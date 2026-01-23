ETV Bharat / bharat

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी 20 मैच, रायपुर में रनों की जंग, दर्शकों में दिखा गजब का उत्साह

रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी 20 मैच को लेकर दर्शकों में गजब का उत्साह है.

India and New Zealand Match
भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर में मुकाबला (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 23, 2026 at 5:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आज दूधिया रोशनी में नहाने के लिए तैयार है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यहीं खेला जा रहा है. पहले मैच में शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं कीवी टीम वापसी की फिराक में है. मैदान के बाहर प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा है और क्रिकेट का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है.

रायपुर स्टेडियम के बार लगी दर्शकों की कतारें

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मैच को लेकर दर्शकों में उत्साह चरम पर है. मैच को लेकर दीवानगी का आलम यह है कि शाम 4:00 बजे से एंट्री शुरू होनी थी, लेकिन प्रशंसक घंटों पहले ही गेट पर कतारों में खड़े नजर आए. तिरंगा झंडा थामे और चेहरों पर टीम इंडिया का पेंट लगाए फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है. सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि मैच का आनंद बिना किसी खलल के लिया जा सके.

रायपुर में भारत न्यूजीलैंड टी 20 क्रिकेट मैच (ETV BHARAT)

​क्या कहते हैं रायपुर के क्रिकेट प्रेमी?

ईटीवी भारत से खास बातचीत में दर्शकों ने अपनी-अपनी भविष्यवाणियां साझा कीं

​चेज का रोमांच: कुछ फैंस का मानना है कि अगर भारत टॉस जीतकर बाद में बैटिंग (चेज) करता है, तो जीत का मजा दोगुना हो जाएगा. वे भारत को चेज कर जीतना देखना चाहते हैं.

• ​कीवी टीम की वापसी: वहीं, कुछ न्यूट्रल फैंस का कहना है कि अगर आज न्यूजीलैंड जीतती है, तो सीरीज और भी रोमांचक मोड़ पर आ जाएगी. इससे और मजा आएगा.

• ​फेवरेट प्लेयर्स से उम्मीद: मैदान में पहुंचे युवा दर्शकों को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से आज सेंचुरी (शतक) की उम्मीद है. कई दर्शकों ने कहा कि अभिषेक शर्मा सेंचुरी लगाएंगे. कुछ दर्शकों ने कहा कि आज सूर्यकुमार यादव का तूफान देखने को मिलेगा. दूसरी तरह कुछ दर्शक यह भी कहते नजर आए कि आज संजू का बल्ला बोलेगा.

​क्या है सीरीज का समीकरण: भारत 1-0 से आगे

आपको बता दें कि यह पांच मैचों की टी-20 सीरीज है. भारत ने सीरीज का पहला मैच जीतकर 1-0 की बढ़त बना ली है. आज का मैच रायपुर के इस मैदान पर इतिहास रचने जैसा है, क्योंकि यहां का जोश और माहौल हमेशा से ही भारतीय टीम के लिए लकी रहा है. अब देखना होगा कि क्या भारतीय गेंदबाज कीवी बल्लेबाजों को रोक पाएंगे या रायपुर की पिच पर रनों की बरसात होगी.

IND vs NZ दूसरा टी20 आज, रायपुर में टीम इंडिया बढ़त बढ़ाने की करेगी कोशिश, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

टी20 वर्ल्ड कप 2026: बांग्लादेश की गैरमौजूदगी उपमहाद्वीप में कैसे बना राजनीतिक मुद्दा?

TAGGED:

T20I IN RAIPUR
RAIPUR CRICKET FANS
RAIPUR T20 MATCH
रायपुर में इंडिया न्यूजीलैंड मैच
INDIA VS NEW ZEALAND MATCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.