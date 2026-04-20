ETV Bharat / bharat

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, वाशिंगटन में तीन दिन तक बातचीत करेंगे वार्ताकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( File Photo/ PTI )

By PTI 4 Min Read

नई दिल्ली: भारत से करीब एक दर्जन अधिकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ तीन दिन की बातचीत के लिए 20 अप्रैल को वाशिंगटन पहुंचेंगे. एक अधिकारी ने बताया कि चूंकि अमेरिका में टैरिफ का माहौल बदल गया है, इसलिए दोनों पक्ष एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क पर फिर से विचार करना चाहेंगे, जिसकी घोषणा 7 फरवरी 2026 को की गई थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई देशों पर लगाए गए भारी टैरिफ के खिलाफ यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ट्रंप प्रशासन ने 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था. अधिकारी ने कहा, "यह बातचीत 20-22 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में होगी. भारत के मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन (वाणिज्य विभाग में अपर सचिव) टीम को लीड कर रहे हैं. कस्टम और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं." इसके अलावा, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) द्वारा शुरू की गई दो एकतरफ़ा जांच पर भी तीन दिन की बातचीत में चर्चा हो सकती है. भारत ने अपने व्यापार कानून की धारा 301 के तहत उन दो जांचों में यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और जांच खत्म करने का अनुरोध किया है, क्योंकि जांच शुरू करने का नोटिस दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दे पाया है. ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के अनुसार, अमेरिका भारत पर टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमत हो गया था. उसने रूसी तेल खरीदने पर भारतीय सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ हटा दिया था और समझौते के तहत बाकी 25 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करना था. लेकिन 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariff) के खिलाफ फैसला सुनाया, जो 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए थे. इसके बाद, राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 फरवरी से शुरू होकर 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की.