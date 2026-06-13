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असम एयरबेस पर बड़ा हादसा, जोरहाट एयरबेस पर वायु सेना का विमान क्रैश, पायलट के मारे जाने की आशंका

जोरहाट: इंडियन एयर फोर्स का एक एएन-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शनिवार को असम के जोरहाट एयर फोर्स स्टेशन पर दुर्घटना का शिकार हो गया. भारतीय वायु सेना के अनुसार यह दुर्घटना तब हुई जब एएन-32 जोरहाट एयरक्राफ्ट एयरफील्ड पर उतरने की कोशिश कर रहा था. राहत-बचाव अभियान शुरू किया. पायलट के मारे जाने की आशंका है.

अधिकारियों ने बताया, 'इंडियन एयर फोर्स (IAF) का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शनिवार सुबह असम के जोरहाट में एयर फ़ोर्स स्टेशन के पास क्रैश हो गया, एयरक्राफ्ट की पहचान एएन-32 के तौर पर हुई है जो एयरबेस पर लैंड करते समय क्रैश हो गया. साइट पर बचाव और जांच जारी है, इसलिए और जानकारी का इंतजार है.'

घटना के तुरंत बाद दूर से देखा गया क्रैश साइट ((ETV भारत/स्पेशल अरेंजमेंट))

अधिकारियों ने बताया कि एयरबेस पर AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट वाली जगह पर आग बुझाने का काम चल रहा है. इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों को मौके पर तैनात कर दिया गया है और अभी बचाव का काम चल रहा है.

इंडियन एयर फोर्स ने अभी तक यह नहीं बताया है कि कोई हताहत हुआ है या नहीं, और अधिकारियों ने कहा है कि आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी. क्रैश के बाद जोरहाट बेस पर उस पल को कैप्चर करते हुए फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. क्रैश साइट से धुआं भी उठता देखा जा सकता है. अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.