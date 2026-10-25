वाराणसी एयरशो; विमानों की गर्जना से गूंजा आकाश, PM मोदी का लोगों ने जताया आभार, बोले-अद्भुत-अकल्पनीय
लड़ाकू विमानों में सुखोई-30 एमकेआई, मिराज-2000, राफेल, एलसीए, मिग-29 और जगुआर शामिल रहे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 5:24 PM IST
वाराणसी: काशी के नमो घाट पर भारतीय वायुसेना के एयरशो का रविवार को समापन हो गया. इस दौरान फाइटर जेट्स की गर्जना से आसमान गुंजायमान हो उठा. विमानों के करतब ने सबको हैरान कर दिया. पीएम मोदी भी इसके साक्षी बने. वाराणसी के लोगों ने इस आयोजन को अद्भुत बताया. साथ ही पीएम मोदी का आभार जताया. पीएम के साथ ही रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी मौजूद रहे.
नमो घाट पर भारतीय वायुसेना के 94 वें वार्षिक उत्सव पर एरियल डिस्प्ले का आयोजन किया गया था. इसके तहत रविवार को तीसरे और आखिरी दिन 11:40 पर शो शुरू हुआ. इसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे. लगभग 2:30 बजे शो खत्म हुआ. यह एयर शो 22, 24 और 25 अक्टूबर को होना था, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए.
पीएम मोदी लगभग 1 बजे खोचवा से वाराणसी पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे, जहां से वे सड़क मार्ग से नमो घाट पहुंचे. इस मौके पर वायुसेना प्रमुख ने पीएम मोदी को स्मृति चिन्ह दिया. इसके बाद पीएम मोदी ने भी एयर शो का लुत्फ़ उठाया. आज का अंतिम शो बेहद अदभुत रहा. आज के शो की बात करें तो इसमें हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और लड़ाकू विमानों ने भाग लिया.
इसमें कुल 100 विमान थे, जिसमें 50 लड़ाकू थे. हेलीकॉप्टर बेड़े में एलसीएच, चिनूक, एएलएच मार्क III, एएलएच मार्क IV, अपाचे, चेतक, कामोव-31 और एमआई-17 वी5 शामिल थे. साथ ही परिवहन एवं अन्य सहायक विमानों में सी-295, सी-17, सी-130, एईडब्ल्यूएंडसी, आईएल-78, एएन-32 और पी-8आई शामिल थे. लड़ाकू विमानों में सुखोई-30 एमकेआई, मिराज-2000, राफेल, एलसीए, मिग-29 और जगुआर शामिल रहे. हार्वर्ड विमान तथा सूर्यकिरण और सारंग प्रदर्शन टीमें आकर्षण का केंद्र रहीं. इसमें भाग लेने वाले विमानों में दो एएलएच हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के तथा एक पी-8आई और एक कामोव-31 भारतीय नौसेना के हैं.
गंगा पर आयोजित शो की थीम “Wings over Ganges” रखी गई. लोगों का कहना था कि काशी में विमानों को उड़ते देखने का बेहद अद्भुत अनुभव है. यहां महादेव स्वयं विराजे हैं. यहां का अनुभव हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं.
शो को देखने आए लोग बहुत उल्लसित दिखे. लोगों ने कहा कि आज पीएम मोदी भी हमारे साथ शो देख रहे हैं. इससे अद्भुत कुछ नहीं हो सकता है. उन्होंने कभी भी ऐसे विमान नहीं देखे थे. हमें सबसे अच्छा लग रहा है. विमानों ने आसमान में जो तिरंगा लहराया है, ये रोमांचित करने वाला रहा. हम पीएम मोदी को दिल से धन्यवाद करते हैं. बता दें कि पीएम मोदी ने शो में शामिल होने से पहले अरविंद मिल का उद्घाटन किया, जो काशी के विकास में अहम कड़ी मानी जा रही है.
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