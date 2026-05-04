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केरल की हार लेफ्ट के लिए बड़ा झटका, पांच दशक में पहली बार देश में नहीं होगा कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री

24 मई 2025 को केरल के CM पिनाराई विजयन तिरुवनंतपुरम में LDF सरकार की चौथी सालगिरह के जश्न के दौरान इकट्ठा हुए लोगों का अभिवादन करते हुए. ( File/ ANI )

नई दिल्ली: भारत में लेफ्ट पार्टियां अपना आधार खोती दिख रही हैं. केरल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) की हार वाम दलों के लिए बड़ा झटका है. पांच दशकों में पहली बार होगा, जब भारत में कोई कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री नहीं होगा. पश्चिम बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के खराब प्रदर्शन के साथ, जो राज्य 1977 से 2011 तक लेफ्ट का गढ़ था, ये हार मतदाताओं द्वारा वाम दलों को खारिज करने का ट्रेंड दिखाती हैं. केरल में 2016 में सत्ता में आई पिनाराई विजयन सरकार को कम्युनिस्ट शासन का आखिरी गढ़ माना जा रहा था, क्योंकि 2011 में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के 34 साल के शासन को खत्म कर दिया था. इसके बाद 2018 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने त्रिपुरा में लेफ्ट फ्रंट के 25 साल के राज को खत्म कर दिया था. केरल विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) करीब 99 सीटों पर आगे है. जबकि LDF सिर्फ 35 सीटों पर आगे है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की बढ़त का असर लेफ्ट की लगातार गिरावट की ओर इशारा करता है.