंजी भारत की ताकत
जैसलमेर में भारतीय सेना की ब्लैक मेस ब्रिगेड और बैटल एक्स डिवीजन ने संयुक्त सैन्य अभ्यास 'अखंड प्रहार-II' का सफल आयोजन किया.
Published : October 18, 2026 at 4:40 PM IST
जैसलमेर: मरुस्थलीय क्षेत्र में सैन्य तैयारियों को और अधिक मजबूत बनाने तथा आधुनिक तकनीक के जरिए युद्धक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय सेना की ब्लैक मेस ब्रिगेड और बैटल एक्स डिवीजन ने संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘अखंड प्रहार-II’ का आयोजन किया. यह अभ्यास ‘अखंड प्रहार-I’ की सफलता के बाद किया गया, जिसमें सेना ने तकनीक आधारित संयुक्त सैन्य अभियानों के माध्यम से अपनी युद्धक तैयारियों और परिचालन क्षमता का प्रदर्शन किया.
आधुनिक उपकरणों और तकनीक का समन्वय: सेना की ओर से जारी जानकारी के अनुसार अभ्यास के दौरान सेना ने नई पीढ़ी के सैन्य उपकरणों और युद्ध क्षमता बढ़ाने वाले आधुनिक साधनों का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न युद्धक प्रक्रियाओं का परीक्षण किया. बहुआयामी परिचालन वातावरण में आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न सैन्य संसाधनों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और बदलती युद्ध परिस्थितियों में त्वरित एवं सटीक कार्रवाई की क्षमता को परखना था. अभ्यास में आधुनिक तकनीक और पारंपरिक सैन्य क्षमताओं के समन्वय पर विशेष जोर दिया गया. संयुक्त सैन्य अभियानों के दौरान विभिन्न सैन्य इकाइयों के बीच तालमेल, परिचालन सटीकता और प्रभावी कार्रवाई की क्षमता को भी परखा गया. इससे आधुनिक युद्धक्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना की तैयारियां और मजबूत हुईं.
“Transforming Warfare, Dominating Tomorrow” Building on the success of Exercise Akhand Prahar - I, #BlackMaceBrigade & #BattleAxeDivision undertook #ExerciseAkhandPrahar - II, showcasing enhanced #CombatReadiness through technology-enabled Combined Arms operations in the Desert Sector. Integrating New Generation Equipments (NGEs) & Force Multipliers (FMs), the formation validated integrated battle drills in a Multi Domain Operational Environment — demonstrating seamless synergy, operational precision & combat effectiveness. Lt Gen AVS Rathee, GOC #KonarkCorps, lauded the formations for their technological prowess, operational excellence & unwavering combat readiness. @adgpi @IaSouthern @PRODefPune @PRODefRjsthn @SpokespersonMoD— Konark Corps INDIAN ARMY (@KonarkCorps) October 18, 2026
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बहुआयामी युद्धक परिस्थितियों में तालमेल का परीक्षण: आधुनिक युद्ध में तकनीक, सूचनाओं के बेहतर उपयोग और विभिन्न सैन्य क्षमताओं के एक साथ प्रभावी संचालन की भूमिका लगातार बढ़ रही है. ऐसे में इस अभ्यास के जरिए संयुक्त सैन्य अभियानों के दौरान विभिन्न संसाधनों के समन्वित उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया. नई पीढ़ी के उपकरणों और क्षमता बढ़ाने वाले साधनों को सैन्य प्रक्रियाओं में शामिल कर युद्धक अभ्यासों को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास किए गए. इस प्रकार के अभ्यास सैनिकों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बेहतर तालमेल के साथ काम करने, परिचालन संबंधी निर्णयों में सटीकता बनाए रखने और उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल करने के लिए तैयार करते हैं. मरुस्थलीय क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में इस सैन्य अभ्यास का विशेष महत्व है.
कोणार्क कोर के जीओसी ने की सराहना: कोणार्क कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी ने अभ्यास के दौरान सैन्य संरचनाओं की तकनीकी दक्षता, परिचालन उत्कृष्टता और मजबूत युद्धक तैयारियों की सराहना की. उन्होंने अभ्यास में प्रदर्शित क्षमताओं को सेना की प्रभावी कार्यप्रणाली और आधुनिक युद्धक तकनीकों के बेहतर उपयोग का परिचायक बताया.
भविष्य की युद्ध चुनौतियों के लिए तैयारी: ‘अखंड प्रहार-II’ का मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीक, नए सैन्य उपकरणों और विभिन्न युद्धक क्षमताओं के एकीकृत उपयोग के जरिए सेना को भविष्य की युद्ध परिस्थितियों के लिए तैयार करना रहा. अभ्यास ने संयुक्त सैन्य अभियानों में तालमेल, तकनीकी दक्षता और परिचालन क्षमता के महत्व को रेखांकित किया. भारतीय सेना का ऐसे अभ्यासों पर जोर देना बदलते युद्ध परिदृश्य के अनुरूप अपनी क्षमताओं को विकसित करने की रणनीति का हिस्सा है. ‘ट्रांसफॉर्मिंग वारफेयर, डॉमिनेटिंग टुमॉरो’ यानी 'युद्ध के स्वरूप में बदलाव लाकर भविष्य में बढ़त हासिल करने' की अवधारणा के अनुरूप यह अभ्यास आधुनिक तकनीक आधारित सैन्य तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा.
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