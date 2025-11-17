ETV Bharat / bharat

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच, जानिए किस रेट पर मिलेंगे टिकट, कैसी रहेगी सुरक्षा व्यवस्था

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 दिसंबर 2025 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे क्रिकेट मैच होगा.

Discussion With Vijay Shah
छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के डायरेक्टर विजय शाह से खास बातचीत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 17, 2025 at 9:16 PM IST

4 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ में काफी अरसे बाद वनडे इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है. 3 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टक्कर होगी. बीसीसीआई की तरफ से इसका शेड्यूल जारी हो चुका है. इस मैच को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के डायरेक्टर विजय शाह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की है. इस बातचीत में उन्होंने बताया कि आगामी भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

विजय शाह ने ईटीवी भारत को जानकारी दी कि टिकट व्यवस्था, स्टेडियम संचालन और दर्शकों की सुविधाओं से जुड़ी सभी प्रमुख घोषणाएं संघ द्वारा जारी कर दी गई हैं. उन्होंने स्टेडियम को संघ के संचालन हेतु सौंपे जाने के साय सरकार के निर्णय का स्वागत किया है. इसके अलावा उन्होंने टिकट दरों, ऑनलाइन बिक्री, छात्र टिकट और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रावधानों सहित पूरे आयोजन का विस्तृत विवरण साझा किया.

छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के डायरेक्टर विजय शाह (ETV BHARAT)

सरकार के निर्णय पर संघ का आभार: विजय शाह ने वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के संचालन को लेकर भी बात की है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस स्टेडियम को छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को संचालन हेतु सौंपा. हम इस इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हैं. इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट आयोजन की प्रक्रिया और मजबूत होगी.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे के लिए रायपुर तैयार: विजय शाह ने बताया कि रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मुकाबले का गवाह बनेगा. भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच को लेकर सुरक्षा, यातायात, साफ–सफाई और दर्शकों की सुविधा से संबंधित सभी विभागों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है, ताकि दर्शक बिना किसी परेशानी के मैच का आनंद ले सकें.

टिकट दरें और स्टैंड आवंटन की पूरी जानकारी: छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने टिकटों की विस्तृत सूची जारी करते हुए बताया कि दर्शकों की सुविधा के लिए कुल नौ कैटेगरी में टिकट उपलब्ध हैं. इनमें ₹800 के छात्र टिकट से लेकर ₹20000 तक के कॉर्पोरेट बॉक्स शामिल हैं.स्टैंड प्लान, सीटिंग और गेट एंट्री को भी सुव्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया है ताकि भीड़ प्रबंधन सुचारु रहे.ऊपरी स्टैंड, निचले स्टैंड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और कॉर्पोरेट बॉक्स तक दर्शकों के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं.

India vs South Africa ODI match ticket rates
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच का टिकट रेट जानिए (ETV BHARAT)

दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क प्रवेश की विशेष घोषणा: विजय शाह ने बताया कि 3 दिसंबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर होने वाले भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क रहेगा. उन्होंने कहा कि यह संघ की ओर से समावेशी खेल भावना को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है.

नलाइन टिकट बिक्री 22 नवंबर से शुरू: छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अनुसार टिकट 22 नवंबर 2025 शाम 5 बजे से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे. दर्शक www.ticketgenie.in या Ticketgenie एप के माध्यम से टिकट खरीद सकेंगे. हर उपयोगकर्ता अधिकतम 4 टिकट खरीद पाएगा.

टिकट बिक्री पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया पर आधारित होगी. ऑनलाइन बुकिंग के बाद 24 नवंबर 2025 से सुबह 10 बजे से दर्शक बूढ़ा पारा स्थित इंडोर स्टेडियम से अपने फिजिकल टिकट प्राप्त कर सकेंगे.मैच वाले दिन किसी भी प्रकार का टिकट उपलब्ध नहीं रहेगा, इसलिए दर्शकों को समय पर टिकट कलेक्शन करने की सलाह दी गई है- विजय शाह, डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ

एक छात्र को मिलेगा सिर्फ एक टिकट: छात्रों के लिए विशेष रूप से ₹800 मूल्य के टिकट जारी किए गए हैं.इनकी बिक्री 24 नवंबर 2025 से शुरू होगी और ये केवल बूढ़ा पारा स्थित इंडोर स्टेडियम पर उपलब्ध रहेंगे.हर छात्र को अपने वैध पहचान पत्र की फोटोकॉपी देकर सिर्फ एक टिकट ही दिया जाएगा.

कैसी रहेगी पार्किंग और यातायात व्यवस्था ?: विजय शाह ने बताया कि यातायात विभाग के सहयोग से स्टेडियम के चारों ओर कई पार्किंग जोन चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच नाम दिया गया है. उन्होंने कहा कि सीएससीएस, पुलिस और यातायात विभाग मिलकर व्यवस्थित पार्किंग, सुरक्षा और सुचारु प्रवेश-निकास सुनिश्चित करेंगे, जिससे दर्शकों का अनुभव बिना बाधा के शानदार बना रहे.

