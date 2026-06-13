असम एयरबेस पर बड़ा हादसा, जोरहाट एयरबेस पर वायु सेना का विमान क्रैश, पायलट के मारे जाने की आशंका
इंडियन एयर फ़ोर्स का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट असम के जोरहाट एयर फोर्स स्टेशन पर दुर्घटना का शिकार हो गया.
Published : June 13, 2026 at 11:22 AM IST
जोरहाट: इंडियन एयर फोर्स का एक एएन-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शनिवार को असम के जोरहाट एयर फोर्स स्टेशन पर दुर्घटना का शिकार हो गया. भारतीय वायु सेना के अनुसार यह दुर्घटना तब हुई जब एएन-32 जोरहाट एयरक्राफ्ट एयरफील्ड पर उतरने की कोशिश कर रहा था. राहत-बचाव अभियान शुरू किया. पायलट के मारे जाने की आशंका है.
अधिकारियों ने बताया, 'इंडियन एयर फोर्स (IAF) का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शनिवार सुबह असम के जोरहाट में एयर फ़ोर्स स्टेशन के पास क्रैश हो गया, एयरक्राफ्ट की पहचान एएन-32 के तौर पर हुई है जो एयरबेस पर लैंड करते समय क्रैश हो गया. साइट पर बचाव और जांच जारी है, इसलिए और जानकारी का इंतजार है.'
अधिकारियों ने बताया कि एयरबेस पर AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट वाली जगह पर आग बुझाने का काम चल रहा है. इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों को मौके पर तैनात कर दिया गया है और अभी बचाव का काम चल रहा है.
इंडियन एयर फोर्स ने अभी तक यह नहीं बताया है कि कोई हताहत हुआ है या नहीं, और अधिकारियों ने कहा है कि आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी. क्रैश के बाद जोरहाट बेस पर उस पल को कैप्चर करते हुए फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. क्रैश साइट से धुआं भी उठता देखा जा सकता है. अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.
Indian Air force says, " an iaf an-32 aircraft met with an accident today while landing at jorhat. a court of inquiry is being constituted, to ascertain the cause of the accident." pic.twitter.com/UmZKXuRENR— ANI (@ANI) June 13, 2026
कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की तैयारी
इंडियन एयर फोर्स ने कहा, 'आज जोरहाट में लैंडिंग के समय वायु सेना का एएन-32 एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंट का कारण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी बनाई जा रही है.'
जानें AN-32 विमान के बारे में
एंटोनोव AN-32 रूस में बना ट्विन-इंजन टैक्टिकल लाइट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है. इसे यूक्रेन में एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है. खास तौर पर वायु सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए डेवलप किया गया यह एयरक्राफ्ट पुराने एएन-26 मॉडल से लिया गया है, लेकिन इसमें विंग्स के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल इंजन लगे हैं.
यह यूनिक डिजाइन इसे बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल और ज़्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ी माहौल में बहुत अच्छा परफॉर्म करने में मदद करता है. शनिवार की घटना किस वजह से हुई, यह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन आज सुबह जोरहाट में मौसम काफी खराब था, इसलिए यह देखना बाकी है कि इसका क्रैश से कोई लेना-देना था या नहीं.
एएन-32 की प्रमुख विशेषताएं
- पावर: दो इवचेंको AI-20 टर्बोप्रॉप इंजन, जिनमें से हर एक 5,100 शाफ्ट हॉर्सपावर जेनरेट करता है.
- क्रूज़िंग स्पीड: लगभग 470 km/h से 530 km/h
- ऑपरेशनल रेंज: 2,500 किलोमीटर
- सर्विस सीलिंग: 9,500 मीटर (लगभग 31,000 फीट)
- अधिकतम टेकऑफ वजन: 27,000 किलोग्राम