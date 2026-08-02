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पीएम मोदी ने नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत की, बोले- युवा नशे और लत के खतरों को समझें, सतर्क रहें

इसलिए हमें यह संकल्प लेना होगा कि देश का युवा जागरूक हो और ड्रग्स की समस्याओं से दूर रहे. काशी से सांसद होने के नाते, मुझे खुशी है कि पिछले साल, इस प्रोजेक्ट को काशी की पवित्र धरती से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था.

यह पहल एक व्यक्ति, परिवार, समाज और सबसे महत्वपूर्ण, देश के लिए है. जब देश विकसित भारत के संकल्प की ओर आगे बढ़ रहा है, तो देश के युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ड्रग्स की समस्या से दूर रहना चाहिए.'

यह पहल युवा नागरिकों को नशा मुक्त भारत के विजन में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है, साथ ही विकसित भारत 2047 के बड़े लक्ष्य को सपोर्ट करने के लिए भी. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'हम यहां एक महान और महत्वपूर्ण संकल्प के लिए इकट्ठा हुए हैं.

यह कैंपेन देश भर में जन भागीदारी आंदोलन के तौर पर शुरू हुआ, जिसे 'मेरा युवा भारत' के वॉलंटियर्स ने लीड किया, जिसका मकसद देश के युवाओं को नशे की लत के खिलाफ एक साथ मिलकर कोशिश करने के लिए एकजुट करना था.

उन्होंने ये बातें 'नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान' के दौरान कही. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पहल को लॉन्च किया. इस इवेंट का मकसद देश भर के युवाओं को नशा-मुक्त भारत बनाने के मिशन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि समाज से नशे की लत की समस्या को खत्म करने के लिए नई पीढ़ियों के कमिटमेंट ने उनके इस विश्वास को फिर से पक्का किया है कि भारत का युवा सामाजिक रूप से भी जागरूक और अपनी ड्यूटी को लेकर गंभीर है.

इसलिए वैज्ञानिक स्पष्टता के अलावा इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा, संतों का आशीर्वाद और सांस्कृतिक विरासत भी है. यह उस सांस्कृतिक समर्पण को भी दिखाता है जिसने सदियों से नशे को नकारा है. इसीलिए देश के 125 आध्यात्मिक संगठनों, लाखों नागरिकों की सेवा के लिए बिना थके काम कर रहे हैं.

उन्होंने बताया और कहा कि इन सभी संगठनों ने काशी डिक्लेरेशन को अपनाया. यह जुलाई 2025 में वाराणसी में यूथ स्पिरिचुअल समिट में ड्रग्स-फ्री इंडिया के लिए 5 साल का रोडमैप है. पीएम मोदी ने कहा, 'इस पहल के लिए अलग-अलग तरह के युवा एक साथ आए. आप सभी ने मेरे इस विश्वास को और पक्का किया है कि भारत का युवा जागरूक है, सामाजिक रूप से जागरूक है और अपनी ड्यूटी को लेकर गंभीर है.' युवाओं को भारत का अमृत पीढ़ी कहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'अगले 20-25 सालों में आप अपनी जिंदगी को एक दिशा देंगे.

आप ही वो होंगे जो भारत को 2046 तक विकसित भारत के संकल्प की ओर ले जाएंगे और आप ही सबसे ऊपर बैठकर उस कामयाबी का पूरा मजा लेंगे. देश को आपकी एनर्जी, क्रिएटिव कल्पना और टैलेंट की जरूरत है. इसलिए देश और अपनी ज़िंदगी के लिए, खुद को ड्रग्स से दूर रखें.'

प्रधानमंत्री ने बताया कि इस पहल के तहत स्पोर्ट्स इवेंट, वॉकथॉन, मेडिटेशन सेशन, कल्चरल प्रोग्राम, अवेयरनेस कैंपेन वगैरह शामिल होंगे. बयान में कहा गया है कि इस कैंपेन के तहत देश भर में हर रविवार को अवेयरनेस बढ़ाने और नशा-मुक्त समाज बनाने में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए साप्ताहिक एक्टिविटीज आयोजित की जाएंगी.

यह कैंपेन प्रधानमंत्री मोदी के 'नशा मुक्त भारत' के विजन से जुड़ा है और लोगों की भागीदारी के जरिए विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को पाने के लिए राष्ट्रीय इरादे को मजबूत करने की कोशिश करता है. कैंपेन के ऑर्गनाइजर के अनुसार इस पहल का मुख्य संदेश यह है कि 'ड्रग्स-फ्री युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं.'

एक बयान में कहा गया है कि देश भर में इस मूवमेंट के जरिए सरकार का मकसद देश भर के युवाओं तक यह संदेश पहुंचाना है और एक हेल्दी और ड्रग्स-फ्री समाज बनाने में उनकी एक्टिव भागीदारी को बढ़ावा देना है.