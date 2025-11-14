भारतीय वायु सेना का विमान चेन्नई के पास दुर्घटनाग्रस्त, पायलट ने बचाई जान
पुलिस ने पायलट को बचाकर वायुसेना अधिकारियों को सौंप दिया. पायलट को इलाज के लिए ले जाया गया.
Published : November 14, 2025 at 10:55 PM IST
चेन्नई: भारतीय वायु सेना (आईएएफ) का एक विमान, 'पिलाटस पीसी-7', जो नियमित प्रशिक्षण मिशन पर था, शुक्रवार को चेन्नई के तिरुपुरुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
एक रक्षा बयान में कहा गया है कि पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकल आया. बयान में आगे कहा गया है, "कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी (सीओआई) के आदेश दिए गए हैं."
माना जा रहा है कि विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई और वह नियंत्रण खोकर नीचे गिर गया। पायलट ने चतुराई से पैराशूट का इस्तेमाल करके विमान से बाहर निकलकर सुरक्षित लैंडिंग की और बच गया.
तिरुपुरुर के पास एक नमक निर्माण कंपनी के पास एक निर्माण स्थल के पास विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कोई हताहत नहीं हुआ. विमान का एक हिस्सा नमक फैक्ट्री की छत पर गिर गया, जिससे तेज़ आवाज़ हुई. इसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए.
घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत पायलट की तलाश शुरू कर दी. उन्होंने उसे सड़क किनारे पड़ा पाया. पायलट नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना पहले ही मिलने के बाद भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. इसके बाद, पुलिस ने पायलट को सुरक्षित बचा लिया और उसे भारतीय वायुसेना अधिकारियों को सौंप दिया.
होश में आए पायलट ने बताया कि जब वह अभ्यास कर रहा था, तभी विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई. उसने बताया कि जब वह उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तब विमान नीचे गिर गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, और फिर पैराशूट के सहारे सुरक्षित उतर गया.
पुलिस जांच में पता चला कि विमान का पायलट 36 वर्षीय स्क्वाड्रन लीडर सुबन था. उसे हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए ले जाया गया. पुलिस घटना की जांच जारी रखे हुए है.
इस बीच, गुरुवार को पुदुक्कोट्टई-त्रिची राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निजी कंपनी का छोटा प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
