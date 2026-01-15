ETV Bharat / bharat

नंदादेवी फॉरेस्ट फायर: वायु सेना ने जोशीमठ में तैनात किए हेलीकॉप्टर, आग पर काबू पाने की होगी कोशिश

चमोली/देहरादून: चमोली के नंदा देवी नेशनल पार्क (नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व) के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन शुरू करने जा रही है. इंडियन एयरफोर्स ने कमान संभालते हुए एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी. बुधवार को हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सर्वेक्षण किया गया. खुद आईएएस एमसीसी (इंडियन एयर फोर्स मास्टर कंट्रोल सेंट्रल) ने 'एक्स' पर पोस्ट कर जानकारी दी है.

इंडियन एयर फोर्स मास्टर कंट्रोल सेंट्रल के बताया गया कि, इंडियन एयर फोर्स की ऑपरेशनल तैयारी एक बार फिर तब दिखी, जब इंडियन एयर फोर्स मास्टर कंट्रोल सेंट्रल ने उत्तराखंड के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इलाके में जंगल की आग से लड़ने के लिए तेजी से कार्रवाई करने की तैयारी की. सेंट्रल एयर कमांड के IAF Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को राज्य सरकार के अनुरोध पर जोशीमठ में आग बुझाने के लिए तैनात किया गया है. इस कार्रवाई ने एक बार फिर रक्षा और आपदा राहत में इंडियन एयर फोर्स की दोहरी भूमिका को उजागर किया है.