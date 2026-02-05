ETV Bharat / bharat

फिर शुरू हो सकता है 2021 जैसा किसान आंदोलन, अमेरिकी डील को लेकर किसान मोर्चा ने दी चेतावनी

अविक साहा ने कहा, "सरकार कह रही है कि समझौते में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह किसानों के आंदोलन को टालने और उनकी भावनाओं को शांत करने की एक रणनीति है. जबकि अमेरिकी सचिव और राष्ट्रपति पहले ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर व्यापार सौदे और कृषि से जुड़े मुद्दों को स्पष्ट कर चुके हैं."

एसकेएम समन्वय समिति के सदस्य पी. कृष्ण प्रसाद ने ईटीवी भारत को बताया, "किसान इस समझौते का कड़ा विरोध करेंगे. वे एक लाख से अधिक गांवों का दौरा कर लोगों को इस सौदे के दुष्प्रभावों के बारे में बताएंगे. किसान संगठन 12 फरवरी को 20,000 स्थानों पर विशाल विरोध प्रदर्शन करेंगे."

एसकेएम ने कहा, "अगर अमेरिकी व्यापार समझौते में किसी भी कृषि उत्पाद या डेयरी को शामिल किया गया, तो देश में 2020-21 जैसा किसान आंदोलन फिर से देखने को मिलेगा. यह समझौता सरकारी खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सब्सिडी को व्यापार में बाधा बताकर निशाना बनाएगा. दरअसल, यह सौदा अमेरिका के 40 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने और वहां के बाजारों में फसलों की अधिकता की समस्या को सुलझाने के लिए किया जा रहा है."

जब सरकार के उस दावे के बारे में पूछा गया जिसमें कहा गया है कि अमेरिका-भारत समझौते में भारत के खाद्य और कृषि क्षेत्र की संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा गया है, तो SKM सचिवालय के सदस्य अविक साहा ने ETV भारत को बताया: "भारतीय किसानों को इस व्यापार समझौते और इसमें कृषि को शामिल किए जाने के बारे में अमेरिकी कृषि सचिव ब्रुक रॉलिन्स और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पता चला. उन्होंने पहले ही लिखा है कि यह समझौता अमेरिकी किसानों की मदद करेगा क्योंकि वे भारत के विशाल बाजार में अधिक अमेरिकी कृषि उत्पाद निर्यात कर सकेंगे."

विभिन्न किसान संगठनों की मुख्य संस्था, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने इस समझौते के खिलाफ एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है. इसके तहत किसान नेता एक लाख से अधिक गांवों में घर-घर जाकर अपने साथी किसानों से संपर्क करेंगे. वे बैठकों के जरिए यह समझाएंगे कि यह समझौता खेती और आजीविका को कैसे प्रभावित करेगा. इसी कड़ी में, 12 फरवरी को देश भर में लगभग 20,000 स्थानों पर सार्वजनिक सभाएं और एक विशाल आंदोलन किया जाएगा.

नई दिल्लीः देश भर के किसान भारत के साथ प्रस्तावित अमेरिकी कृषि व्यापार समझौते (US farm trade deal) के खिलाफ अपना विरोध तेज कर रहे हैं. वे इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं. उनका दावा है कि इस समझौते से भारतीय बाजारों में भारी सब्सिडी वाले अमेरिकी कृषि उत्पादों की बाढ़ आ जाएगी. छोटे और मध्यम किसान इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जिससे भारतीय किसानों की आय बुरी तरह प्रभावित होगी. इसका असर गांवों व ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.

किसानों का नजरिया:

राजस्थान के एक किसान राम नारायण बाना ने ईटीवी भारत से कहा, "मैंने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बारे में सुना तो है, लेकिन हमें इसकी बारीकियों के बारे में पता नहीं है. अगर सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगी तो हमें फायदा होगा, लेकिन अगर बाहर से माल मंगाने की अनुमति दी गई, तो नुकसान तय है. देखते हैं आने वाले दिनों में इस सौदे में क्या निकलकर आता है."

वहीं हरियाणा के किसान मान सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "हम इस नए सौदे के बारे में पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं, इसलिए हम न तो इसका विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन. सरकार को खुद आगे आकर इस समझौते को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि किसानों का भरोसा बढ़ सके."

सरकार का पक्ष:

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा, "ऐसा कोई बाजार नहीं खोला जा रहा है जिससे हमारे किसानों को कोई नुकसान या क्षति हो. हमने अपने मुख्य खाद्यान्न, डेयरी उत्पादों और प्रमुख फलों को सुरक्षित रखा है. मैं देश के किसानों को आश्वासन देता हूं कि उनके हित पूरी तरह सुरक्षित हैं और हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है."

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में बयान दिया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कृषि और डेयरी, इन दोनों क्षेत्रों के हितों का ख्याल रखा है. उन्होंने लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया है कि इस क्षेत्र से जुड़े लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो."

पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप. (फाइल फोटो) (AFP)

कृषि विशेषज्ञ का क्या कहना है:

किसान और कृषि विशेषज्ञ धर्मेंद्र मलिक ने ईटीवी भारत को बताया, "इस सौदे में क्या शामिल है और क्या बाहर रखा गया है, इसे लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है. लेकिन अगर अमेरिका से भारी सब्सिडी वाले उत्पाद भारतीय बाजारों में आते हैं, तो स्थानीय किसान उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे. भारत अमेरिका को झींगा निर्यात करता है जिस पर फिलहाल 17% (10+7 एंटी-डंपिंग शुल्क) टैक्स लगता है. अगर इसमें एक या दो प्रतिशत की भी बढ़ोतरी होती है, तो किसानों को भारी नुकसान होगा. इसी तरह, कॉफी, मसाले और बासमती चावल भी इस समझौते से प्रभावित होंगे."

अमेरिका का भारत-यूएस व्यापार समझौते पर क्या कहना है:

अमेरिकी कृषि सचिव ब्रुक रॉलिन्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कहा: "नया भारत-अमेरिका समझौता भारत के विशाल बाजार में अधिक अमेरिकी कृषि उत्पादों का निर्यात करेगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और ग्रामीण अमेरिका में पैसा आएगा. साल 2024 में, भारत के साथ अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा 1.3 अरब डॉलर था. भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और यह समझौता इस घाटे को कम करने में काफी मददगार साबित होगा. कृषि क्षेत्र के लिए हुए दर्जनों समझौतों के ऊपर यह 'अमेरिका फर्स्ट' (अमेरिका प्रथम) की जीत है."

SKM द्वारा पिछले पांच वर्षों में उठाए गए मुद्दे:

पिछले पांच वर्षों के दौरान, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अपने फैसले बदलने या उन्हें वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा. इनमें निम्नलिखित प्रमुख मामले शामिल हैं:

तीन कृषि कानून: एक साल से अधिक समय तक चले विशाल आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने इन तीन कानूनों को रद्द कर दिया था.

एक साल से अधिक समय तक चले विशाल आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने इन तीन कानूनों को रद्द कर दिया था. पंजाब लैंड पूलिंग पॉलिसी: पिछले साल पंजाब सरकार ने 1,000 एकड़ से अधिक जमीन के लैंड पूलिंग का प्रस्ताव रखा था, जिसका किसानों ने कड़ा विरोध किया और अब सरकार ने इसे वापस ले लिया है.

पिछले साल पंजाब सरकार ने 1,000 एकड़ से अधिक जमीन के लैंड पूलिंग का प्रस्ताव रखा था, जिसका किसानों ने कड़ा विरोध किया और अब सरकार ने इसे वापस ले लिया है. राजस्थान में इथेनॉल प्लांट: किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद, प्रशासन ने प्रस्तावित जगह पर इथेनॉल प्लांट न लगाने का निर्णय लिया.

किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद, प्रशासन ने प्रस्तावित जगह पर इथेनॉल प्लांट न लगाने का निर्णय लिया. कर्नाटक भूमि अधिग्रहण: लगातार तीन वर्षों तक चले आंदोलन के बाद, कर्नाटक सरकार ने 1,117 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का अपना फैसला वापस ले लिया.

