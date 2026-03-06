ETV Bharat / bharat

भारत 31 मार्च तक नक्सल मुक्त देश होगा, ओडिशा में बोले अमित शाह

सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर अमित शाह ( ETV Bharat )

मुंडाली (ओडिशा): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि देश इस महीने के अंत तक माओवादियों का सफाया करने के कगार पर है और सुरक्षा बल आंध्र प्रदेश के तिरुपति से नेपाल के पशुपति तक लाल गलियारा बनाने का सपना देखने वालों को पराजित करेंगे. शाह ने कहा कि, देश की इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी और ग्रोथ तक, CISF का योगदान बेमिसाल है. इसलिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि CISF को देश के सभी पोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी. शाह ने कटक जिले के मुंडाली में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि सीआईएसएफ प्रमुख प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करके देश की आर्थिक वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है. शाह ने कहा कि, अगर देश में औद्योगिक विकास होगा, तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. CISF उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मजबूत सुरक्षा दी रही है. आज CISF जवानों के चेहरों पर खुशी दिख रही है. इसी तरह, देश में कोई भी इंडस्ट्री CISF के बिना डेवलप नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि, अब केंद्र देश के सभी पोर्ट्स की सिक्योरिटी CISF को दे दी है. उन्होंने कहा, "आज, मैं राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश 31 मार्च तक माओवादियों से मुक्त हो जाएगा. हमारी सेनाएं तिरुपति से पशुपति तक लाल गलियारा बनाने का सपना देखने वालों को पराजित करेंगी."