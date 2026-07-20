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मौसम विभाग का अलर्ट: दिल्ली, यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में होगी भारी बारिश, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा

मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार, 19 जुलाई, 2026 को भारी बारिश के बीच पानी भरी सड़क से गाड़ियां गुज़रती हुई. ( IANS )

मौसम विभाग ने 20 से 26 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में काफी व्यापक बारिश का अनुमान जताया है. दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 20 से 23 जुलाई के बीच हर जगह बारिश होने की उम्मीद है. इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान में 23 से 26 जुलाई के बीच भारी बारिश हो सकती है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के बड़े हिस्से में मानसून के एक्टिव रहने का अनुमान जताया है, जिसमें 20 जुलाई को उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, और कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश होने का भी अनुमान है. इससे पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और रास्ते बंद होने का खतरा बढ़ गया है.

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की ट्रफ (कम दबाव की रेखा) इस समय गंगानगर से होकर दिल्ली, लखनऊ, रांची और दीघा से गुजरते हुए उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है. इसके साथ ही पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती हवाओं के कई सिस्टम बने हुए हैं, जो पूरे देश में भारी बारिश के लिए बिल्कुल सही माहौल तैयार कर रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश के बाद उफनती ब्यास और पार्वती नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद उनके संगम का एक दृश्य. यह तस्वीर 11 जुलाई, 2026 की है. (IANS)

यह आर्थिक विकास (इकोनॉमिक ग्रोथ) को भी धीमा कर सकता है, क्योंकि खेती में कम उत्पादन और गांवों में कम मांग का असर दूसरे व्यापारों पर भी पड़ता है. हालांकि, आखिरी असर इस बात पर निर्भर करेगा कि मानसून के बचे हुए हफ्तों में कैसी बारिश होती है.

भारत में इस समय लगभग 10% कम बारिश दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह कमी जारी रही तो फसलों का उत्पादन घट सकता है. फसलों की कम पैदावार से खाने-पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं, जिससे महंगाई बढ़ सकती है.

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मौसम विभाग (IMD) ने अल नीनो (El Niño) के असर के कारण इस मानसून में सामान्य से 10% कम बारिश होने का अनुमान लगाया है. जबकि जून के महीने में पहले ही 40% कम बारिश दर्ज की जा चुकी है. हालांकि, मल्होत्रा ने यह भी कहा कि भारत के विकास की उम्मीदें अब भी मजबूत हैं, जिसे मजबूत आर्थिक बुनियाद और बेहतर मौद्रिक, राजकोषीय व औद्योगिक नीतियों का सहारा मिला हुआ है.

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मुख्य खतरा बना हुआ है, क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर करता है. देश की अर्थव्यवस्था का लगभग छठा हिस्सा इसी क्षेत्र से जुड़ा है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 'असमान मानसून' को अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा माना है. यह चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि खेती पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है और इससे देश की लगभग आधी आबादी को रोजगार मिलता है. कम बारिश होने से फसलों का उत्पादन घट सकता है, खाने-पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं. किसानों की कमाई कम हो सकती है और लोग खर्च करना कम कर सकते हैं, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो सकती है.

असम के मोरीगांव जिले के मायोंग में भारी मॉनसून बारिश के बाद उफनती ब्रह्मपुत्र नदी ने आस-पास के इलाकों को जलमग्न कर दिया. 13 जुलाई, 2026 को एक निवासी बाढ़ के पानी में एक बच्चे को लेकर जाते हुए. (IANS)

विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ कुल बारिश ही नहीं, बल्कि उसका सही समय पर और सही जगह होना भी उतना ही जरूरी है. कुछ दिनों की भारी बारिश से लंबे समय के सूखे की भरपाई नहीं की जा सकती, क्योंकि खेती और पानी के स्रोत नियमित और अच्छी तरह बंटी हुई बारिश पर निर्भर करते हैं.

नई दिल्ली: अगर आने वाले हफ्तों में दक्षिण-पश्चिम मानसून दोबारा मजबूत हो जाता है, तो बारिश की मौजूदा कमी में सुधार हो सकता है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने से इसमें काफी मदद मिल सकती है. हालांकि, मानसून का सीजन जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, इस कमी के पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद कम होती जाएगी.

जम्मू-कश्मीर में बिजली चमकने और 40 से 50 किमी प्रति घंटे (जो बढ़कर 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है) की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है. जबकि, राजस्थान में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

जम्मू और कश्मीर के पहलगाम के आवूरा इलाके में रात भर हुई भारी बारिश से आई अचानक आई बाढ़ में बहकर क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियां. यह तस्वीर 12 जुलाई, 2026 की है. (IANS)

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भारी बारिश का अलर्ट

मध्य भारत में मानसून का सिस्टम सक्रिय होने की वजह से बारिश की गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है. पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भारी बारिश की संभावना है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में 22 से 26 जुलाई के दौरान ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है. इसके साथ ही कई जिलों में बिजली कड़कने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है.

बिहार और पश्चिम बंगाल पर भारी बारिश का खतरा

मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है. बिहार और उप-हिमालयी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. जबकि, गांगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड में अगले कुछ दिनों के दौरान हर जगह बारिश होने की उम्मीद है. ओडिशा में भी बिजली कड़कने और 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ आंधी-तूफान आ सकता है.

पूर्वोत्तर भारत: सभी राज्यों में भारी बारिश का दौर रहेगा जारी

पूर्वोत्तर भारत में मानसून काफी मजबूत बना रहेगा. 26 जुलाई तक पूरे क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों में अच्छी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है. जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ-कुछ जगहों पर भारी बारिश देखी जा सकती है. इस पूरे क्षेत्र में बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली चमकने का सिलसिला भी जारी रहेगा.

रविवार, 19 जुलाई, 2026 को हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में मानसून के मौसम में कोहरा जैसा नज़ारा बन गया. (IANS)

कोंकण, गोवा और गुजरात में मानसून रहेगा एक्टिव

पश्चिमी तट पर कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की संभावना है. जबकि, कोंकण और गोवा में पूरे अनुमानित समय के दौरान ज्यादातर इलाकों में बारिश की उम्मीद है. इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बिजली चमकने और 40 से 50 किमी प्रति घंटे (जो बढ़कर 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है) की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है.

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत: केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में होगी बारिश

मौसम विभाग ने केरल और माहे में भारी बारिश का अनुमान जताया है. जबकि केरल, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश की उम्मीद है. आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना और तमिलनाडु में बिजली चमकने और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार कुछ इलाकों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद पानी से भरी सड़क से गाड़ियां गुज़रती हुई. यह तस्वीर 13 जुलाई, 2026 की है. (IANS)

मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए भी चेतावनी जारी की

अरब सागर के कुछ हिस्सों में 45 से 55 किमी प्रति घंटे (जो बढ़कर 65 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है) की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की संभावना है. जबकि, बंगाल की खाड़ी में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे चेतावनी की इस अवधि के दौरान इन समुद्री इलाकों में न जाएं.

जम्मू में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जिससे फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. जिला प्रशासन ने निवासियों को जलभराव वाले क्षेत्रों और नदी-नालों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है.

जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश से श्रीनगर के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और सड़कों पर पानी भर जाने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार, श्रीनगर में 45.6 मिमी और कश्मीर घाटी के आशम में 73.5 मिमी तक बारिश दर्ज की गई है. जम्मू संभाग के पुंछ और राजौरी में भी भारी वर्षा हुई है.

जम्मू संभाग में मूसलाधार बारिश के बाद आई विनाशकारी अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता हैं. इस आपदा में पुंछ जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां 9 लोगों की मौत और 7 लोग लापता दर्ज किए गए हैं. जबकि, राजौरी में 3 मौतें और 3 लोग लापता हैं.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों और मैदानी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं. प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ (SDRF), पुलिस और नागरिक प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन और लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं. खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए अमरनाथ यात्रा को एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से रोक दिया गया है.

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