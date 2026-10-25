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वाराणसी एयरशो; विमानों की गर्जना से गूंजा आकाश, PM मोदी का लोगों ने जताया आभार, बोले-अद्भुत-अकल्पनीय

वाराणसी में एयरशो ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: काशी के नमो घाट पर भारतीय वायुसेना के एयरशो का रविवार को समापन हो गया. इस दौरान फाइटर जेट्स की गर्जना से आसमान गुंजायमान हो उठा. विमानों के करतब ने सबको हैरान कर दिया. पीएम मोदी भी इसके साक्षी बने. वाराणसी के लोगों ने इस आयोजन को अद्भुत बताया. साथ ही पीएम मोदी का आभार जताया. पीएम के साथ ही रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी मौजूद रहे.

वाराणसी में एयरशो (Video Credit; ETV Bharat) नमो घाट पर भारतीय वायुसेना के 94 वें वार्षिक उत्सव पर एरियल डिस्प्ले का आयोजन किया गया था. इसके तहत रविवार को तीसरे और आखिरी दिन 11:40 पर शो शुरू हुआ. इसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे. लगभग 2:30 बजे शो खत्म हुआ. यह एयर शो 22, 24 और 25 अक्टूबर को होना था, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए.