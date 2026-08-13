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दवाओं के केमिकल से बन रहे खतरनाक ड्रग्स! रोकने के लिए भारत-अमेरिका ने मिलाया हाथ

सेंट्रल क्राइम ब्रांच के पुलिस कर्मी सोमवार, 10 अगस्त, 2026 को बेंगलुरु में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में प्रॉपर्टी परेड प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 55 करोड़ रुपये की ज़ब्त की गई ड्रग्स ले जाते हुए. ( IANS )

प्रिकर्सर पदार्थों की हालिया जब्तियों ने यह साफ कर दिया है कि आखिर क्यों इन पर नियंत्रण रखना कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता बन गया है.

सरकार इस नियामक तंत्र को लगातार मजबूत कर रही है. जनवरी 2025 में, सिंथेटिक-ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले 18 और प्रिकर्सर केमिकल्स को नियंत्रित-पदार्थों के दायरे में लाया गया, जिससे उस समय इनकी कुल संख्या बढ़कर 45 हो गई थी. सरकार ने 'यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर' रखने वाली कंपनियों की लिस्ट राज्यों, डीआरआई (DRI) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के साथ भी साझा की है, ताकि इनके अवैध इस्तेमाल पर पैनी नजर रखी जा सके.

एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, भारत के लिए यह समस्या विशेष रूप से जटिल है क्योंकि कई प्रिकर्सर केमिकल्स का उपयोग वैध रूप से उद्योगों, फार्मास्युटिकल या रिसर्च में किया जाता है. अधिकारी ने बताया कि वैध व्यापार को नुकसान पहुंचाए बिना, इन केमिकल्स को गलत हाथों में जाने से रोकना होगा.

अफीम या गांजे जैसे पारंपरिक नशीले पदार्थों के विपरीत, सिंथेटिक ड्रग्स को बिना किसी पौधे की खेती के बनाया जा सकता है. बड़ी मात्रा में ड्रग्स तैयार करने के लिए सिर्फ एक गुप्त प्रयोगशाला, रासायनिक इनपुट (केमिकल्स), उपकरण और तकनीकी जानकारी ही काफी होती है. यही बात प्रिकर्सर केमिकल्स को वैध केमिकल अर्थव्यवस्था और अवैध ड्रग्स व्यापार के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनाती है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, 26 जून, 2026 को चेन्नई, तमिलनाडु में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के मौके पर "स्टार्ट रन, स्टॉप ड्रग्स" एंटी-ड्रग अवेयरनेस रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए. (IANS)

'भारत-अमेरिका काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप' के पिलर-1 वर्किंग ग्रुप की इस बैठक की मेजबानी पिछले हफ्ते नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में की गई थी. इस बैठक में भारत की ओर से सीबीएन (CBN), डीआरआई (DRI), सीडीएससीओ (CDSCO), विदेश मंत्रालय, राजस्व विभाग, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग और अमेरिका की ओर से डीईए (DEA), लेगाट (LEGAT), ओएनडीसीपी (ONDCP) और अमेरिकी विदेश विभाग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

हाल ही में हुई एक बैठक में, भारत और अमेरिका की ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और इन प्रतिबंधित पदार्थों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की समीक्षा की.

भारत वर्तमान में 'कंट्रोल्ड-सब्सटेंस फ्रेमवर्क' के माध्यम से इन प्रिकर्सर केमिकल्स को रेगुलेट करता है. इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) कानून प्रवर्तन एजेंसियों, कस्टम और नियामक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता है. एनसीबी का कहना है कि भारत का बहुत बड़ा केमिकल और फार्मास्युटिकल (दवा) उद्योग और यहां के व्यापार व मैन्युफैक्चरिंग का देश भर में फैला होना, इस प्रिकर्सर नियंत्रण को और भी ज्यादा जरूरी बना देता है.

चेन्नई में गुरुवार, 13 अगस्त को प्लेकार्ड लेकर ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के खिलाफ जागरूकता फैला रहे क्वीन मैरी कॉलेज के स्टूडेंट्स. (IANS)

सिंथेटिक ड्रग्स (कृत्रिम नशीले पदार्थों) के तेजी से बढ़ते चलन के बीच यह मुद्दा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है. भारत के लिए इस मुद्दे की गंभीरता इस बात से साफ होती है कि देश उन केमिकल्स की पहचान करने, उन्हें नियंत्रित करने और उन पर नजर रखने के लिए लगातार प्रयास बढ़ा रहा है, जिनका गलत इस्तेमाल अवैध ड्रग्स बनाने में किया जा सकता है.

नयी दिल्लीः नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई अब तेजी से उसके मुख्य स्रोत की तरफ बढ़ रही है. यानी अब तैयार ड्रग्स को पकड़ने के बजाय, उन रसायनों को तस्करों के हाथों में जाने से रोकने पर ध्यान दिया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल ड्रग्स बनाने में होता है. यही वजह है कि भारत और अमेरिका के बीच 'प्रिकर्सर केमिकल्स' (ड्रग्स बनाने वाले शुरुआती रसायन) पर नियंत्रण रखना आपसी सहयोग का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है.

अक्टूबर 2025 में, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने दिल्ली-एनसीआर में चल रहे एक गुप्त मेथामफेटामाइन निर्माण और वितरण नेटवर्क का भंडाफोड़ किया. ग्रेटर नोएडा के पास एक सुनसान जगह पर बनी फैक्ट्री से जांचकर्ताओं ने 11.40 किलोग्राम एम्फेटामाइन के साथ 110.923 किलोग्राम प्रिकर्सर केमिकल्स जब्त किए. पश्चिमी दिल्ली में एक दूसरे ठिकाने से 4.50 किलोग्राम और प्रिकर्सर केमिकल्स बरामद हुए. इस पूरी कार्रवाई के दौरान कुल 115.42 किलोग्राम प्रिकर्सर केमिकल्स जब्त किए गए. जब्त की गई ड्रग्स और रसायनों की अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में कुल कीमत करीब 108.81 करोड़ रुपये आंकी गई थी.

दूसरा बड़ा मामला दिसंबर 2025 में महाराष्ट्र में सामने आया, जब डीआरआई के अधिकारियों ने वर्धा में एक गुप्त मेफेड्रोन निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश किया. इस कार्रवाई की रिपोर्टों के अनुसार, अधिकारियों ने 128 किलोग्राम मेफेड्रोन और 245 किलोग्राम प्रिकर्सर केमिकल्स व कच्चा माल जब्त किया.

तेलंगाना भी इस समस्या का एक बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है. हैदराबाद के आसपास गुप्त सिंथेटिक-ड्रग्स फैक्ट्रियों की जांच के परिणामस्वरूप, साल 2025 में आईडीए बोलाराम (IDA Bollaram) की एक औद्योगिक इकाई से लगभग 225 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की गई थी. अधिकारियों ने ऐसे नेटवर्कों का भी भंडाफोड़ किया जो कथित तौर पर कानूनी रास्तों और शेल कंपनियों के माध्यम से प्रिकर्सर केमिकल्स मंगवा रहे थे.

विडंबना यह है कि यह समस्या नई नहीं है. फरवरी 2024 में, एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के एक गोदाम से 50 किलोग्राम स्यूडोएफेड्रिन जब्त की थी. जांचकर्ताओं ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेजने के लिए इस केमिकल को फूड प्रोडक्ट्स में छिपाकर रखा गया था. जांच से पता चला कि लगभग 3,500 किलोग्राम स्यूडोएफेड्रिन वाले करीब 45 कंसाइनमेंट कथित तौर पर तीन वर्षों में निर्यात किए गए थे. ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड के अधिकारियों के साथ-साथ अमेरिकी डीईए से मिले इनपुट ने जांचकर्ताओं को इस पूरे नेटवर्क की पहचान करने में मदद की थी.

बेंगलुरु में सोमवार, 10 अगस्त, 2026 को पुलिस कमिश्नर ऑफिस में 55 करोड़ रुपये के ड्रग्स और कैश की ज़ब्ती और अलग-अलग मामलों में 39 ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी के बाद प्रॉपर्टी परेड के दौरान पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह सीनियर अधिकारियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में. (IANS)

अमेरिका का भी इसमें सीधा हित है

वाशिंगटन के लिए, प्रिकर्सर केमिकल्स पर नियंत्रण रखना सीधे तौर पर 'फेंटानिल संकट' से जुड़ा हुआ है. संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) उन अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं और बिचौलियों को आक्रामक रूप से निशाना बना रहा है, जो आपराधिक संगठनों को सिंथेटिक ओपिओइड (कृत्रिम नशीले पदार्थ) बनाने के लिए केमिकल्स मुहैया कराते हैं.

अप्रैल 2026 में, अमेरिकी ट्रेजरी ने मैक्सिको और ग्वाटेमाला में फेंटानिल प्रिकर्सर की कथित तस्करी को लेकर भारत स्थित दो दवा-रसायन सप्लायर्स - "एसआर केमिकल्स और अग्रत केमिकल्स"- पर प्रतिबंध लगा दिया था. ट्रेजरी ने कहा कि इन रसायनों में एन-बोक-4-पाइपरिदोन शामिल था और आरोप लगाया कि शिपमेंट पर "सुरक्षित रसायन" का गलत लेबल लगाया गया था.

भारत-US का सहयोग क्यों मायने रखता है

यहीं पर पिछले हफ़्ते हुई भारत-US काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अहम हो जाती है. मीटिंग का फोकस प्रीकर्सर डायवर्जन, ऑपरेशनल सहयोग, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग पर था, जो हितों के मेल को दिखाता है.

NCB के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने कहा, "इस तरह के सहयोग से दोनों पक्षों को संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन, उभरते प्रीकर्सर केमिकल, बिचौलिए कंपनियों और इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग रूट की पहचान करने में मदद मिल सकती है." यह बताना जरूरी है कि भारत और US पहले से ही स्पेशल ट्रेनिंग पर सहयोग कर रहे हैं.

बड़ी चिंता: तस्कर खुद को बदल रहे हैं

सबसे बड़ी चुनौती केवल रसायनों की एक सूची को नियंत्रित करना नहीं है. अधिकारी ने बताया कि जब किसी खास प्रिकर्सर केमिकल को रेगुलेट किया जाता है, तो तस्कर वैकल्पिक रसायनों को खोजने का प्रयास कर सकते हैं. रासायनिक डेरिवेटिव्स का उपयोग कर सकते हैं या उन पदार्थों का फायदा उठा सकते हैं जिनका वैध उपयोग होता है लेकिन वे अभी तक समान नियंत्रण के अधीन नहीं हैं.

उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि भारत को एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता है जो विनियमन, उद्योग अनुपालन, सीमा शुल्क खुफिया जानकारी, वित्तीय जांच, फोरेंसिक विशेषज्ञता और अंतर्राष्ट्रीय सूचना साझाकरण को आपस में जोड़ता हो.

सरकार ने पहले ही नियंत्रित रसायनों की सूची का विस्तार किया है और वैध कंपनियों की निगरानी के लिए डिजिटल तंत्र बनाए हैं. एनसीबी का ऑनलाइन "प्री-रजिस्टर" सिस्टम प्रिकर्सर रसायनों के निर्माण, वितरण, बिक्री, खरीद, भंडारण और कब्जे को कवर करने वाले 'यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर' के माध्यम से कंपनियों को ट्रैक करता है.

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