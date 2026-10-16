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IND W vs ZIM W पहला टी20 मैच, भारत ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला

भारत जिंबाब्वे महिला टी 20 मैच ( ETV BHARAT )

रायपुर: भारत और जिंबाब्वे महिला क्रिकेट टीम के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. तीन मैचों की सीरीज का यह पहला मैच है. भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना की अगुवाई में तीन मैचों की सीरीज खेली जा रही है. हरमनप्रीत कौर के कप्तानी छोड़ने के बाद स्मृति मंधाना को कप्तान बनाया गया और अब उनकी लीडरशिप में यह मैच खेला जा रहा है.

टॉस जीतने के बाद स्मृति मंधाना ने क्या कहा ? मैच में टॉस जीतने के बाद भारतीय महिला टीम की कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि हम ओस की वजह से पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं. हमने इस मैच में तीन तेज गेंदबाज और दो मुख्य स्पिनर को खिलाया है. हमने टीम वर्क पर फोकस किया है और उसी के साथ हम इस मैच में उतरे हैं. इस मैच से निकी डेब्यू कर रहीं है. अनुष्का को भी टीम में लिया गया है. जबकि प्रेमा रावत, जिंतामणि, मिन्नु और कम्मू आज के इस मैच में नहीं खेल रहीं हैं.