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साइकिल चलाने वालों की राह में प्रदूषण और असुरक्षित सड़कें बड़ी बाधा

पर्यावरण और फिटनेस को लेकर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज शुरू किया गया. पढ़ें अंकिता कुमारी की रिपोर्ट ...

India Urges Citizens Cycle
प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 9:18 AM IST

8 Min Read
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नई दिल्ली: सरकार साइकिल चलाने को बढ़ावा दे रही है लेकिन प्रदूषण और खराब सड़कें राइडर्स को रोक रही है. हाल ही में खेल मंत्री ने 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' के 88वें एडिशन में भी हिस्सा लिया. इसमें मनसुख मंडाविया ने हेल्दी लाइफ के लिए साइकिल चलाने की अहमियत पर जोर दिया और बताया कि यह प्रदूषण फ्री माहौल और ट्रैफिक जाम का एक असरदार सॉल्यूशन कैसे है.

लेकिन डॉक्टरों और साइकिलिस्ट का कहना है कि सरकार अभी भी साइकिलिस्ट को काफी सपोर्ट नहीं दे रही है. हालांकि साइकिल चलाने में लोगों को अपग्रेड करने और ज़्यादा एंगेजमेंट के लिए कई चुनौतियों से निपटने की जरूरत है.

भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है. यशोद इंस्टीट्यूट के पल्मोनोलॉजी और रेस्पिरेटरी और लंग्स स्पेशलिस्ट डॉ. अंकित भाटिया ने कहा कि भारत में ज़्यादातर समय एक्यूआई खराब रहता है, खासकर मेट्रो शहरों में जहां एक्यूआई 200 तक पहुँच जाता है.

यहां लोग राइड करना चाहते हैं लेकिन मुश्किलें तब आती हैं जब वे साइकिल चलाना शुरू करते हैं. धूल के कण और प्रदूषण बहुत ज़्यादा और लगातार मात्रा में निकलते हैं जिसका उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है. उन्होंने कहा कि मैंने उन मरीज़ों को देखा है जिन्होंने अभी-अभी साइकिल चलाना शुरू किया है. खराब हवा के संपर्क में आने के बाद मेरे पास आए हैं, खासकर सर्दियों में. अंकित ने कहा, 'हालांकि साइकिल चलाना हेल्दी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लेकिन ऐसी सेहत से जुड़ी दिक्कतें घबराहट पैदा करती हैं.'

लोगों को होने वाले लक्षण

लंग्स स्पेशलिस्ट अंकित ने कहा कि हवा की खराब क्वालिटी की वजह से लोगों को गले में खराश, गर्दन में इन्फेक्शन, सिरदर्द और लगातार छींक आने की समस्या होती है. अस्थमा और सांस की दिक्कत वाले लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उनके लिए यह काफी मुश्किल होता है क्योंकि राइड के दौरान सांस लेने की रफ़्तार बढ़ जाती है जिससे लोग ज़्यादा हवा अंदर लेते हैं, इसलिए यह चिंता की बात है.

उन्होंने कहा कि साइकिल चलाते समय मास्क जरूरी है. उन्होंने कहा कि कुछ दूरी के लिए नॉर्मल मास्क काफी है लेकिन अगर कोई लंबी दूरी तक राइड करता है तो उसे धूल से बचाने और सांस लेने में मदद के लिए स्पोर्ट्स मास्क की जरूरत होती है लेकिन उस तरह के खास मास्क हर जगह नहीं मिलते और उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है इसलिए यह लोगों के लिए भी दिक्कत है.

सड़क दुर्घटनाएं और मौत भी एक समस्या है

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 1.16 मिलियन लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं. इनमें से आधे से ज़्यादा लोग सड़क पर चलने वाले कमज़ोर होते हैं, जिनमें पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने वाले शामिल हैं, जबकि 92 फीसदी मौतें कम और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं.

सड़क दुर्घटनाओं से देशों की जीडीपी का लगभग 3 फीसदी नुकसान होता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन सेहत और पर्यावरण के लिए इसके अनगिनत फ़ायदों के लिए साइकिल चलाने को बढ़ावा देता है. इसका मूल आधार यह है कि साइकिल चलाने की क्षमता को बाहर लाने के लिए, सड़कें सुरक्षित होनी चाहिए.

जागरूकता की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी

डॉक्टर और साइकिलिस्ट से बात करते समय सबसे आम जवाब यह होता है कि भारतीयों को साइकिल चलाने वालों के प्रति अपना नजरिया बदलने की जरूरत है. प्रतीम कुमार गून साइकिलिस्ट चैंपियन ने कहा कि युवा और जोशीले साइकिलिस्ट साइकिल चलाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सड़कों से डर लगता है.

इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ मोटर गाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है और लोगों को यह समझने की जरूरत है कि साइकिल चलाने वालों और पैदल चलने वालों का सड़कों तक सुरक्षित पहुंच का बुनियादी अधिकार है. दिल्ली में साइकिल चलाने वाले समुदाय पर विचार किए बिना कई सड़कों को सिग्नल-फ्री बना दिया गया है. उन्होंने कहा कि लोग फुटपाथ पर चलने के बजाय सड़क पर चलते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में साइकिल चलाने वालों को ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ता है.

रविवार को अगर लोग साइकिल चलाना चाहें, तो ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन जाती है. ट्रैफिक नियमों का पालन न करने की वजह से भी लोग साइकिल चलाने से बच रहे हैं. हालांकि, सरकार ने साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के लिए जैसे कुछ खास ट्रैक बनाए हैं, लेकिन उन इलाकों में अतिक्रमण होता है. लोग कुत्तों के साथ आते हैं, और कुछ तेज रफ़्तार बाइकें समस्याएँ पैदा करती हैं. इसलिए, यहाँ बड़े पैमाने पर साइकिल-ट्रैकिंग साइट की कमी है.

सुरक्षा का तरीका

प्रतीम ने कहा कि सरकार को ट्रैक का ठीक से ध्यान रखना चाहिए. सरकार को अचानक के बजाय सस्टेनेबल रास्ते और लगातार काम की भी जरूरत है. इलाकों को खास तौर पर साइकिलिंग के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए. सरकार को उन इलाकों में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को कम करना चाहिए और उन पर रोक लगानी चाहिए जो साइकिलिंग को सुरक्षित बना सकें और ज़्यादा लोगों को साइकिल चलाने के लिए बढ़ावा दे सकें.

प्रतीम ने कहा कि भारत को लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए कई मैराथन आयोजित करने की जरूरत है क्योंकि कुछ ही ऑर्गनाइजेशन इसे आयोजित करते हैं और अब यह भी कम हो रहा है क्योंकि लोग दौड़ने लगे हैं. इसका कारण सरकार की तरफ से कम सपोर्ट और साइकिल चलाने वालों को मुआवजा और सब्सिडी की कमी है. हालाँकि भारत के Cycles4Change प्रोग्राम में 107 शहर और साइकिलिंग लीग भी शामिल हैं, जो अलग-अलग राज्य लेवल की स्कीम हैं - लेकिन फोकस पायलट प्रोग्राम से आगे बढ़ने की जरूरत है.

आईएमए प्रेसिडेंट शरद के अग्रवाल ने कहा कि पॉल्यूशन और सड़क हादसे प्रॉब्लम हैं, लेकिन इससे साइकिलिंग बंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज के एनवायरनमेंटल सिचुएशन में यह जरूरी है. उन्होंने कहा कि शुरू में जब लोग दिल्ली में आते थे तो उनकी आँखों में जलन होने लगती थी, लेकिन अब सीएनजी अपनाने के बाद हालात काफी नॉर्मल हैं.

उन्होंने कहा कि मेरी सलाह है कि हफ्ते में कम से कम एक बार साइकिलिंग के लिए समय निकालें, इससे लंबे समय में मदद मिलती है और अगर उन्हें सड़क हादसों और पॉल्यूशन का डर है तो वे जिम जॉइन कर सकते हैं और वहां साइकिलिंग कर सकते हैं. साइकिलिंग के लिए कई जगहें भी बनाई गई हैं जहाँ लोग जा सकते हैं.

सबसे जरूरी बात यह है कि ज़ोर-ज़ोर से न करें, शरीर का मैसेज सुनना जरूरी है, धीरे-धीरे शुरू करें और फिर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बदलें. हमेशा मास्क पहनें और किसी भी फिजिकल दर्द और सांस लेने की प्रॉब्लम के बारे में डॉक्टर से मिलें और उनसे सलाह लें. उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें एक्टिवली फिजिकल फिटनेस करके फिट इंडिया के लिए अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए और सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाने देनी चाहिए.

साइकिल चलाना सेहत के लिए फायदेमंद है

अनिल डॉ. अनिल चौधरी (नेचुरोपैथ) साइकिल चलाने के शारीरिक और मानसिक फायदों के बारे में बात करते हैं, खासकर यह कि साइकिल चलाने से सांस लेने, दिल और पूरी सेहत पर क्या असर पड़ता है. उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना मुख्य रूप से एक एरोबिक एक्टिविटी है, जिसका मतलब है कि आपके दिल, खून की नसों और फेफड़ों, सभी की कसरत होती है.

आप गहरी सांस लेंगे, पसीना आएगा और शरीर का तापमान बढ़ेगा, जिससे आपका पूरा फिटनेस लेवल बेहतर होगा. यह आपके शरीर को सांस लेने में दिक्कत और हार्ट अटैक जैसी अचानक होने वाली सेहत की दिक्कतों से निपटने के लिए भी तैयार करता है.

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