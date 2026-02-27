पोकरण में ‘वायु शक्ति-2026’: आसमान में गरज रही भारतीय वायुसेना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद
जैसलमेर के पोकरण फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट युद्धभ्यास कर रहे हैं. इसमें राफेल से लेकर मिराज जेट शामिल हैं.
जैसलमेर: पाकिस्तान सीमा से सटे पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का मेगा युद्धाभ्यास वायु शक्ति–2026 में शौर्य का प्रदर्शन देखने को मिला. देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और युद्धाभ्यास का अवलोकन कर रही हैं.
राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ शुरू हुआ यह भव्य आयोजन पूरे चरम पर पहुंचता नजर आया. थार के आकाश में लगातार लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई दे रही है. फाइटर जेट्स सटीक निशानेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, अत्याधुनिक मिसाइल और रॉकेट सिस्टम की क्षमता का लाइव डेमो भी देखने को मिला है. इस मेगा इवेंट में राफेल, सुखोई-30 MKI, तेजस, मिराज-2000 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने अपनी ताकत दिखाई. प्रचंड, अपाचे और चिनूक जैसे आधुनिक हेलीकॉप्टरों ने भी इसमें प्रदर्शन किया.
देश की सामरिक ताकत की झलक: स्वदेशी हथियार प्रणालियों और आधुनिक तकनीक से लैस विमानों का समन्वित प्रदर्शन देश की सामरिक ताकत का सीधा संदेश दे रहा है. कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे. दर्शक दीर्घा में मौजूद सैन्य अधिकारी, गणमान्य अतिथि और आमंत्रित नागरिक रोमांच और गर्व के साथ इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने. वायु शक्ति 2026 के इस भव्य कार्यक्रम के दौरान मंच पर रक्षा मंत्री, राज्यपाल और वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह भी उपस्थित हैं. एयर चीफ मार्शल राष्ट्रपति को युद्धाभ्यास की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दे रहे हैं.
पोकरण की धरती पर जारी यह युद्धाभ्यास दुनिया को भारत की वायु शक्ति, आधुनिक रणनीति और सटीक मारक क्षमता का स्पष्ट संदेश दे रहा है. सरहद से उठ रही यह गूंज पूरे देश में गर्व और आत्मविश्वास का संचार कर रही है.
