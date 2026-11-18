न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने जीती लॉन बॉल्स टेस्ट सीरीज, झारखंड के तीन खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन
लॉन बॉल्स टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हरा दिया. भारत की जीत में झारखंड के खिलाड़ियों की अहम भूमिका रही. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : November 18, 2026 at 8:11 PM IST
रांची: न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई तीन दिवसीय लॉन बॉल्स टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-1 से खिताबी जीत हासिल की. तीसरे और निर्णायक टेस्ट में भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर लिया है. इस अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में झारखंड के तीन खिलाड़ियों ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य का मान बढ़ाया. इनमें दिनेश कुमार, सुनील बहादुर और रेशमा कुमारी शामिल रहीं. वहीं, दिल्ली की पिंकी भी भारतीय टीम का हिस्सा थीं.
सीरीज की शुरुआत भारतीय टीम के लिए अच्छी नहीं रही थी. पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 3-2 से हराकर बढ़त बना ली थी. इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरे टेस्ट में दमदार वापसी की और न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर सीरीज में बराबरी कर ली. इसके बाद तीसरे और अंतिम टेस्ट में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पांच में से तीन मुकाबले जीते और सीरीज 2-1 से भारत के नाम कर दी.
निर्णायक टेस्ट के तीन मुकाबलों में भारत की जीत
तीसरे टेस्ट के पांच मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने तीन में जीत दर्ज की है. मिक्स्ड पेयर्स-1 में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों 4-7 से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, मिक्स्ड पेयर्स-2 में भारत ने 5-2 से जीत हासिल कर वापसी की. मिक्स्ड फोर्स मुकाबले में भारतीय टीम ने 7-5 से न्यूजीलैंड को हराया. विमेंस फोर्स में भारत को 2-5 से हार मिली, जबकि मेंस फोर्स में भारतीय खिलाड़ियों ने 9-7 से जीत दर्ज की. इस तरह निर्णायक टेस्ट में भारत ने तीन मुकाबले जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया.
झारखंड के खिलाड़ियों ने निभाई अहम भूमिका
भारतीय टीम में झारखंड के खिलाड़ियों की मौजूदगी खास रही. मेंस पेयर्स में सुनील बहादुर और दिनेश कुमार की जोड़ी शामिल थी. विमेंस पेयर्स में रेशमा कुमारी और पिंकी ने जिम्मेदारी संभाली. मिक्स्ड पेयर्स-1 में रेशमा कुमारी और सुनील बहादुर, जबकि मिक्स्ड पेयर्स-2 में पिंकी और दिनेश कुमार ने चुनौती पेश की. मिक्स्ड फोर्स में रेशमा कुमारी, सुनील बहादुर, पिंकी और दिनेश कुमार की टीम मैदान में उतरी.
झारखंड लॉन बॉल संघ के सचिव सह झारखंड टीम के कोच मधुकांत पाठक ने भारतीय टीम की जीत पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि पहले टेस्ट में हार के बाद खिलाड़ियों ने जिस तरह वापसी की और निर्णायक मुकाबले में जीत हासिल की, वह उनके अनुशासन, खेल भावना और तकनीकी कौशल को दर्शाता है. उन्होंने इसे भारतीय लॉन बॉल्स के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया.
भारतीय टीम की इस जीत पर झारखंड खेल विभाग के सचिव मुकेश कुमार, निदेशक छवि रंजन, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, झारखंड लॉन बॉल संघ के आजीवन अध्यक्ष आरके आनंद, अध्यक्ष शीतल झा, उपाध्यक्ष सुनील खवाड़े, झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र दुबे, संयुक्त सचिव आशीष झा सहित संघ के पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है.
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