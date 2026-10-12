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देश के 1.4% गांवों में आज भी नहीं बजती मोबाइल की घंटी; भारत-पाक सीमा पर भी नेटवर्क नहीं

देश के 8,985 गांवों में आज भी नहीं बजती मोबाइल की घंटी ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (EB Prime Team): Rural India Mobile Network Connectivity: आज हम 5G और 6G कनेक्टीविटी के साथ स्टारलिंक की बात कर रहे हैं. हर हाथ में मोबाइल-इंटरनेट है. 90-100% डेली यूज के काम मोबाइल से हो रहे हैं. लेकिन, डिजिटल इंडिया के दावों के बीच देश के कुल 6,44,131 गांवों में से 8,985 गांव में आज भी फोन की घंटी नहीं बजती. यानी इन गांवों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की पहुंच नहीं है.

सबसे चिंताजनक स्थिति भारत-पाक सीमा से लगे इलाकों की है, जहां जम्मू-कश्मीर के ही 248 गांव आज भी पूरी तरह से मोबाइल कवरेज से बाहर हैं. सरकार ने अब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के तहत इन सीमावर्ती गांवों में BSNL के टावर लगाने के लिए जमीन मंजूर की है. साथ ही देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने 1600 सेटेलाइट स्पेस के लोअर ऑरबिट में सेट करने की योजना बनाई है. इन सैटेलाइट के जरिए बिना नेटवर्क वाले गांवों और बॉर्डर क्षेत्र में मोबाइल और इंटरनेट सेवा शुरू हो सकेगी.