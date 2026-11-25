जामनगर अमृतसर नेशनल हाईवे पर सेना के एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग, माइक्रोलाइट विमानों ने रचा इतिहास
मध्य प्रदेश के महू में सेना के माइक्रोलाइट विमानों की हाईवे पर सफल लैंडिंग. महू से उड़ान और जामनगर अमृतसर हाईवे पर टच डाउन. गौरव कंछल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 11:05 AM IST|
Updated : November 25, 2026 at 12:03 PM IST
इंदौर/महू : भारतीय सेना के चार माइक्रो लाइट विमानों ने नेशनल हाईवे पर लैंडिंग कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. महू स्थित आर्मी एडवेंचर एयरोनॉटिकल सेंटर द्वारा 'विंग्स ऑफ़ वेलर एंड यूनिटी एक्सपीडिशन' के तहत 14 नवंबर को इस विशेष अभियान की शुरुआत की गई थी. इस अभियान के तहत मंगलवार 24 नवंबर को 4 माइक्रोलाइट विमानों ने महू से उड़ान भरी और गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्प वर्षा करते हुए सोमनाथ और द्वारकाधीश मंदिर पर फ्लाईपास्ट किया और हाईवे पर सफल लैंडिंग की.
मध्य प्रदेश से निकले जामनगर-अमृतसर हाईवे पर उतरे
भारतीय सेना की रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंद्रा पोर्ट में समुद्र पार कर ये चार विमान जामनगर-अमृतसर हाईवे पर 10 मिनट के अंतराल में एक के बाद एक उतरे. भारतीय सेना के इन माइक्रोलाइट विमानों की सफल लैंडिंग से नया रिकॉर्ड बन गया है. इस अभियान में चार माइक्रोलाइट प्लेन एक्स एयर हनुमान, सावना एमएक्सपी 740 माइक्रोलाइट, टेनार्ग बायोनिक्स पावर्ड हेंग ग्लाइडर, न्यूविक्स स्काईपर पावर्ड हैंग ग्लाइडर को शामिल किया गया. इन्हें सेना के अनुभवी अधिकारियों द्वारा उड़ाया गया.
भारतीय सेना की ऐतिहासिक उपलब्धि
नेशनल हाईवे पर चारों विमानों का उतरना और फिर उड़ान भरना सेना की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि है. सेना और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बीच इसमें गजब का कॉर्डिनेशन देखने मिला. इस दौरान स्थानीय प्रशासन ने इस गतिविधि के लिए सुरक्षा इंतजाम और ट्रैफिक मैनेजमेंट किया. भारतीय सेना की माइक्रोलाइट व पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग एडवेंचर टीम ने महू से 3100 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय हवाई अभियान की शुरुआत की थी.
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कई मौसमी परिस्थितियों से गुजरे माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट
मध्य प्रदेश के महू में आर्मी एडवेंचर नोडल सेंटर द्वारा आयोजित इस अभियान को लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी, वीएसएम ने रवाना किया था. अभियान का उद्देश्य एयरी-एडवेंचर गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ सेना की साहसिक क्षमता प्रदर्शित करना है. इस दौरान सेना के पायलट्स ने पश्चिमी और मध्य भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और मौसमी परिस्थितियों से गुजरकर सफलतापूर्वक विमानों को नेशनल हाईवे पर उतारा और नया रिकॉर्ड बना दिया.
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