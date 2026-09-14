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ड्रोनेथॉन-2026: ड्रोन से लेकर एंटी-ड्रोन सिस्टम तक, पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना परख रही है स्वदेशी ताकत

प्रदर्शित होंगी विभिन्न श्रेणी की मानवरहित प्रणालियां: एयर मार्शल के अनुसार आयोजन में विभिन्न कार्यों के लिए विकसित मानवरहित प्रणालियों की विस्तृत श्रृंखला देखने को मिलेगी. इनमें खुफिया, निगरानी और टोही से संबंधित प्रणालियां, लक्ष्य आधारित मानवरहित प्रणालियां, लॉजिस्टिक्स एवं सामग्री पहुंचाने वाले ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता से युक्त यूएएस तथा मानचित्रण एवं सर्वेक्षण से जुड़ी प्रणालियां शामिल हैं. इन तकनीकों का प्रदर्शन रक्षा क्षेत्र में बदलती जरूरतों के बीच मानवरहित प्रणालियों की बढ़ती भूमिका को भी सामने रखेगा.

ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीक पर रहेगा फोकस: वायुसेना अधिकारी एयर मार्शल प्रेम कुमार ने बताया कि ड्रोनेथॉन-2026 का मुख्य उद्देश्य मानवरहित तकनीक के क्षेत्र में उद्योग जगत की भागीदारी बढ़ाना है. आयोजन में मानवरहित हवाई प्रणाली तथा ड्रोन रोधी प्रणाली से संबंधित तकनीकों को प्रमुखता दी जाएगी. विभिन्न कंपनियां पोखरण रेंज में अपने उत्पादों और प्रणालियों की प्रत्यक्ष क्षमता का प्रदर्शन करेंगी. इसके माध्यम से रक्षा क्षेत्र की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी तकनीकों की उपयोगिता को परखा जाएगा.

वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल ने किया शुभारंभ: पोखरण रेंज में आयोजित ड्रोनेथॉन-2026 का शुभारंभ सोमवार को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख (वीसीएएस) एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने किया. इस अवसर पर उन्होंने मानवरहित तकनीक के क्षेत्र में देश की बढ़ती क्षमताओं और स्वदेशी रक्षा तकनीकों के विकास के महत्व पर जोर दिया. ड्रोनेथॉन के माध्यम से भारतीय उद्योगों द्वारा विकसित ड्रोन, ड्रोन रोधी प्रणालियों और अन्य अत्याधुनिक मानवरहित तकनीकों की क्षमताओं को प्रदर्शित किया जा रहा है. पोखरण की सामरिक परिस्थितियों में होने वाले इन प्रत्यक्ष प्रदर्शनों से तकनीकों की व्यावहारिक उपयोगिता और परिचालन क्षमता को परखने का अवसर भी मिलेगा.

जैसलमेर: आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को मजबूती देने और भारतीय वायुसेना की मानवरहित क्षेत्र में परिचालन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय वायुसेना की ओर से ड्रोनेथॉन-2026 का आयोजन 14 से 16 सितंबर तक जैसलमेर स्थित पोखरण रेंज में किया जा रहा है. तीन दिवसीय इस आयोजन में देश के रक्षा एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां अपनी स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीकों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करेंगी. आयोजन से पहले भारतीय वायुसेना की ओर से उद्योग जगत के साथ व्यापक स्तर पर संपर्क अभियान चलाया गया, जिसे रक्षा एवं तकनीकी क्षेत्र से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है.

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एआई और स्वायत्त संचालन पर जोर: प्रेम कुमार ने बताया कि ड्रोनेथॉन में केवल पारंपरिक ड्रोन तकनीक ही नहीं, बल्कि आधुनिक और उन्नत प्रणालियों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. आयोजन में एआई आधारित ड्रोन रोधी तकनीक, स्वायत्त दिशा-निर्धारण, वास्तविक समय में आंकड़ों का संचार तथा उन्नत पेलोड प्रणालियों का प्रदर्शन किया जाएगा. इन तकनीकों के माध्यम से ड्रोन को अधिक सक्षम, सटीक और विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी बनाने की दिशा में हो रहे प्रयासों को प्रदर्शित किया जाएगा.

सीमा निगरानी से आपदा प्रबंधन तक उपयोग: ड्रोनेथॉन-2026 में प्रदर्शित तकनीकों का उपयोग केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं है. आयोजन में सीमा निगरानी, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के निरीक्षण और विभिन्न नागरिक कार्यों से संबंधित उपयोगों पर भी प्रत्यक्ष प्रदर्शन किए जाएंगे. ऐसे में ड्रोन तकनीक की उपयोगिता को सैन्य क्षेत्र के साथ-साथ नागरिक क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से सामने लाने का प्रयास किया जा रहा.

ड्रोनेथॉन में शामिल ड्रोन (ETV Bharat Jaisalmer)

युवाओं को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ने का प्रयास: आयोजन में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और स्थानीय युवाओं की भागीदारी भी प्रस्तावित है. युवाओं को अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार से परिचित कराने के लिए प्रत्यक्ष एवं स्थिर प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी. इसके साथ ही नवाचार से जुड़ी चुनौतियों और मानवरहित तकनीक के नए प्रयोगों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. इससे विद्यार्थियों और युवा प्रतिभाओं को रक्षा प्रौद्योगिकी तथा स्वदेशी नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलने की उम्मीद है.

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उद्योग और वायुसेना के बीच बनेगा सेतु: ड्रोनेथॉन-2026 को सामान्य ड्रोन प्रदर्शनी के बजाय नवाचार, सहयोग और क्षमता विकास के व्यापक मंच के रूप में तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य तकनीक विकसित करने वाली कंपनियों और उसके वास्तविक उपयोगकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है. उद्योग जगत की स्वदेशी तकनीकों को वास्तविक परिचालन आवश्यकताओं से जोड़कर ऐसी प्रणालियों की पहचान की जाएगी, जिन्हें भविष्य में रक्षा जरूरतों के अनुरूप विकसित और विस्तार दिया जा सके.

ड्रोनेथॉन में शामिल वायुसेना के अधिकारी (ETV Bharat Jaisalmer)

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल: ड्रोनेथॉन-2026 को रक्षा तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है. आयोजन के माध्यम से देश में विकसित स्वदेशी, विस्तार योग्य और बदलती परिचालन जरूरतों के अनुरूप तकनीकों की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा. इससे भारतीय वायुसेना की मानवरहित क्षमताओं को मजबूत करने के साथ देश के रक्षा उद्योग और तकनीकी क्षेत्र को भी नए अवसर मिलने की संभावना है. जैसलमेर की पोखरण रेंज में होने वाला यह आयोजन देश की उभरती ड्रोन शक्ति और स्वदेशी रक्षा तकनीक की क्षमता को सामने लाने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा.

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