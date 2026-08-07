भारत में जल सुरक्षा, जल संरक्षण और प्रबंधन को नई दिशा देने के उद्देश्य से चर्चा हुई
देश के कई हिस्सों में भूजल निकालना एक बड़ी चिंता बनी हुई है, खासकर जहां खेती, इंडस्ट्रियल, शहरी इलाकों में पानी की मांग अधिक है.
Published : August 7, 2026 at 10:04 AM IST
नई दिल्ली: भारत के लिए 2026 में पानी की चुनौती अब सिर्फ पानी खोजने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर बूंद का महत्व समझने की भी है. जैसे-जैसे शहरों, खेती और इंडस्ट्री में पानी की मांग बढ़ रही है, ध्यान पानी बचाने, ट्रीटमेंट, दोबारा इस्तेमाल करने और बेहतर मैनेजमेंट पर जा रहा है.
पानी का यह बदलता माहौल 6 अगस्त को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुए ईएडब्ल्यू (EAW) ग्लोबल एक्वा एक्सपो 2026 में दिखा, जहाँ पॉलिसी बनाने वाले इंडस्ट्री के बड़े नाम, टेक्नोलॉजी देने वाले और स्टार्टअप भारत की बढ़ती पानी की जरूरतों के समाधान पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए.
भूजल पर दबाव
भारत में भूजल स्रोत पर दबाव बना हुआ है. सरकारी असेसमेंट से पता चलता है कि देश के कई हिस्सों में ग्राउंडवाटर निकालना एक बड़ी चिंता बनी हुई है, खासकर जहां खेती, इंडस्ट्रियल और शहरी इलाकों में पानी की मांग ज़्यादा है. साथ ही ग्राउंडवाटर को रिचार्ज करने और लोकल पानी के सोर्स को बचाने की कोशिशें भी तेजी से जरूरी होती जा रही है. भारत के लिए चुनौती बढ़ती मांग और अपने मौजूदा रिसोर्स के सस्टेनेबल इस्तेमाल के बीच बैलेंस बनाना है.
नल कनेक्शन से लेकर भरोसेमंद सप्लाई तक
भारत ने पीने के पानी तक पहुंच बढ़ाने में काफी तरक्की की है. जल जीवन मिशन के तहत, 2019 में स्कीम शुरू होने के बाद से नल के पानी के कनेक्शन वाले ग्रामीण घरों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है लेकिन नल तक पहुंच का मतलब यह नहीं है कि आपको अपने आप सुरक्षित पानी की भरोसेमंद सप्लाई मिल जाएगी.
अगली चुनौती पानी के सिस्टम की रेगुलरिटी, क्वालिटी, मेंटेनेंस और लंबे समय तक चलने वाली सस्टेनेबिलिटी पक्का करना है. सरकार ने मार्च 2026 में जल जीवन मिशन 2.0 को मंज़ूरी देकर इस मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है. नए सिरे से फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नहीं, बल्कि गवर्नेंस, ऑपरेशन और मेंटेनेंस और सस्टेनेबल ग्रामीण पानी की सप्लाई पर भी है.
संरक्षण बना प्राथमिकता
पानी बचाना प्राथमिकता बन गया है. पानी बचाना सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से भी आगे बढ़ रहा है. अमृत 2.0 के तहत कैच द रेन जैसे कैंपेन बारिश के पानी को जमा करने, ग्राउंडवाटर रिचार्ज करने और पानी की जगहों को फिर से ठीक करने को बढ़ावा देते हैं. ऐसे उपाय शहरी इलाकों के लिए खास तौर पर जरूरी हैं, जहाँ तेज़ी से हो रहे कंस्ट्रक्शन और बढ़ती मांग की वजह से लोकल पानी के सोर्स पर और दबाव पड़ रहा है.
शिवानी घोरावत ने सहयोग की अपील की
एक्सपो में अर्थ वॉटर फ़ाउंडेशन की फाउंडर शिवानी घोरावत ने सरकार कंपनियों और समुदायों के बीच ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. उन्होंने पानी बचाने के प्रैक्टिकल तरीके बनाने और अपनाने में एमएसएमई और छोटे बिजनेस की भूमिका पर ज़ोर दिया. घोरावत ने उन टेक्नोलॉजी की अहमियत पर भी ज़ोर दिया जो पानी बचाने और दोबारा इस्तेमाल करने में मदद कर सकती है. उन्होंने पानी बचाने और दोबारा इस्तेमाल करने को बढ़ावा देने वाली टेक्नोलॉजी और तरीकों को बढ़ावा देने में दिल्ली जल बोर्ड जैसी एजेंसियों की भूमिका की ओर इशारा किया.
एक्वा एक्सपो में सरकार और उद्योग जगत की मीटिंग
अर्थ वॉटर फाउंडेशन की तरफ से ऑर्गनाइज ईएडब्ल्यू ग्लोबल एक्वा एक्सपो का 21वां एडिशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और कोलेबोरेशन के जरिए पानी के भविष्य को आकार देना' थीम के तहत हो रहा है. यह इवेंट पॉलिसीमेकर्स, वॉटर प्रोफेशनल्स, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, स्टार्टअप्स और बिज़नेस को एक साथ लाता है. उद्घाटन सेशन में इंडिया वॉटर मैंडेट 2030 के जल शक्ति राज्य मंत्री डॉ. राज भूषण चौधरी ने सरकार, इंडस्ट्री, रिसर्चर्स, टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स और कम्युनिटीज को सस्टेनेबल और रेजिलिएंट वॉटर सिस्टम बनाने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. एग्ज़िबिटर्स के साथ उनकी बातचीत ने पॉलिसीमेकिंग और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बीच बढ़ते लिंक पर भी रोशनी डाली.
वॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिजिटल सर्विलांस
एक्जिबिटर्स में से डीएसआई रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट हेड धीरज ने वॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में डिजिटल सर्विलांस की भूमिका के बारे में बताया. कुमार के अनुसार डिजिटल मॉनिटरिंग पाइपलाइन और दूसरे वॉटर सिस्टम में समस्याओं को शुरुआती स्टेज में पहचानने में मदद कर सकती है.
इससे बार-बार मैनुअल इंस्पेक्शन पर निर्भरता कम हो जाती है. ऐसी टेक्नोलॉजी रियल-टाइम मॉनिटरिंग में मदद कर सकती है, मेंटेनेंस को बेहतर बना सकती है और ऑर्गनाइजेशन को वॉटर नेटवर्क को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करने में मदद कर सकती है. कुमार ने खास तौर पर एमएसएमई और बढ़ते वॉटर-मैनेजमेंट सेक्टर के लिए मेड-इन-इंडिया टेक्नोलॉजी की क्षमता पर भी जोर दिया.
हवा को पानी में बदलना
हवा को पानी में बदलना एक और स्टॉल पर, ब्राय-एयर के मार्केटिंग मैनेजर कार्तिक ने एक हवा से पानी बनाने वाला जनरेटर दिखाया जो एटमॉस्फियर में मौजूद नमी को इस्तेमाल करने लायक पानी में बदलता है. यह टेक्नोलॉजी उन जगहों के लिए डिजाइन की गई है जहाँ पानी के पुराने सोर्स कम हैं. यह कॉन्सेप्ट पानी की सिक्योरिटी के लिए नए तरीकों में से एक है. पूरी तरह से पुराने सोर्स पर निर्भर रहने के बजाय, टेक्नोलॉजी मौजूद एनवायरनमेंटल रिसोर्स से इस्तेमाल करने लायक पानी बनाने के दूसरे तरीके खोज सकती है.
स्मार्ट और सुरक्षित जल संग्रहण
स्मार्ट और सुरक्षित वॉटर स्टोरेज ऐट्राम ने स्टेनलेस-स्टील वॉटर स्टोरेज टैंक दिखाए, जिसमें टिकाऊपन और साफ़-सफ़ाई के लिए 316-ग्रेड स्टेनलेस स्टील के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया गया. कंपनी ने कहा कि उसके टैंक बदलते तापमान और पर्यावरण के हालात झेलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, साथ ही पानी की क्वालिटी भी बनाए रखते हैं. टिकाऊ स्टोरेज पर ध्यान देना वॉटर सिक्योरिटी के एक और अक्सर नज़रअंदाज़ किए जाने वाले हिस्से को दिखाता है. पानी देना इस प्रोसेस का सिर्फ एक हिस्सा है. इसे सुरक्षित रूप से स्टोर करना और गंदगी को रोकना भी उतना ही ज़रूरी है.
घरेलू लेवल पर फिल्ट्रेशन
एग्जिबिशन में प्योर वॉटर टैप फिल्टर के मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के प्रदीप ने घरेलू इस्तेमाल के लिए डिजाइन की गई टैप-माउंटेड फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी दिखाई. उन्होंने कहा कि कंज्यूमर्स को अक्सर अपने घरों तक पहुंचने वाले पानी की क्वालिटी पता करने में मुश्किल होती है और फिल्टर का मकसद गंदगी कम करना है. उन्होंने बाढ़ वाले इलाकों में ऐसे सिस्टम के संभावित इस्तेमाल की ओर भी इशारा किया, जहां पानी के सोर्स का खराब होना एक और चिंता का विषय बन सकता है.
जब पानी की क्वालिटी एक पर्सनल चिंता बन जाती है
कुछ विजिटर्स के लिए यह एग्ज़िबिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं थी, बल्कि रोज़ाना पानी की क्वालिटी से जुड़ी चिंताओं के जवाब खोजने के बारे में थी. पंजाब के कोटकपुरा के डॉक्टर डॉ. भावित गोयल, जो अपनी पत्नी के साथ एक्सपो में आए थे, ने कहा कि वह अपने इलाके में मौजूद पानी की क्वालिटी को लेकर चिंताओं की वजह से वॉटर-प्यूरिफ़िकेशन टेक्नोलॉजी को समझना चाहते थे.
गोयल ने आरोप लगाया कि पाइपलाइन का पानी कभी-कभी सीवेज में मिल सकता है और ग्राउंडवॉटर में गंदगी को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इन चिंताओं ने उन्हें एग्ज़िबिशन में प्यूरिफ़िकेशन इक्विपमेंट देखने के लिए हिम्मत दी. उनके दावे उनके पर्सनल अनुभव और चिंताओं को दिखाते हैं और उन्हें गंदगी या बीमारी का अलग सबूत नहीं माना जाना चाहिए.
टेक्नोलॉजी से वॉटर सिक्योरिटी तक
एग्जिबिशन में आखिर में यह दिखाया गया कि भारत की पानी की चुनौती के लिए एक से ज़्यादा सॉल्यूशन की जरूरत है. डिजिटल सर्विलांस और एयर-टू-वॉटर सिस्टम से लेकर फ़िल्ट्रेशन और सुरक्षित स्टोरेज तक, डिस्प्ले पर मौजूद टेक्नोलॉजी एक ऐसे सेक्टर को दिखाती हैं जो स्मार्ट वॉटर मैनेजमेंट की ओर बढ़ रहा है.
भारत के लिए असली टेस्ट यह होगा कि क्या ऐसे इनोवेशन एग्ज़िबिशन हॉल से आगे बढ़कर सस्ते, स्केलेबल और आसानी से मिलने वाले सॉल्यूशन बन सकते हैं. जैसे-जैसे देश अपनी लंबे समय की वॉटर सिक्योरिटी की ओर देख रहा है, भारत मंडपम का मैसेज साफ था: पानी का भविष्य न सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना उपलब्ध है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि हर बूंद को कितनी समझदारी से मैनेज किया जाता है.