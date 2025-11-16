ETV Bharat / bharat

रायपुर में फिर गूंजेगा टीम इंडिया का शोर, 3 दिसंबर को भारत-साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला

रायपुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला खेला जाएगा.

INDIA Vs SOUTH AFRICA ODI MATCH IN RAIPUR
रायपुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 16, 2025 at 5:46 PM IST

3 Min Read
रायपुर: रायपुर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बुखार में डूबने को तैयार है. रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला खेला जाएगा. बीसीसीआई ने शेड्यूल जारी कर दिया है और छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ 17 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टिकट व्यवस्था, दरें और आयोजन से जुड़ी सभी जानकारी साझा करेगा.

रायपुर में वनडे सीरीज का दूसरा मैच: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज 30 नवंबर से शुरू होगी. तीन मैचों की इस सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत दोपहर 1:30 बजे से होगी. हालांकि टॉस दोपहर 1 बजे होगा. क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह बड़ा मौका है, क्योंकि टीम इंडिया का रायपुर में यह सिर्फ दूसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला है.

रायपुर में तैयारियां तेज: मैच की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ ने स्टेडियम में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की रफ्तार बढ़ा दी है. ग्राउंड में घास कटाई और पिच तैयारियों का काम जारी है. दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है, जो डीआरएस और लाइव स्कोरिंग को और स्पष्ट करेगी. टूटी हुई कुर्सियों की मरम्मत और पूरे स्टेडियम में रंगरोगन का काम भी अंतिम चरण में है.

18 नवंबर से होगी टिकट की बिक्री,कीमतें इस बार कम, छात्रों को छूट: भारत–दक्षिण अफ्रीका मुकाबले के लिए टिकटों की बिक्री 18 नवंबर से शुरू होगी. इस बार टिकटों के दाम पिछले साल की तुलना में कम रखे जा सकते हैं. दर्शकों को मैच देखने के लिए कम से कम 1000 रुपये का टिकट खरीदना पड़ सकता है. वहीं छात्रों के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया जा सकता है और उनके लिए टिकट की कीमत लगभग 500 रुपये हो सकती है. टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध होंगे.

रायपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का तीसरा बड़ा आयोजन: रायपुर में यह दूसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला होगा. इससे पहले 2023 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे इसी मैदान पर खेला गया था, जबकि 2024 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी-20 मुकाबला आयोजित हुआ था. इस तरह 3 दिसंबर को होने वाला मैच छत्तीसगढ़ में तीसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आयोजन बन जाएगा. इसके अलावा यह स्टेडियम पहले भी आईपीएल और लीजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है.

भविष्य में टेस्ट और T-20 की राह तैयार: सरकार ने हाल ही में शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम को बीसीसीआई को लीज पर देने का फैसला किया है. इससे भविष्य में वनडे के साथ-साथ टी-20 और पांच दिवसीय टेस्ट मैचों के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है. अब स्टेडियम का पूरा मेंटेनेंस बीसीसीआई के पास रहेगा. लगभग 60 हजार दर्शकों की क्षमता वाला यह देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो आने वाले वर्षों में और बड़े क्रिकेट आयोजन की मेजबानी कर सकेगा.

