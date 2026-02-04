ETV Bharat / bharat

भारत-अमेरिका ट्रेड डील से कश्मीरी हस्तनिर्मित कालीनों और हस्तशिल्प उद्योग में नई जान आई

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो जाने के बाद कश्मीर के हस्तनिर्मित कालीन और हस्तशिल्प इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा.

Kashmiri Handmade Carpets
कश्मीरी हस्तनिर्मित कालीन (@DDIndialive)
By Mir Farhat Maqbool

Published : February 4, 2026 at 4:44 PM IST

श्रीनगर : महीनों के व्यापार गतिरोध के बाद भारत और अमेरिका के बीच नई ट्रेड डील से औद्योगिक सेक्टर में जान आ गई है, लेकिन कश्मीरी हाथ से बने कालीन, जिनका ट्रेड 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद रुक गया था, ने इस सेक्टर को नई जान दे दी है.

कालीन व्यापारियों ने इस डील का स्वागत किया है और कहा है कि यूएस के 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद से जो शिपमेंट अलग-अलग ट्रेड रूट पर अटके हुए थे, वे अब फिर से शुरू होंगे और अमेरिका और यूरोपियन मार्केट तक पहुंचेंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद वॉशिंगटन ने इंडिया के साथ एक सफल व्यापार डील की है.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी रूस से तेल की खरीद रोकने और अमेरिका और वेनेजुएला से आयात काफी बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं. ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत के अनुरोध पर अमेरिका तुरंत भारतीय सामानों पर अपना आपसी टैरिफ वापस ले लेगा, जिससे रेट 25 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगा.

भारत की कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (CEPC) ने कहा कि यह व्यापार समझौता भारत के दो अरब डॉलर के हस्तनिर्मित कालीन उद्योग और कश्मीर के हस्तशिल्प उद्योग के लिए एक परिवर्तनकारी वरदान है.

सीईपीसी के चेयरमैन कैप्टन मुकेश गोम्बर ने कहा कि टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से भारतीय हाथ से बने कालीनों को उनके सबसे जरूरी एक्सपोर्ट मार्केट में प्रतिस्पर्धा वापस मिल गई है और निर्यातक और खरीदार का भरोसा फिर से जगा है. इससे देश भर में इस क्राफ्ट से जुड़े करीब 25 लाख कारीगरों को सीधा फायदा होगा.

कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (CEPC) की प्रशासन समिति और कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (KCCI) के पूर्व अध्यक्ष शेख आशिक ने कहा कि हैंडीक्राफ्ट और कार्पेट इंडस्ट्री इस इलाके की सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हैं.

आशिक ने कहा कि कश्मीर भारत के हाथ से बने कालीन एक्सपोर्ट में अहम योगदान देता है, देश का लगभग 60 प्रतिशत शिपमेंट अमेरिका जाता है, जो यूरोपियन यूनियन के साथ इसका सबसे बड़ा बाजार है.

अमेरिका कश्मीरी कारीगरों के लिए अहम बना हुआ है, जो हाथ से बुनी हुई बारीक कलाकृतियां बनाते हैं और दुनिया भर में मशहूर हैं. उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि इस डील से भविष्य में रुकावटें और भी कम होंगी और यह न केवल हैंडमेड कारपेट सेक्टर के लिए बल्कि कश्मीर में पूरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद साबित होगी."

जम्मू और कश्मीर के हस्तशिल्प विभाग के वर्षवार आधिकारिक आंकड़े

  • 2025-26 की पहली तिमाही में हस्तशिल्प और कालीन का निर्यात 56.95 करोड़ रुपये था.
  • 2024-2025 में यह 260.71 रुपये था
  • 2023-2024 में यह 317.33 रुपये था
  • 2022-2023 में यह 357.21 रुपये था
  • 2021-2022 में यह 251.06 रुपये था
  • 2020-2021 में यह 299.56 रुपये था
  • 2019-2020 में यह 395.78 रुपये था
  • 2018-19 में यह 353.63 रुपये था
  • 2017-18 में एक्सपोर्ट 452.12 रुपये तक पहुंच गया
  • 2016-17 में बढ़कर 369.81 रुपये हो गया
  • 2015-16 में यह 293.29 रुपये था

इस इंडो-अमेरिकी डील से पहले, भारत ने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ भी व्यापार समझौते किए हैं, जिसके बारे में ट्रेडर्स का कहना है कि इससे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी फायदा होगा.

भारत-अमेरिका व्यापार में रुकावट की वजह से दूसरे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जैसे पश्मीना और कानी शॉल, पेपर माशे प्रोडक्ट्स पर भी असर पड़ा, जिन्हें क्रिसमस के दौरान अमेरिका और यूरोपियन देशों में निर्यात किया जाता है.

श्रीनगर के पेपर माशे निर्यातक रईस खान ने कहा कि ट्रंप के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका के साथ पेपर माशे प्रोडक्ट्स का निर्यात रुक गया था.

उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि समझौता होने के बाद अब व्यापार फिर से शुरू हो जाएगा. रुकावट के दौरान, हमारा आयात यूरोपीयन यूनियन ट्रेडर्स के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी मार्केट तक पहुंचता था, अब हम सीधे अमेरिकी ट्रेडर्स के साथ निर्यात करेंगे."

कश्मीर कारीगर पुनर्वास मंच के प्रतिनिधि परवेज अहमद को उम्मीद थी कि अमेरिका के 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद से रुके हुए ऑर्डर फिर से शुरू हो जाएंगे और उनके लाभ में बढ़ोतरी होगी.

हालांकि भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी बातें अभी बताई जानी बाकी हैं, लेकिन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका डील की टेक्निकल डिटेल्स के आखिरी राउंड पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि समझौते के औपचारिक रूप से फाइनल होने के बाद भारत और अमेरिका की ओर से जल्द ही एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जाएगा.

संपादक की पसंद

