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मौसम विभाग की चेतावनी! जानिए, आपके इलाके में बारिश की फुहारें गिरेंगी या तपेगी धरती?

IMD के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत के दूसरे हिस्सों में आगे बढ़ रहा है, जिससे भारी बारिश और आंधी-तूफान आ रहे हैं.

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नई दिल्ली में गुरुवार, 4 जून, 2026 को बारिश के बीच सड़क पर गुज़रती गाड़ियां. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 6, 2026 at 10:29 PM IST

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नई दिल्लीः देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. एक तरफ जहां उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी के साथ हल्की राहत की उम्मीद है, वहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

राजधानी दिल्ली में रविवार को गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. दूसरी तरफ, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून केरल के रास्ते देश के अन्य हिस्सों में लगातार आगे बढ़ रहा है, जिससे दक्षिण भारतीय राज्यों में तेज आंधी और भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है.

दिल्ली-NCR का हाल

दिल्लीवासियों के लिए राहत की खबर है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, रविवार को राजधानी में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जिससे उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी.

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पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गुरुवार, 04 जून, 2026 को भीषण गर्मी के बीच चेहरे पर पानी डालता युवक. (IANS)

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अलर्ट

उत्तर के पहाड़ी इलाकों में मौसम बिगड़ने वाला है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान में 7 से 11 जून के दौरान भारी बारिश, बिजली कड़कने और तेज आंधी-तूफान का अनुमान जताया गया है. पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में 7 से 11 जून के बीच अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के कुछ चुनिंदा इलाकों में अगले एक हफ्ते तक लू (Heat Wave) जैसी स्थितियां बनी रह सकती हैं. राजस्थान में 6 जून को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूलभरी आंधी और तूफान आने की आशंका है.

छत्तीसगढ़ में 7 जून तक तेज आंधी-तूफान का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. इसके बाद मध्य भारत में तापमान धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में 7 से 12 जून तक लगातार और भारी बारिश होने के आसार हैं.

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उत्तराखंड के नैनीताल में शुक्रवार, 5 जून, 2026 को भारी बारिश के बीच छाते लेकर चलते हुए पर्यटक. (IANS)

केरल से आगे बढ़ता मॉनसून

केरल के रास्ते भारत में एंट्री करने के बाद दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अब तेजी से प्रायद्वीपीय भारत में आगे बढ़ रहा है. अगले पूरे हफ्ते तटीय कर्नाटक, केरल, माहे और लक्षद्वीप में व्यापक रूप से भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है.

तेज आंधी की चेतावनी

तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराइकल में रविवार (7 जून) को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की आशंका है, जो बढ़कर 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में 9 जून तक 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

भारी बारिश के खतरे को देखते हुए केरल के वायनाड, कोझिकोड और कासरगोड जिलों में रात के समय पहाड़ी इलाकों में ट्रैकिंग और पर्यटन स्थलों पर जाने पर रोक लगा दी गई है.

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नोएडा के सेक्टर 16 में गुरुवार, 4 जून, 2026 को तेज हवाओं और बारिश के बाद एक पेड़ और पोल उखड़कर कार पर गिर गया. मौके पर इकट्ठा लोग. (IANS)

उमस से क्यों होती परेशानी

पर्यावरणविद् हिश्मी का कहना है कि भारत की जलवायु चुनौती अब केवल बढ़ते तापमान तक सीमित नहीं है. अब असली समस्या बढ़ती उमस है. यह उमस एक 'अदृश्य एम्पलीफायर' (असर बढ़ाने वाली चीज़) की तरह काम करती है. यह 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी 45 से 48 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस कराती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उमस के कारण शरीर से पसीना नहीं सूख पाता, जिससे शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता है.

इसका खतरा रात के समय और भी बढ़ जाता है. रात में उमस भरी स्थितियां गर्मी को रोक कर रखती हैं, जिससे शरीर को दिन की गर्मी से उबरने का मौका नहीं मिल पाता. इसके कारण शरीर में पानी की कमी, हीट स्ट्रोक (लू लगना), दिल पर दबाव, नींद में खलल और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

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