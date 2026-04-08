भारत ने US-ईरान सीजफायर का स्वागत किया, समझौते से पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की उम्मीद जताई
ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि अगर तेहरान पर हमला नहीं हुआ तो ईरान अपने मिलिट्री ऑपरेशन बंद कर देगा.
Published : April 8, 2026 at 2:49 PM IST
नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए सीजफायर पर एक बयान जारी किया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे उम्मीद है कि इस समझौते से पश्चिम एशिया में पक्की शांति आएगी.
विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हम सीजफायर का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे वेस्ट एशिया में हमेशा के लिए शांति आएगी. जैसा कि हमने पहले भी कहा है, चल रहे युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए डी-एस्केलेशन, बातचीत और डिप्लोमेसी जरूरी है. इस झगड़े ने पहले ही लोगों को बहुत तकलीफ दी है और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और ट्रेड नेटवर्क में रुकावट डाली है. हमें उम्मीद है कि होर्मुज स्ट्रेट से बिना किसी रुकावट के नेविगेशन की आजादी और ग्लोबल कॉमर्स का फ्लो बना रहेगा.'
इससे पहले अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 'बमबारी और हमला' कैंपेन रोक दिया था, दो हफ़्ते के दोतरफा सीजफायर का ऐलान किया था और कहा था कि ईरान का 10-पॉइंट प्रपोजल काम करने लायक है. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि दस-पॉइंट का प्रपोजल एक परमानेंट डील के लिए बातचीत का आधार बनेगा, साथ ही उन्होंने दोहराया कि अमेरिका ने अपने ज्यादातर मिलिट्री मकसद हासिल कर लिए हैं.
ट्रंप ने कहा, 'पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ बातचीत के आधार पर और जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आज रात ईरान को भेजी जा रही खतरनाक ताकत को रोक दूं. ईरान के होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत होने के बाद मैं दो हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को रोकने के लिए सहमत हूं. यह दो तरफा सीजफायर होगा!'
उन्होंने आगे कहा, 'ऐसा करने का कारण यह है कि हम पहले ही सभी मिलिट्री लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं और उनसे आगे निकल चुके हैं. ईरान के साथ लंबे समय की शांति और मिडिल ईस्ट में शांति के बारे में एक पक्के समझौते पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं. हमें ईरान से 10-पॉइंट का प्रस्ताव मिला है. हमारा मानना है कि यह बातचीत के लिए एक काम करने लायक आधार है.'
ट्रंप ने कहा कि ईरान पिछले झगड़े के लगभग सभी अलग-अलग पॉइंट्स पर मान गया है, और इस एक्सटेंशन से एक परमानेंट एग्रीमेंट को फाइनल करने के लिए समय मिलेगा. ईरानी पक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति की पेशकश मान ली और दो हफ़्ते के लिए होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ते के साथ-साथ मिलिट्री ऑपरेशन्स में रोक लगाने पर भी सहमत हो गया. ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने एक्स पर इस्लामिक रिपब्लिक का जवाब पोस्ट किया और कहा कि अगर उस पर हमला नहीं हुआ तो ईरान अपने मिलिट्री ऑपरेशन्स बंद कर देगा.
अराघची ने लिखा, 'अमेरिका के 15-पॉइंट प्रपोजल के आधार पर बातचीत के अनुरोध और अमेरिकी राष्ट्रपति के ईरान के 10-पॉइंट प्रपोजल के जनरल फ्रेमवर्क को बातचीत के आधार के तौर पर स्वीकार करने की घोषणा को देखते हुए, मैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से यह घोषणा करता हूं.
अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाते हैं, तो हमारी ताकतवर आर्म्ड फोर्सेज अपने डिफेंसिव ऑपरेशन बंद कर देगी. दो हफ़्ते के समय के लिए ईरान की आर्म्ड फोर्सेज के साथ कोऑर्डिनेशन और टेक्निकल सीमाओं पर ध्यान देने के साथ होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता बनाया जा सकेगा.' पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ की लीडरशिप में ईरानी पक्ष और वाइस-प्रेसिडेंट जेडी वेंस की लीडरशिप में अमेरिकी डेलीगेशन के बीच बातचीत शुक्रवार को इस्लामाबाद में होनी है.