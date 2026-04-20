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भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, वाशिंगटन में तीन दिन तक बातचीत करेंगे वार्ताकार

द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भारत-अमेरिका के बीच बातचीत 20-22 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में होगी. भारतीय टीम को मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन लीड करेंगे.

India-US trade deal chief negotiators three day talks in Washington Trump tariff Updates
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (File Photo/ PTI)
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By PTI

Published : April 20, 2026 at 2:14 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: भारत से करीब एक दर्जन अधिकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ तीन दिन की बातचीत के लिए 20 अप्रैल को वाशिंगटन पहुंचेंगे. एक अधिकारी ने बताया कि चूंकि अमेरिका में टैरिफ का माहौल बदल गया है, इसलिए दोनों पक्ष एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क पर फिर से विचार करना चाहेंगे, जिसकी घोषणा 7 फरवरी 2026 को की गई थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई देशों पर लगाए गए भारी टैरिफ के खिलाफ यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ट्रंप प्रशासन ने 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था.

अधिकारी ने कहा, "यह बातचीत 20-22 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में होगी. भारत के मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन (वाणिज्य विभाग में अपर सचिव) टीम को लीड कर रहे हैं. कस्टम और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं."

इसके अलावा, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) द्वारा शुरू की गई दो एकतरफ़ा जांच पर भी तीन दिन की बातचीत में चर्चा हो सकती है.

भारत ने अपने व्यापार कानून की धारा 301 के तहत उन दो जांचों में यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और जांच खत्म करने का अनुरोध किया है, क्योंकि जांच शुरू करने का नोटिस दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दे पाया है.

ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के अनुसार, अमेरिका भारत पर टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमत हो गया था. उसने रूसी तेल खरीदने पर भारतीय सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ हटा दिया था और समझौते के तहत बाकी 25 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करना था.

लेकिन 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariff) के खिलाफ फैसला सुनाया, जो 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए थे. इसके बाद, राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 फरवरी से शुरू होकर 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की.

इन बदलावों को देखते हुए, भारत और अमेरिका के मुख्य वार्ताकारों के बीच फरवरी में होने वाली बातचीत टाल दी गई थी. अब, वे 20 अप्रैल, 2026 से वाशिंगटन में मिल रहे हैं.

तय फ्रेमवर्क के तहत, भारत ने सभी अमेरिकी औद्योगिक सामानों और अमेरिका के कई तरह के खाद्य और खेती के उत्पादों पर टैरिफ खत्म करने या कम करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), जानवरों के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं.

भारत ने अगले पांच वर्षों में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स, कीमती मेटल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कोकिंग कोल खरीदने का इरादा भी जताया था. इसके अलावा, जब भारत ने डील फाइनल की, तो उसे अपने प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले तुलना में फायदा मिला. अब, जब सभी यूएस ट्रेडिंग पार्टनर्स पर एक जैसा 10 प्रतिशत टैरिफ लग रहा है, तो इस समझौते को फिर से जांच की जरूरत है.

एक सरकारी सूत्र ने कहा, "इसलिए एग्रीमेंट को फिर से निर्धारित करना (कैलिब्रेट) होगा, फिर से ड्राफ्ट करना होगा." उन्होंने आगे कहा, "उनकी तरफ से काफी बदलाव होंगे." सूत्र ने कहा, "हमारे मामले में, क्योंकि एग्रीमेंट पर साइन नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पास यह विकल्प है कि अभी जो भी बदलाव करना है, हम उसे बदल सकते हैं."

चीन 2025-26 में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है. अमेरिका 2024-25 तक लगातार चार साल तक भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था. पिछले वित्तीय वर्ष में अमेरिका को देश का आउटबाउंड शिपमेंट थोड़ा 0.92 प्रतिशत बढ़कर 87.3 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि आयात 15.95 प्रतिशत बढ़कर 52.9 बिलियन डॉलर हो गया. ट्रेड सरप्लस 2024-25 में 40.89 बिलियन डॉलर से घटकर 2025-26 में 34.4 बिलियन डॉलर हो गया.

यह भी पढ़ें- अमेरिका की रिपोर्ट: भारत में विदेशी सामानों पर भारी टैक्स से व्यापार में मुश्किलें

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