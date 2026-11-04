भारत और US ने एंटी-ड्रग्स सहयोग बढ़ाया, खुफिया जानकारी साझा करने और ड्रग्स संबंधी केमिकल्स पर किया फोकस
भारत- अमेरिका दोनों देशों की ड्रग्स कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मीटिंग में अहम विषयों पर चर्चा हुई. वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...
Published : November 4, 2026 at 9:32 AM IST
नई दिल्ली: दो दिन चली भारत-अमेरिका दूसरी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की मीटिंग मंगलवार को नई दिल्ली में खत्म हुई. इसमें नारकोटिक्स की तस्करी के खिलाफ आपसी सहयोग को मजबूत करने, प्रीकर्सर केमिकल डायवर्जन को रोकने और ड्रग्स के गलत इस्तेमाल पर बेहतर रिस्पॉन्स की जरूरत दोहराई गई.
भारतीय पक्ष का नेतृत्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के डायरेक्टर जनरल अनुराग गर्ग ने किया, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व अमेरिकी ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी (ONDCP) की डिप्टी डायरेक्टर डेबी सेगुइन ने किया.
अधिकारियों ने कहा कि चर्चा रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत करने, ड्रग्स कानून लागू करने वाले ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करने, प्रीकर्सर केमिकल्स की शेड्यूलिंग करने और उन्हें गैर-कानूनी ड्रग बनाने में जाने से रोकने के लिए असरदार तरीके बनाने पर फोकस थी.
बैठक की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया, 'दोनों पक्षों ने प्रीकर्सर केमिकल्स की निगरानी को मजबूत करने के लिए केमिकल इंडस्ट्री के साथ काम करने के बेस्ट तरीकों पर भी चर्चा की. साथ ही ड्रग्स की मांग में कमी, नुकसान में कमी और पुनर्वास के तरीकों पर भी चर्चा की.'
अधिकारी के अनुसार यह बातचीत ड्रग्स तस्करी नेटवर्क से निपटने में इंटरनेशनल सहयोग के बढ़ते महत्व को दिखाती है, जो तेजी से देश की सीमाओं के पार काम कर रहे हैं और रेगुलेटरी निगरानी, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग और कानून लागू करने के तालमेल में कमियों का फायदा उठा रहे हैं.
उन्होंने कहा, 'प्रीकर्सर केमिकल्स कानूनी इंडस्ट्रियल चीजें हैं जिनका इस्तेमाल गैर-कानूनी नशीले पदार्थों और सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में भी किया जा सकता है. ऑथराइज़्ड सप्लाई चेन से उनका अलग होना एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब तस्कर अपने खरीदने के तरीके बदल लेते हैं और कमर्शियल नेटवर्क का फ़ायदा उठाते हैं.'
अधिकारी ने कहा कि इसलिए एनफोर्समेंट एजेंसियों और केमिकल बनाने वालों के बीच सहयोग को मजबूत करना, संदिग्ध लेन-देन की पहचान करने, कंसाइनमेंट को ट्रैक करने और कानूनी तौर पर ट्रेड होने वाली चीज़ों के गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिशों का एक जरूरी हिस्सा है.
जाने-माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के पूर्व इंस्पेक्टर जनरल एसएस कोठियाल ने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच सहयोग को ठोस नतीजे देने हैं, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग को जमीन पर मिलकर काम करने में बदलना होगा. कोठियाल ने कहा, 'ट्रैफिकिंग नेटवर्क, संदिग्ध शिपमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और केमिकल सप्लायर के बारे में समय पर जानकारी शेयर करने से अधिकारियों को कंसाइनमेंट के गैर-कानूनी मैन्युफैक्चरिंग जगहों तक पहुंचने से पहले दखल देने में मदद मिल सकती है.'
उन्होंने फार्मास्यूटिकल, केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कानूनी जरूरतों के साथ सख्त निगरानी के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया, जो रेगुलेटेड चीजों की कानूनी आवाजाही पर निर्भर करती हैं. कोठियाल ने कहा, 'एक मजबूत सिस्टम में रिस्क-बेस्ड मॉनिटरिंग, एंड-यूजर्स का वेरिफिकेशन, ऑडिट ट्रेल्स और संदिग्ध ट्रांजैक्शन की तुरंत रिपोर्टिंग शामिल होगी. ऐसे उपाय एनफ़ोर्समेंट एजेंसियों को सही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में बिना किसी रुकावट के डायवर्जन की पहचान करने में मदद कर सकते हैं.'
भारत और अमेरिका दोनों की ड्रग्स कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मीटिंग में डिमांड कम करने, नुकसान कम करने और रिहैबिलिटेशन पर भी चर्चा हुई, यह मानते हुए कि ड्रग्स कंट्रोल के लिए असरदार पुलिसिंग और लगातार पब्लिक-हेल्थ दखल, दोनों की जरूरत है.
कोठियाल के अनुसार ड्रग्स के खिलाफ मजबूत लड़ाई के लिए रोकथाम प्रोग्राम, इलाज तक पहुंच, रिहैबिलिटेशन सर्विस और नशीली दवाओं के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों से ठीक हो रहे लोगों के लिए सपोर्ट भी उतने ही जरूरी हैं.