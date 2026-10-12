देश के 1.4% गांवों में आज भी नहीं बजती मोबाइल की घंटी; भारत-पाक सीमा पर भी नेटवर्क नहीं
इस डिजीटल खाई को पाटने के लिए India Mobile Congress (IMC) 2026 में रिलायंस जियो ने बड़ा प्रोजेक्ट पेश किया है. जानिए क्या है योजना?
Published : October 12, 2026 at 4:41 PM IST
हैदराबाद, (EB Prime Team): Rural India Mobile Network Connectivity: आज हम 5G और 6G कनेक्टीविटी के साथ स्टारलिंक की बात कर रहे हैं. हर हाथ में मोबाइल-इंटरनेट है. 90-100% डेली यूज के काम मोबाइल से हो रहे हैं. लेकिन, डिजिटल इंडिया के दावों के बीच देश के कुल 6,44,131 गांवों में से 8,985 गांव में आज भी फोन की घंटी नहीं बजती. यानी इन गांवों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की पहुंच नहीं है.
सबसे चिंताजनक स्थिति भारत-पाक सीमा से लगे इलाकों की है, जहां जम्मू-कश्मीर के ही 248 गांव आज भी पूरी तरह से मोबाइल कवरेज से बाहर हैं. सरकार ने अब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के तहत इन सीमावर्ती गांवों में BSNL के टावर लगाने के लिए जमीन मंजूर की है. साथ ही देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने 1600 सेटेलाइट स्पेस के लोअर ऑरबिट में सेट करने की योजना बनाई है. इन सैटेलाइट के जरिए बिना नेटवर्क वाले गांवों और बॉर्डर क्षेत्र में मोबाइल और इंटरनेट सेवा शुरू हो सकेगी.
आज भी 8,985 गांवों में नहीं गूंजती मोबाइल फोन की घंटी: संचार मंत्रालय की ओर से मार्च-2026 में लोकसभा में पेश किए गए डेटा के अनुसार, देश के कुल 6,44,131 गांवों में से लगभग 8,985 गांव (1.4%) आज भी मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कवरेज से वंचित हैं. दरअसल, ये गांव बेहद दुर्गम क्षेत्रों, जैसे कि पहाड़ी इलाकों, घने जंगलों या उत्तर-पूर्वी राज्यों में हैं. मुख्य रूप से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और छत्तीसगढ़-ओडिशा के घने जंगलों में स्थित हैं. इन गांवों तक मोबाइल टावर के लिए भारी मशीनें ले जाना या बिजली की व्यवस्था करना चुनौती है.
बिना मोबाइल नेटवर्क वाले गांव किस राज्य में कितने: संचार मंत्रालय की ओर से लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश के कुल 8,985 मोबाइल नेटवर्क विहीन गांव ओडिशा में 1,237, अरुणाचल प्रदेश में 1,185, मध्य प्रदेश में 960, महाराष्ट्र में 872 और कर्नाटक में 470 हैं, जो सबसे अधिक हैं.
इन क्षेत्रों को ब्लैकस्पॉट कहा जाता है. पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण उत्तर-पूर्वी राज्यों पर इसका सबसे बड़ा असर है. पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों को मिलाकर कुल 1,841 गांवों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज नहीं है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक है.
भारत-पाक और चीन सीमा पर भी नेटवर्क नहीं: भारत-पाक और चीन सीमा पर करीब 1,200 गांव ऐसे हैं जहां पर मोबाइल नेटवर्क और हाई-स्पीड इंटरनेट नहीं है. हालांकि, सरकार ने इन्हें "अंतिम गांव" मानने के बजाय देश के "पहले गांव" के रूप में प्राथमिकता दी है और यहां नेटवर्क पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है. डिजिटल भारत निधि के तहत सरकार ने 354 नेटवर्क विहीन गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए ₹337 करोड़ की लागत से विशेष मोबाइल टावर लगाए हैं.
ये गांव जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश में हैं. सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक सीमा क्षेत्र विकास योजना (BADP) और वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत भारत-चीन और भारत-पाक सीमा के शत-प्रतिशत गांवों को नेटवर्क से कवर करना है. इस पर तेजी से काम चल रहा है.
जियो का 1600 सैटेलाइट प्लान क्या है: देश के दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क व इंटरनेट कनेक्टीविटी देने के लिए जहां सरकार तेजी से काम कर रही है वहीं, टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी कंपनी रिलायंस जियो भी आगे आई है. रिलायंस जियो ने अक्टूबर 2026 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC 2026) में 1600 सैटेलाइट स्पेस के लोअर ऑरबिट में सेट करने की योजना रखी.
इसे कंपनी ने 'सोवरेन सैटेलाइट कनेक्टिविटी' (Sovereign Satellite Connectivity) नाम दिया है. इसके तहत कंपनी अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा (लगभग 650 किमी की ऊंचाई पर) में छोटे सैटेलाइट्स सेट करके एक बड़ा नेटवर्क स्थापित करेगी.
न कोई डिश लगानी होगी न छतरी, सीधे आसमान से मिलेगा नेटवर्क: IMC 2026 में कंपनी की ओर से बताया गया कि अंतरिक्ष के इस नेटवर्क को जमीन से जोड़ने के लिए पूरे देश में 23 विशाल ग्राउंड स्टेशन्स भी बनाए जाएंगे. इसकी खासियत यह होगी कि ये सीधे सामान्य स्मार्टफोन से कनेक्ट हो सकेगा. इसके लिए एलन मस्क (Elon Musk) की स्टारलिंक (Starlink) की तरह घर की छत पर अलग से कोई डिश या छतरी नहीं लगानी होगी.
इसके जरिए जहां आज तक मोबाइल टावर या ऑप्टिकल फाइबर लगाने की स्थिति नहीं बन पाई है, वहां सीधे आसमान से इंटरनेट सेवा मिलेगी. लद्दाख, उत्तर-पूर्वी राज्यों के कठिन बॉर्डर आउटपोस्ट, समुद्र के बीचो-बीच जहाजों और सुदूर द्वीपों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा.
सैटेलाइट स्पैक्ट्रम क्या है: रेडियो तरंगों (Radio Waves) के एक खास फ्रीक्वेंसी बैंड (Frequency Band) को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम (Satellite Spectrum) कहा जाता है. इसके जरिए सैटेलाइट और मोबाइल टावर, सैटेलाइट डिश या स्मार्टफोन आपस में डेटा का आदान-प्रदान करते हैं.
यानी ये एक तरह से अंतरिक्ष और धरती के बीच डेटा ट्रांसफर का एक्सप्रेस-वे है. इसमें सिग्नल जमीन से सीधे अंतरिक्ष में जाता है और वहां से वापस पूरी दुनिया या देश में आता है. इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, इसलिए इसे किसी एक कंपनी को पूरी तरह बेचा नहीं जा सकता. इसे शेयर करना पड़ता है.
सैटेलाइट स्पैक्ट्रम को लेकर क्या है विवाद: सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का एकाधिकार पाने के लिए दुनिया की 3 बड़ी कंपनियां लगी हैं. इसमें रिलायंस जियो चाहती है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की मोबाइल स्पेक्ट्रम की तरह ही नीलामी हो. जबकि, एलन मस्क की स्टारलिंक का कहना है कि यह वैश्विक संपत्ति है, इसे प्रशासनिक आवंटन के जरिए सभी कंपनियों में साझा किया जाना चाहिए, ताकि गांवों में इंटरनेट सस्ता रहे.
हालांकि, सरकार ने बिना नीलामी के सैटेलाइट स्पैक्ट्रम आवंटित करने का फैसला किया है. टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ किया है कि नियम सभी के लिए बराबर हैं. स्टारलिंक, वनवेब (एयरटेल और फ्रांस की कंपनी) और जियो की सैटेलाइट विंग तीनों ही सुरक्षा शर्तों को पूरा करने के अंतिम चरण में हैं. इसके बाद ग्राहक अपनी मर्जी से कोई भी सर्विस चुन सकेंगे.
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