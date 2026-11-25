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जामनगर अमृतसर नेशनल हाईवे पर सेना के एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग, माइक्रोलाइट विमानों ने रचा इतिहास

नेशनल हाईवे पर उतरे सेना के 4 एयरक्राफ्ट ( Source- Indian Airforce )

इंदौर/महू : भारतीय सेना के चार माइक्रो लाइट विमानों ने नेशनल हाईवे पर लैंडिंग कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. महू स्थित आर्मी एडवेंचर एयरोनॉटिकल सेंटर द्वारा 'विंग्स ऑफ़ वेलर एंड यूनिटी एक्सपीडिशन' के तहत 14 नवंबर को इस विशेष अभियान की शुरुआत की गई थी. इस अभियान के तहत मंगलवार 24 नवंबर को 4 माइक्रोलाइट विमानों ने महू से उड़ान भरी और गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्प वर्षा करते हुए सोमनाथ और द्वारकाधीश मंदिर पर फ्लाईपास्ट किया और हाईवे पर सफल लैंडिंग की.

मध्य प्रदेश से निकले जामनगर-अमृतसर हाईवे पर उतरे भारतीय सेना की रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंद्रा पोर्ट में समुद्र पार कर ये चार विमान जामनगर-अमृतसर हाईवे पर 10 मिनट के अंतराल में एक के बाद एक उतरे. भारतीय सेना के इन माइक्रोलाइट विमानों की सफल लैंडिंग से नया रिकॉर्ड बन गया है. इस अभियान में चार माइक्रोलाइट प्लेन एक्स एयर हनुमान, सावना एमएक्सपी 740 माइक्रोलाइट, टेनार्ग बायोनिक्स पावर्ड हेंग ग्लाइडर, न्यूविक्स स्काईपर पावर्ड हैंग ग्लाइडर को शामिल किया गया. इन्हें सेना के अनुभवी अधिकारियों द्वारा उड़ाया गया.