भारत-अमेरिका ट्रेड डील से कश्मीरी हस्तनिर्मित कालीनों और हस्तशिल्प उद्योग में नई जान आई

श्रीनगर : महीनों के व्यापार गतिरोध के बाद भारत और अमेरिका के बीच नई ट्रेड डील से औद्योगिक सेक्टर में जान आ गई है, लेकिन कश्मीरी हाथ से बने कालीन, जिनका ट्रेड 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद रुक गया था, ने इस सेक्टर को नई जान दे दी है.

कालीन व्यापारियों ने इस डील का स्वागत किया है और कहा है कि यूएस के 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद से जो शिपमेंट अलग-अलग ट्रेड रूट पर अटके हुए थे, वे अब फिर से शुरू होंगे और अमेरिका और यूरोपियन मार्केट तक पहुंचेंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद वॉशिंगटन ने इंडिया के साथ एक सफल व्यापार डील की है.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी रूस से तेल की खरीद रोकने और अमेरिका और वेनेजुएला से आयात काफी बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं. ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत के अनुरोध पर अमेरिका तुरंत भारतीय सामानों पर अपना आपसी टैरिफ वापस ले लेगा, जिससे रेट 25 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगा.

भारत की कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (CEPC) ने कहा कि यह व्यापार समझौता भारत के दो अरब डॉलर के हस्तनिर्मित कालीन उद्योग और कश्मीर के हस्तशिल्प उद्योग के लिए एक परिवर्तनकारी वरदान है.

सीईपीसी के चेयरमैन कैप्टन मुकेश गोम्बर ने कहा कि टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से भारतीय हाथ से बने कालीनों को उनके सबसे जरूरी एक्सपोर्ट मार्केट में प्रतिस्पर्धा वापस मिल गई है और निर्यातक और खरीदार का भरोसा फिर से जगा है. इससे देश भर में इस क्राफ्ट से जुड़े करीब 25 लाख कारीगरों को सीधा फायदा होगा.

कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (CEPC) की प्रशासन समिति और कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (KCCI) के पूर्व अध्यक्ष शेख आशिक ने कहा कि हैंडीक्राफ्ट और कार्पेट इंडस्ट्री इस इलाके की सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हैं.

आशिक ने कहा कि कश्मीर भारत के हाथ से बने कालीन एक्सपोर्ट में अहम योगदान देता है, देश का लगभग 60 प्रतिशत शिपमेंट अमेरिका जाता है, जो यूरोपियन यूनियन के साथ इसका सबसे बड़ा बाजार है.

अमेरिका कश्मीरी कारीगरों के लिए अहम बना हुआ है, जो हाथ से बुनी हुई बारीक कलाकृतियां बनाते हैं और दुनिया भर में मशहूर हैं. उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि इस डील से भविष्य में रुकावटें और भी कम होंगी और यह न केवल हैंडमेड कारपेट सेक्टर के लिए बल्कि कश्मीर में पूरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद साबित होगी."