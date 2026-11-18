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न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने जीती लॉन बॉल्स टेस्ट सीरीज, झारखंड के तीन खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

मेडल के साथ भारतीय टीम. ( फोटो-सौ. झारखंड लॉन बॉल संघ )

रांची: न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई तीन दिवसीय लॉन बॉल्स टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-1 से खिताबी जीत हासिल की. तीसरे और निर्णायक टेस्ट में भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर लिया है. इस अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में झारखंड के तीन खिलाड़ियों ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य का मान बढ़ाया. इनमें दिनेश कुमार, सुनील बहादुर और रेशमा कुमारी शामिल रहीं. वहीं, दिल्ली की पिंकी भी भारतीय टीम का हिस्सा थीं.

सीरीज की शुरुआत भारतीय टीम के लिए अच्छी नहीं रही थी. पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 3-2 से हराकर बढ़त बना ली थी. इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरे टेस्ट में दमदार वापसी की और न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर सीरीज में बराबरी कर ली. इसके बाद तीसरे और अंतिम टेस्ट में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पांच में से तीन मुकाबले जीते और सीरीज 2-1 से भारत के नाम कर दी.