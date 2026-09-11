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लो-प्रेशर सिस्टम से देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में बारिश होने के आसार: IMD

लो-प्रेशर सिस्टम से देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में बारिश होने के आसार ( PTI )

राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है. दोपहर में कई जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है. साथ ही बिजली कड़क सकती है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. हरियाणा और पंजाब में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. भारी बारिश की कोई बड़ी उम्मीद नहीं है. इस इलाके के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार कम हैं.

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर एक एक्टिव लो-प्रेशर सिस्टम बना है. इससे आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश होने के उम्मीद है. इस सिस्टम के पूरे भारत में पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है. इससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश होगी.

लो-प्रेशर सिस्टम के अंदरूनी इलाकों में जाने से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधि रहने की उम्मीद है. आने वाले दिनों में बिहार और झारखंड में भी लगातार बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है.

देश के पश्चिमी हिस्से

जैसे-जैसे यह सिस्टम देश अलग-अलग हिस्सों जैसे -राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कोंकण-गोवा में आगे बढ़ेगा बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. मॉनसून के जाने से पहले राजस्थान और गुजरात के लिए यह मौजूदा बारिश का दौर सबसे अहम हो सकता है.

दक्षिण भारत

आने वाले दिनों में केरल और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में भी हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. स्काईमेट के अनुसार मॉनसून के 20 सितंबर के आसपास वापस जाने की उम्मीद है, जो मॉनसून के बाद के समय की ओर बदलाव का संकेत है. इसलिए वापसी शुरू होने से पहले पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों के लिए मौजूदा मौसम का सिस्टम महत्वपूर्ण है.

इस बीच मौसम का अनुमान एल नीनो की स्थिति के मजबूत होने की ओर भी इशारा करता है. इसके अक्टूबर और दिसंबर के बीच चरम पर रहने की उम्मीद है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जबकि एल नीनो आमतौर पर मॉनसून की बारिश पर असर डालता है, भारत में उत्तर-पूर्वी मॉनसून अलग तरह से व्यवहार कर सकता है और इन स्थितियों से कुछ अनुकूल असर पड़ सकता है.