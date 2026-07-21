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IMD का पुर्वानुमान: देश में मॉनसून सक्रिय, इन राज्यों भारी बारिश के आसार, जानें आज का मौसम

पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी हिमालयी राज्यों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है.

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नई दिल्ली में सोमवार को भारी बारिश के बीच सड़क पार करते समय पैदल यात्री (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 10:52 AM IST

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नई दिल्ली: मौसम विभाग इस पूरे हफ़्ते देश के ज्यादातर हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय रहने का अनुमान लगाया है. इसके प्रभाव से कई इलाकों में सामान्य से भारी बारिश और गरज उम्मीद है. मौसम की यह गतिविधि एक सक्रिय मानसून और उत्तर, पूर्व और मध्य भारत में कई ऊपरी हवा के साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से हो रही है.

दिल्ली में आज हल्की से भारी बारिश हो रही है, जिससे हाल के गर्म और सूखे मौसम से बहुत जरूरी राहत मिली है. मौसम विभाग (IMD) ने कहा है कि दिल्ली में मंगलवार को तेज बारिश हो सकती है, जबकि गुरुवार से हल्की बारिश होने का अनुमान है. तेज बारिश के लिए सर्दियों के मौसम में एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जरूरत होती है, लेकिन एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मॉनसून के मौसम में मॉनसून ट्रफ से मिलने के बाद भारी बारिश कर सकता है.

उत्तर-पश्चिम भारत

पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी हिमालयी राज्यों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने बिजली कड़कने, तेज हवा और गरज का भी अनुमान लगाया है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में मॉनसून की गतिविधियां तेज रहने की उम्मीद है. इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, जबकि बारिश के साथ हवा चल सकती है. पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है.

पूर्वी भारत

बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मॉनसून के एक्टिव रहने की उम्मीद है. इन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने बिहार में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है. इस दौरान गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी उम्मीद है.

पूर्वोत्तर भारत

पूरे हफ़्ते अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में बारिश जारी रहने की उम्मीद है. इस इलाके के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे पानी भरने और जगह-जगह बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी.

देश के पश्चिमी हिस्से

कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में इस हफ़्ते तेज बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं भारी बारिश की उम्मीद जतायी है. साथ ही गुजरात में भी भारी बारिश होने के आसार हैं.

दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र
तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आस-पास के इलाकों में आने वाले दिनों में बारिश जारी रहने की उम्मीद है. केरल और तटीय कर्नाटक में बड़े पैमाने पर बारिश होने की उम्मीद है, जबकि दूसरे दक्षिणी राज्यों में कहीं-कहीं से लेकर काफी बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावना है.

आईएमडी के मुताबिक सक्रिय मॉनसून की स्थिति को श्री गंगानगर से उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक फैली मॉनसून ट्रफ के साथ-साथ पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, बंगाल की खाड़ी और असम पर कई ऊपरी हवा के साइक्लोनिक सर्कुलेशन से सपोर्ट मिल रहा है. इस बीच मछुआरों को समुद्र की खराब स्थिति और तेज हवा के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी गई है.

ये भी पढ़ें- मौसम विभाग का अलर्ट: दिल्ली, यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में होगी भारी बारिश, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा

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