भारतीय वायुसेना ने रचा नया इतिहास, चीन से 25 किलोमीटर दूर 13,000 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची लैंडिग
भारतीय वायुसेना के आईएल-76एमडी ने लद्दाख के न्योमा में 13,629 फीट पर दुनिया का सबसे ऊंचा लैंडिंग रिकॉर्ड बनाया.
Published : November 7, 2026 at 3:40 PM IST
श्रीनगर : भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर अपनी क्षमता का परिचय दिया है. इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के आईएल-76एमडी विमान ने लद्दाख के न्योमा एयरबेस पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की. यह ऊंचाई 13,629 फीट है. इसके साथ ही उसने दुनिया में अब तक की सबसे अधिक ऊंचाई पर उतरने का रिकॉर्ड बनाया है.
रूसी मूल का भारतीय वायुसेना का यह एक परिवहन विमान है. इस बारे में भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह उपलब्धि विमान की लंबे समय से साबित होती आ रही क्षमता के साथ उसके चालक दल के असाधारण कौशल, सटीकता और पेशेवर दक्षता का शानदार प्रदर्शन है. वायुसेना के मुताबिक, यह उपलब्धि भारत की सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता को और मजबूत करती है.
LAC से महज 25 किलोमीटर दूर है न्योमा
खास बात यह भी है कि न्योमा दक्षिणी लद्दाख में स्थित एक नया एयरफील्ड है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से करीब 25 किलोमीटर दूर है. यह एयरफील्ड पिछले साल बनकर तैयार हुआ था. इतना ही नहीं यहां करीब तीन किलोमीटर लंबा कंक्रीट रनवे है, जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन (BRO) के प्रोजेक्ट हिमांक ने किया है. साथ ही इसे बेहद कम तापमान और कठिन मौसमी परिस्थितियों में भी संचालन के अनुकूल बनाया गया है. यहां पर तापमान शून्य से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है.
न्योमा समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. पहले यहां चिकित्सा सुविधाओं और सामरिक परिवहन के लिए प्रयोग होने वाले छोटे विमानों तथा हेलीकॉप्टरों का संचालन किया जाता था. अब इसे ऐसे पूर्ण विकसित एयरबेस के रूप में तैयार कर लिया गया है, जहां लड़ाकू विमान भी ऑपरेट किए जा सकते हैं.
13,629 FEET. A NEW HEIGHT IN AVIATION HISTORY. An Indian Air Force IL-76MD has scripted history with a successful landing at Nyoma, marking the highest-altitude landing ever achieved by the aircraft anywhere in the world. A remarkable demonstration of the aircraft’s enduring capability, backed by the exceptional skill, precision, and professionalism of its crew. A milestone that reinforces India’s strategic airlift capability. Pushing boundaries. Redefining limits. Making history. #IndianAirForce #IAF #Nyoma #AviationHistory #IndianDefence @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD @HQ_IDS_India @adgpi @indiannavy @CareerinIAF @air_veterans— Indian Air Force (@IAF_MCC) November 7, 2026
45 टन तक भार ले जाने में सक्षम है यह विमान
आईएल-76 विमान को 1980 के दशक के मध्य में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था. यह वायुसेना की भारी परिवहन क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह विमान करीब 45 टन तक का भार ले जाने में सक्षम है. हालांकि इससे पहले भी इसका प्रयोग लद्दाख और पूर्वोत्तर के दुर्गम क्षेत्रों में टैंक, बख्तरबंद वाहन और भारी सैन्य उपकरण पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है.
बता दें कि वायुसेना के आईएल-76 विमान नियमित रूप से लेह और थॉइस में रसद संबंधी उड़ानें भरते हैं. ये दोनों एयरफील्ड करीब 10 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं. वहीं श्योक घाटी में स्थित थॉइस सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सैनिकों को सहायता पहुंचाने के लिहाज से काफी अहम है.
न्योमा से सैनिकों और सैन्य सामान की आवाजाही में होगी तेज
न्योमा एयरफील्ड लेह से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित है. यहां भारी परिवहन विमानों को उतारने की सुविधा मिलने से उत्तरी सीमा पर सैनिकों, सैन्य उपकरणों और रसद की आवाजाही जहां सुगम होगी वहीं, समय में बचत होगी. साथ ही जरूरत पड़ने पर सैनिकों की तेजी से तैनाती और सैन्य सहायता पहुंचाने की क्षमता में भी इजाफा होगा.
लद्दाख में पक्के रनवे वाले अन्य एयरफील्ड लेह, थॉइस और कारगिल में हैं. इसके अलावा फुकचे और दौलत बेग ओल्डी में एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड (ALG) भी हैं। करीब 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित दौलत बेग ओल्डी दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है.
आईएल-76 का स्क्वाड्रन चंडीगढ़ में तैनात
भारतीय वायुसेना के आईएल-76 विमानों का संचालन नंबर 44 स्क्वाड्रन करता है, जो चंडीगढ़ में तैनात है. पहले इन विमानों को अलग-अलग इकाइयों में रखा गया था, लेकिन बाद में सभी आईएल-76 विमानों को एक ही स्क्वाड्रन के तहत कर दिया गया, वायुसेना के सामरिक परिवहन बेड़े में अमेरिकी कंपनी बोइंग का सी-17 ग्लोबमास्टर विमान भी शामिल है, जो हिंडन एयरबेस पर तैनात है.
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