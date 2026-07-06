Chennai: वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, खेत में इमरजेंसी लैंडिंग
चेन्नई के तांबरम में मौजूद वायुसेना अड्डे से चेतक हेलीकॉप्टर एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज पर था, तभी उसमें टेक्निकल खराबी आ गई.
Published : July 6, 2026 at 7:14 PM IST
चेन्नई: भारतीय वायुसेना (IAF) के चेतक हेलीकॉप्टर को तकनीकी समस्या की वजह से सोमवार को चेन्नई में वंडालूर के पास एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.
चेन्नई के तांबरम में मौजूद वायुसेना अड्डे से हेलीकॉप्टर (ZA 1420) एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज पर था, तभी उसमें टेक्निकल खराबी आ गई. इसलिए हेलीकॉप्टर ने तुरंत वंडालूर के पास कीरापक्कम में लैंडिंग की, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया.
पायलटों ने तुरंत तांबरम में एयर फोर्स स्टेशन को इसकी जानकारी दी. इसके बाद वायुसेना के अधिकारी हेलीकॉप्टर की जांच और मरम्मत के लिए मौके पर पहुंचे.
तांबरम वायुसेना अड्डे से दो हेलीकॉप्टर मौके पर भेजे गए. एक में IAF के टेक्निकल एक्सपर्ट थे, जबकि दूसरे में फंसे हुए हेलीकॉप्टर की मरम्मत करने के लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स और सामान ले जाया गया. मरम्मत पूरी होने के बाद हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी.
वहीं, गांव में अचानक सैन्य हेलीकॉप्टर के उतरने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. जल्द ही, स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और गांव वालों को हेलीकॉप्टर के पास जाने से रोकने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए.
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के हेलीकॉप्टर डिवीजन ने 1962 में M/S Sud-Aviation (अभी M/S AIRBUS और पहले यूरोकॉप्टर), फ्रांस) के साथ Aloutte III हेलीकॉप्टर (चेतक) बनाने का एग्रीमेंट करके हेलीकॉप्टर बनाना शुरू किया. पहला चेतक (Aloutte III) 'फ्लाई अवे' कंडीशन में 1965 में डिलीवर किया गया था.
चेतक दो टन क्लास का हेलीकॉप्टर है. सात सीटर चेतक हेलीकॉप्टर कई तरह से इस्तेमाल होने वाला, बहुउद्देश्यीय और बड़ा है. यह हेलीकॉप्टर आर्टूस्ट – III B टर्बो शाफ्ट इंजन से चलता है.
यह आने-जाने, माल या सामान के परिवहन, घायलों को निकालने, सर्च और रेस्क्यू (SAR), हवाई सर्वे और पेट्रोलिंग, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, ऑफ-शोर ऑपरेशन और अंडर स्लंग ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है.
आज तक, HAL ने 350 से ज्यादा बहुपयोगी हेलीकॉप्टर बनाए और बेचे हैं, जो भारत और विदेश दोनों जगह सेवा में हैं.
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