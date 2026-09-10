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देश में बारिश की कमी बढ़कर 15 फीसदी तक होने की आशंका, कई राज्यों की बढ़ी चिंता

मॉनसून की वापसी 17 सितंबर के आसपास शुरू होने की उम्मीद है. पढ़ें अंकिता कुमारी की रिपोर्ट...

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पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के लतगुड़ी में 10 सितंबर को नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर के पानी भरे हिस्से से लोग दोपहिया वाहन चलाते हुए (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2026 at 2:46 PM IST

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नई दिल्ली: देश में इस मॉनसून सीजन के दौरान 8 सितंबर तक बारिश की कमी 14 फीसदी तक पहुंच गई. आशंका है कि सीजन के आखिर तक यह कमी बढ़कर लगभग 15 फीसदी हो जाएगी. देश के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में बारिश में काफी कमी देखी गई है. इससे पानी की उपलब्धता और खेती की हालत को लेकर चिंताएं बढ़ गई है.

राज्यवार बारिश का हाल

राज्यवार बारिश की कमी का आंकड़ा इस प्रकार है. आंध्र प्रदेश 44 फीसदी, पंजाब 39 प्रतिशत, गुजरात 19 फीसदी, राजस्थान 25 प्रतिशत, महाराष्ट्र 16 फीसदी, मध्य प्रदेश 7 प्रतिशत दिल्ली + 13 फीसदी और भारत कुल 15 प्रतिशत.

आंध्र प्रदेश में बारिश की सबसे बड़ी कमी रही है. साथ ही कुछ इलाकों में भी बारिश कम हुई है, जबकि रायलसीमा और तटीय आंध्र के इलाकों में नॉर्मल से करीब 42 फीसदी ज़्यादा बारिश हुई है. हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बारिश का अनुमान लगाया है.

अगर हम महाराष्ट्र को देखें तो इन इलाकों में भी बारिश की कमी देखी जा रही है, खासकर मराठवाड़ा और विदर्भ में. अगस्त में कम बारिश की वजह से ये इलाके अपनी कमी को पूरा नहीं कर पाए. महाराष्ट्र में खराब हालत ने किसानों की जिंदगी मुश्किल बना दी है क्योंकि सूखे जैसे हालात ने फसलों पर असर डाला है और इसका असर हर राज्य पर देखा गया है क्योंकि यह फसलों का हब है.

राजस्थान में लगभग 25 फीसदी की कमी है. जैसलमेर और बाड़मेर समेत राजस्थान के कुछ हिस्सों में 14 अगस्त के बाद से बहुत कम बारिश या बादल छाए रहने की खबर रही. एक्सपर्ट का अनुमान है कि देर से होने वाली मानसून की बारिश खेती में मदद कर सकती है. कम बारिश के बावजूद देर से होने वाली बारिश मिट्टी की नमी को बेहतर बनाकर और रबी फसल की तैयारी में मदद करके किसानों को कुछ राहत दे सकती है.

बारिश कम क्यों हुई ?

मौसम एक्सपर्ट के अनुसार बारिश की कमी मॉनसून के जरूरी समय में बड़े पैमाने पर मौसम सिस्टम की कमी से जुड़ी है. अगस्त का महीना खासकर महाराष्ट्र और लगभग पूरे देश में आम तौर पर कमजोर रहा, जिससे इन इलाकों को बारिश की कमी को पूरा करने का बहुत कम मौका मिला. मौसमी अंतर को कम करने के लिए जरूरी भारी बारिश के लिए वायुमंडलीय हालात भी अच्छे नहीं रहे.

लो-प्रेशर सिस्टम से राहत मिल सकती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो-प्रेशर एरिया से अगले कुछ दिनों में मध्य और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है.

9 सितंबर को इन जगहों पर सामान्य से अधिक बारिश हुई

मिजोरम 37.9 मिलीमीटर बारिश +167 फीसदी

त्रिपुरा 19.1 मिलीमीटर बारिश +125 प्रतिशत

अंडमान- निकोबार द्वीप समूह 41.0 मिलीमीटर बारिश +158 फीसदी

लद्दाख 0.7 मिलीमीटर बारिश +167 फीसदी

नागालैंड 8.7 मिलीमीटर बारिश +29 प्रतिशत

झारखंड 8.6 मिलीमीटर बारिश +14 फीसदी

सिक्किम 11.1 मिलीमीटर बारिश +9 फीसदी

मौसम विभाग ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के कुछ हिस्सों समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. ओडिशा में 10 सितंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है.

पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी 13 सितंबर से फिर से भारी बारिश हो सकती है. शुक्रवार को उमरिया, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में भारी बारिश की संभावना है. मध्य प्रदेश में आमतौर पर 37.3 इंच बारिश होती है, लेकिन इस साल अब तक राज्य में करीब 7 फीसदी कम बारिश हुई है. पिछले हफ्ते हुई अच्छी बारिश से हालात बेहतर हुए हैं, खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश में.

दिल्ली के मौसम बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में कुछ दिनों में बारिश होने की संभावना है, जबकि 14-16 सितंबर के आसपास दिल्ली और आस-पास के इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

बारिश की संभावना वाली जगहें

मौसम विभाग ने 10 से 16 सितंबर तक देश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया है. हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की संभावना है. ओडिशा में 10 सितंबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवा चलने की भी उम्मीद है. आईएमडी ने अगले 48 घंटों के लिए बंगाल की खाड़ी में खराब मौसम और तेज़ हवाओं की चेतावनी दी है.

मौसम का हाल

मॉनसून की वापसी 17 सितंबर के आसपास शुरू होने की उम्मीद है, हालांकि यह प्रोसेस धीरे-धीरे होता है और आमतौर पर अक्टूबर के बीच तक चलता रहता है. वापसी मौसम के बने रहने, हवा के पैटर्न में बदलाव और हाई-प्रेशर की स्थिति बनने जैसी स्थितियों पर निर्भर करती है.

ये भी पढ़ें- मॉनसून सीजन के आखिरी दौर में, मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार

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