ETV Bharat / bharat

भारतीय वायुसेना ने जिस बैम्बी बकेट सिस्टम से कसौली के जंगलों में भीषण आग पर पाया काबू, जानिए कैसे काम करता है?

कसौली-गड़खल के जंगलों में 26 मई को भीषण आग लगी थी, 28 मई को भारतीय वायुसेना ने Mi-17-चिनूक हेलीकॉप्टर से आग पर काबू पाया.

IAF extinguish Kasauli forest fire
कसौली के जंगलों में भीषण आग पर काबू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 7:50 AM IST

|

Updated : May 29, 2026 at 8:25 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कसौली: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कसौली-गड़खल के जंगलों में बेकाबू हुई आग पर काबू पा लिया गया है. आग पर काबू पाने के लिए न केवल अग्निशमन विभाग बल्कि भारतीय वायुसेना के जवानों ने भी लगातार प्रयास किए. यहां तक कि हेलीकॉप्टर ने भी 55 चक्कर लगाकर पानी की बौछार की तब जाकर आग पर काबू पाया गया. आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना ने बैम्बी बकेट का इस्तेमाल किया.

कसौली के जंगलों में भीषण आग पर पाया काबू

मंगलवार (26 मई) को मनौन गांव के जंगल से आग भड़की थी. किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये आग बेकाबू हो जाएगी और करीब 10-15 किलोमीटर के जंगल में फैल जाएगी. लेकिन, जैसे ही आग भड़की उसके बाद दिन और रात लगातार हवा से आग फेलती चली गई. आग की लपटें वायुसेना स्टेशन के पास पहुंचने लगी तो आग पर काबू पाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई. मंगलवार देर शाम से ही हेलीकॉप्टर के द्वारा आग पर पानी की बौछारें शुरू की. आग बुझान का क्रम गुरुवार, 28 मई तक जारी रहा.

Massive fire in Kasauli forest
कसौली के जंगलों में भीषण आग पर काबू (@Forest Division)

आग बुझाने में सेना के हेलीकॉप्टर की मदद

आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी फौरन मोर्चा संभाला. वायुसेना ने Mi-17 और वैसे चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किए, जिनमें 'बैम्बी बकेट' लगे थे. भारतीय वायुसेना की कसौली ब्रिगेड ने आग लगने के तुरंत बाद मोर्चा संभालते हुए दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर अग्निशमन अभियान शुरू किया. आग बुझाने के इस जटिल ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर ने आसमान से लगातार उड़ानें भरीं.

IAF extinguish Kasauli forest fire
भारतीय वायुसेना ने जिस बैम्बी बकेट से आग पर पाया काबू (@IAF)

बैम्बी बकेट क्या है, जिससे बुझी जंगल की आग?

दरअसल, बैम्बी बकेट जंगलों की आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक विशेष हवाई उपकरण (एरियल इक्वीपमेंट) बाल्टी है, जिसे हेलीकॉप्टर के नीचे केबल द्वारा लटकाया जाता है. यह बकेट आग बुझाने वाले हेलीकॉप्टरों द्वारा वनों में उन दुर्गम क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने में मदद करता है, जिन स्थानों पर आमतौर पर दमकल की गाड़ियों का पहुंचना काफी मुश्किल होता है. इस तकनीक से हेलीकॉप्टर किसी नजदीकी नदी, झील या फिर जलाशय के ऊपर हवा में रुकता है, और महज कुछ सेकंड में बाल्टी भर लेता है. बकेट भरने के बाद पानी उन जगहों पर गिराता है जहां भीषण आग लगी है.

सुखना लेक से पानी भरकर की बौछारें

सेना के हेलीकॉप्टर ने चंडीगढ़ स्थित सुखना लेक से पानी भरा. इसके बाद आग पर काबू पाने के लिए बौछारें की गई. आग लगने से वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है. इसके साथ ही जंगली-जानवर भी आग की चपेट में आए हैं. भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने सुखना झील से पानी भरकर कई 'बम्बी बकेट' सॉर्टीज़ के माध्यम से हवाई अग्निशमन अभियान चलाया.

जंगल में कब लगी थी आग?

26 मई को दोपहर लगभग 3 बजे कसौली की पश्चिमी ढलानों पर स्थित जंगलों में अचानक आग भड़क उठी. तेज हवाओं और घने जंगलों के कारण आग तेजी से फैलती चली गई. बुधवार (27 मई) सुबह तक कई क्षेत्रों में धुआं और आग की लपटें दिखाई देती रहीं, जिसके चलते सेना और प्रशासन ने अभियान और तेज कर दिया. राहत की बात यह है कि इस पूरी घटना में किसी भी नागरिक, राहतकर्मी या जवान के घायल होने की सूचना नहीं है और अभियान में तैनात सभी उपकरण भी सुरक्षित हैं.

Massive fire in Kasauli forest
कसौली के जंगलों में भीषण आग (@Forest Division)

सीआरआई कसौली के पास पहुंच गई थी लपटें

हवा से सुलगती आग केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआई) कसौली के पास तक पहुंच गई. जिसके चलते क्षेत्र में हड़कंप मच गया. आग की तेज लपटों को देख छावनी परिषद के अग्निशमन विभाग ने तुरंत मोर्चा संभाला. इसके बाद देर शाम तक यहां भी आग पर काबू पाया गया.

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू

कुनिहार की कोठी पंचायत के नमोल गांव में मंगला माता मंदिर के समीप चीड़ के जंगल में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि पास स्थित प्राइमरी स्कूल भवन तक पहुंच गई. आग लगने की सूचना मिलते ही नमोल गांव के स्थानीय निवासी तुरंत मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए पानी के टैंकरों का इंतजाम किया. वहीं, सूचना दमकल विभाग को दी. टीम ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया.

प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया. जवानों की त्वरित कार्रवाई, साहस और समर्पण की सराहना करते हुए अग्निशमन अभियान में शामिल कर्मियों को ऑन-द-स्पॉट प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए. यह अभियान भारतीय सशस्त्र बलों की उच्च स्तरीय ऑपरेशनल तैयारी, आपसी समन्वय और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों एवं पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है. -लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह

आग से दो ट्रेनें हुई लेट

कालका-शिमला विश्व धरोहर रेल लाइन पर दो ट्रेनें भी आग के कारण लेट हुई. शिमला की ओर जाने वाली 52455 हिमयलन क्वीन को 2.50 मिनट तक धर्मपुर के पास जंगल में रोके रखा. वहीं, 04503 होली-डे स्पेशल ट्रेन भी लेट हो गई. इससे यात्रियों को परेशानी हुई.

ये भी पढ़ें: चिनाब नदी प्रोजेक्ट से देश की होगी चांदी, सूख जाएगा पाकिस्तान का हलक, जानिए Project का हिमाचल कनेक्शन

ये भी पढ़ें: 1 जून से शिपकी-ला बॉर्डर से शुरू होगा भारत-चीन ट्रेड, जानें कौन-कौन सी चीजें होगी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट?

Last Updated : May 29, 2026 at 8:25 AM IST

TAGGED:

WHAT IS BAMBI BUCKET SYSTEM
MASSIVE FOREST FIRE IN KASAULI
IAF MI 17 CHINOOK HELICOPTERS
कसौली के जंगल में आग
IAF EXTINGUISH KASAULI FOREST FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.