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भारत और US ने एंटी-ड्रग्स सहयोग बढ़ाया, खुफिया जानकारी साझा करने और ड्रग्स संबंधी केमिकल्स पर किया फोकस

नई दिल्ली में इंडिया-अमेरिका ड्रग्स पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत दूसरी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई. ( PTI )

नई दिल्ली: दो दिन चली भारत-अमेरिका दूसरी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की मीटिंग मंगलवार को नई दिल्ली में खत्म हुई. इसमें नारकोटिक्स की तस्करी के खिलाफ आपसी सहयोग को मजबूत करने, प्रीकर्सर केमिकल डायवर्जन को रोकने और ड्रग्स के गलत इस्तेमाल पर बेहतर रिस्पॉन्स की जरूरत दोहराई गई.

भारतीय पक्ष का नेतृत्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के डायरेक्टर जनरल अनुराग गर्ग ने किया, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व अमेरिकी ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी (ONDCP) की डिप्टी डायरेक्टर डेबी सेगुइन ने किया.

अधिकारियों ने कहा कि चर्चा रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत करने, ड्रग्स कानून लागू करने वाले ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करने, प्रीकर्सर केमिकल्स की शेड्यूलिंग करने और उन्हें गैर-कानूनी ड्रग बनाने में जाने से रोकने के लिए असरदार तरीके बनाने पर फोकस थी. बैठक की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया, 'दोनों पक्षों ने प्रीकर्सर केमिकल्स की निगरानी को मजबूत करने के लिए केमिकल इंडस्ट्री के साथ काम करने के बेस्ट तरीकों पर भी चर्चा की. साथ ही ड्रग्स की मांग में कमी, नुकसान में कमी और पुनर्वास के तरीकों पर भी चर्चा की.' अधिकारी के अनुसार यह बातचीत ड्रग्स तस्करी नेटवर्क से निपटने में इंटरनेशनल सहयोग के बढ़ते महत्व को दिखाती है, जो तेजी से देश की सीमाओं के पार काम कर रहे हैं और रेगुलेटरी निगरानी, ​​फाइनेंशियल मॉनिटरिंग और कानून लागू करने के तालमेल में कमियों का फायदा उठा रहे हैं. उन्होंने कहा, 'प्रीकर्सर केमिकल्स कानूनी इंडस्ट्रियल चीजें हैं जिनका इस्तेमाल गैर-कानूनी नशीले पदार्थों और सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में भी किया जा सकता है. ऑथराइज़्ड सप्लाई चेन से उनका अलग होना एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब तस्कर अपने खरीदने के तरीके बदल लेते हैं और कमर्शियल नेटवर्क का फ़ायदा उठाते हैं.'