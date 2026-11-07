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भारतीय वायुसेना ने रचा नया इतिहास, चीन से 25 किलोमीटर दूर 13,000 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची लैंडिग

भारतीय वायुसेना के आईएल-76एमडी विमान ने लद्दाख के न्योमा एयरबेस पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की ( @IAF_MCC )

श्रीनगर : भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर अपनी क्षमता का परिचय दिया है. इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के आईएल-76एमडी विमान ने लद्दाख के न्योमा एयरबेस पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की. यह ऊंचाई 13,629 फीट है. इसके साथ ही उसने दुनिया में अब तक की सबसे अधिक ऊंचाई पर उतरने का रिकॉर्ड बनाया है.

रूसी मूल का भारतीय वायुसेना का यह एक परिवहन विमान है. इस बारे में भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह उपलब्धि विमान की लंबे समय से साबित होती आ रही क्षमता के साथ उसके चालक दल के असाधारण कौशल, सटीकता और पेशेवर दक्षता का शानदार प्रदर्शन है. वायुसेना के मुताबिक, यह उपलब्धि भारत की सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता को और मजबूत करती है.

LAC से महज 25 किलोमीटर दूर है न्योमा

खास बात यह भी है कि न्योमा दक्षिणी लद्दाख में स्थित एक नया एयरफील्ड है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से करीब 25 किलोमीटर दूर है. यह एयरफील्ड पिछले साल बनकर तैयार हुआ था. इतना ही नहीं यहां करीब तीन किलोमीटर लंबा कंक्रीट रनवे है, जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन (BRO) के प्रोजेक्ट हिमांक ने किया है. साथ ही इसे बेहद कम तापमान और कठिन मौसमी परिस्थितियों में भी संचालन के अनुकूल बनाया गया है. यहां पर तापमान शून्य से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है. न्योमा समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. पहले यहां चिकित्सा सुविधाओं और सामरिक परिवहन के लिए प्रयोग होने वाले छोटे विमानों तथा हेलीकॉप्टरों का संचालन किया जाता था. अब इसे ऐसे पूर्ण विकसित एयरबेस के रूप में तैयार कर लिया गया है, जहां लड़ाकू विमान भी ऑपरेट किए जा सकते हैं. 45 टन तक भार ले जाने में सक्षम है यह विमान

आईएल-76 विमान को 1980 के दशक के मध्य में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था. यह वायुसेना की भारी परिवहन क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह विमान करीब 45 टन तक का भार ले जाने में सक्षम है. हालांकि इससे पहले भी इसका प्रयोग लद्दाख और पूर्वोत्तर के दुर्गम क्षेत्रों में टैंक, बख्तरबंद वाहन और भारी सैन्य उपकरण पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है.