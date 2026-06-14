ETV Bharat / bharat

भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा को सस्ता और आसान बनाने के लिए काम किया: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत को दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा प्रोग्राम, आयुष्मान भारत वाले देश के रूप में जाना जाता है.

India worked to make quality healthcare more affordable and accessible PM Modi On 12 Years Of Swasth Bharat
स्वस्थ भारत (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 14, 2026 at 1:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में अच्छी स्वास्थ्य सेवा को ज्यादा सस्ता और आसान बनाने के लिए काम किया है, और सरकार स्वस्थ भारत बनाने के लिए ऐसे सभी काम करती रहेगी. मोदी ने यह भी कहा कि सरकार को गर्व महसूस होता है जब "भारत को दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा प्रोग्राम, आयुष्मान भारत वाले देश के रूप में जाना जाता है, जो सबसे कमजोर लोगों को सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा देता है".

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, "पिछले 12 वर्षों में, भारत ने अच्छी स्वास्थ्य सेवा को अधिक सस्ता और आसान बनाने के लिए काम किया है." उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) जैसी दूसरी कोशिशों से दवाइयां, स्टेंट और घुटने के इम्प्लांट सस्ते हुए हैं, और इससे कई लोगों को मदद मिली है.

साथ ही, उन्होंने कहा कि ज्यादा संस्थान और सीटें उपलब्ध होने से मेडिकल एजुकेशन भी लोगों के लिए अधिक आसान हो गई है. उन्होंने कहा, "हम स्वस्थ भारत बनाने के लिए अब तक की गई पहलों पर आगे भी काम करते रहेंगे."

केंद्र सरकार के प्लेटफॉर्म 'MyGov India' ने एक बयान में कहा कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सबसे जरूरी निवेश में से एक है जो कोई देश कर सकता है. इसमें कहा गया, "पिछले 12 वर्षों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी कदम उठाए हैं कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा ज्यादा लोगों तक, अच्छे तरीके से और सस्ते में पहुंचे. आज हेल्थकेयर इकोसिस्टम अपने नागरिकों के लिए अधिक आसान, मजबूत और भविष्य के लिए तैयार है."

MyGov India ने आगे कहा कि एक मजबूत हेल्थकेयर सिस्टम ज्यादा डॉक्टरों, बेहतर ट्रेनिंग और मेडिकल एजुकेशन तक ज्यादा पहुंच से शुरू होता है. इसमें कहा गया, "पिछले कुछ वर्षों में, मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने की चाह रखने वालों को घर के पास मौके मिले हैं, जिसमें वे इलाके भी शामिल हैं जहां पहले ऐसे संस्थान नहीं थे. इसका नतीजा यह है कि एक स्वस्थ भारत की सेवा के लिए तैयार स्किल्ड हेल्थकेयर टैलेंट का एक बढ़ता हुआ पूल है."

बयान में कहा गया कि लाखों परिवारों के लिए, TB के खिलाफ लड़ाई अब अंधेरे में नहीं लड़ी जा रही है. साथ ही, जल्दी पता लगाने, बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग, बेहतर इलाज की पहुंच और समुदाय की भागीदारी के जरिये, भारत TB-मुक्त भविष्य की ओर अपनी यात्रा तेज कर रहा है. इसमें कहा गया कि कुछ बीमारियां जो कभी बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियां थीं, वे अब धीरे-धीरे इतिहास बन रही हैं. बयान में आगे कहा गया, "बेहतर निगरानी, ​​मजबूत हेल्थकेयर डिलीवरी और लगातार सार्वजनिक स्वास्थ्य कोशिशों से भारत को बीमारियों का बोझ कम करने और कई रोकी जा सकने वाली बीमारियों को खत्म करने में मदद मिल रही है."

यह भी पढ़ें- RSS का मुख्य उद्देश्य हिंदू समुदाय को संगठित और मजबूत करना है: मोहन भागवत

TAGGED:

SWASTH BHARAT
QUALITY HEALTHCARE IN INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.