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भारत-UK डिफेंस डील; पहली बार ब्रिटिश पायलट्स को लड़ाकू विमान उड़ाना सिखाएंगे IAF के 3 पायलट

भारतीय पायलट किस एयरक्राफ्ट पर ब्रिटिश पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे: भारतीय वायु सेना के इंस्ट्रक्टर BAE हॉक T2 या टेक्सन T1 एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग देने के लिए RAF वैली गए हैं. RAF वैली ब्रिटेन का वह प्रमुख और विशिष्ट सैन्य उड़ान प्रशिक्षण केंद्र है, जहां उनके सबसे तेज-तर्रार फास्ट जेट पायलट तैयार किए जाते हैं. ऐसे प्रतिष्ठित बेस पर भारतीय इंस्ट्रक्टर्स का होना देश की सैन्य विशेषज्ञता को वैश्विक मान्यता देता है.

लिखा कि भारतीय वायु सेना के तीन QFI रॉयल एयर फोर्स के पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए वेल्स स्थित RAF वैली पहुंच गए हैं. यह UK में भारतीय QFI की पहली तैनाती है. पेशेवर उत्कृष्टता, इंटरऑपरेबिलिटी और भारत-UK के बीच मजबूत और स्थायी संबंधों के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को और मजबूत करने की दिशा में यह एक अहम कदम.

12 फरवरी 2026 को लिया गया ऐतिहासिक फैसला: भारतीय वायु सेना के 3 क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर (QFI) के रॉयल एयर फोर्स के पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए वेल्स स्थित RAF वैली जाने का फैसला 12 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित दोनों देशों की 19वीं 'एयर स्टाफ वार्ता' में लिया गया. 11 सितंबर 2026 को आधिकारी तौर पर भारतीय वायु सेना ने X पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी.

फरवरी में भारत और ब्रिटेन (UK) के बीच हुई डिफेंस डील यानी रक्षा सहयोग समझौते के तहत भारतीय वायु सेना के 3 क्वालीफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर (QFI) ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स (RAF) के पायलट्स को लड़ाकू विमान के ऑपरेशन की ट्रेनिंग देने के लिए पहुंच गए हैं. भारतीय QFI ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के पायलट्स को किस प्रकार की ट्रेनिंग देंगे? ये तीनों ब्रिटेन में कितने दिन रहेंगे? भारतीय वायु सेना का इतिहास क्या है? जैसे सवालों के जवाब, विस्तार से इस रिपोर्ट में समझते हैं.

हैदराबाद: IAF Pilots Trained British Pilots: दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के लिए 2026 ऐतिहासिक रहने वाला है. सन 1932 में स्थापित भारतीय वायु सेना (IAF) पहले ब्रिटिश गर्वनमेंट के अधीन थी. आजादी के 79 साल और IAF की स्थापना के 94 साल बाद एक ऐसा ऐतिहासिक लम्हा आया है जिस पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है.

भारत-ब्रिटेन के बीच हुए समझौते का मकसद क्या: UK-भारत के बीच हुआ समझौता रणनीतिक एयर स्टाफ बातचीत और कूटनीतिक डिफेंस फ्रेमवर्क से निकला है. इस प्रस्ताव को दोनों सरकारों के बीच एक द्विपक्षीय समझौते के तौर पर मंज़ूरी दी गई थी, जिसका मकसद मिलिट्री एक्सचेंज, क्षमता निर्माण और संयुक्त ट्रेनिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है. इस समझौते के तहत, स्क्वाड्रन लीडर रैंक के अधिकारी की अगुवाई में 3 सदस्यों वाली IAF टीम भारतीय कमांड के तहत ही 2 साल तक रहेगी. इस डिप्लॉयमेंट पीरियड में ये अधिकारी रॉयल एयर फोर्स कमांडरों को ट्रेनिंग देंगे.

ब्रिटानिया रॉयल नेवल कॉलेज में भारतीय नौसेना का एक अधिकारी इंस्ट्रक्टर: वायु सेना के 3 QFI तो सितबंर 2026 में ब्रिटेन गए हैं. लेकिन, इससे पहले मई 2024 से ब्रिटानिया रॉयल नेवल कॉलेज डार्टमाउथ में भारतीय नौसेना का एक अधिकारी इंस्ट्रक्टर के तौर पर तैनात है. इसके बाद, मई 2025 में भारतीय सेना के एक अधिकारी को रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में इंस्ट्रक्टर के तौर पर तैनात किया गया.

इंडियन एयर फोर्स में क्या-क्या? (Photo Credit; Getty Images)

भारतीय वायु सेना ग्लोबल रैंकिंग क्या है: वैश्विक रक्षा डेटा संकलित करने वाली संस्था 'वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट' (WDMMA) की ग्लोबर एयर पावर रैंकिंग (Global Air Powers Ranking) 2026 रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली स्वतंत्र वायुसेना है. जबकि, सभी सैन्य हवाई शाखाओं को मिलाकर समग्र रूप से छठे पायदान पर है.

रिपोर्ट में भारत ने लगातार पांचवें साल चीन की वायुसेना (PLAAF) को पीछे छोड़ते हुए यह ऐतिहासिक स्थान बरकरार रखा है. इस लिस्ट में पहले स्थान पर अमेरिका (USAF) और दूसरे पर रूस हैं. जबकि, चीन चौथे पायदान पर है. चीन के पास कुल विमानों की संख्या 3,733 और भारत के पास 1,716 है. भारत से दोगुनी से भी अधिक विमान संख्या होने के बाद भी रैंकिंग में चीन पीछे है. दरअसल, WDMMA की यह रैंकिंग केवल विमानों की गिनती पर नहीं, बल्कि 'ट्रू वैल्यू रेटिंग' (TVR) फॉर्मूले पर आधारित होती है.

IAF की स्थापना कब हुई: IAF की स्थापना ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान रॉयल एयर फोर्स (RAF) के एक हिस्से के रूप में स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी. इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की सेवा करना था. शुरुआत में, यह फोर्स बहुत छोटी थी, जिसमें केवल 6 अधिकारी, 19 एयरमैन और 4 वेस्टलैंड वापिटी बाइप्लेन शामिल थे. शुरू में इसे "रॉयल इंडियन एयर फोर्स कहा जाता था. यह मुख्य रूप से टोही, परिवहन और संचार जैसे सहायक कार्यों में लगी थी.

द्वितीय विश्व युद्ध के समय IAF का हुआ विस्तार: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, IAF का काफी विस्तार हुआ. फोर्स ने मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में महत्वपूर्ण अभियानों में हिस्सा लिया, जिसमें बर्मा अभियान भी शामिल था. भारतीय पायलट्स और कर्मियों ने अपने कौशल और बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई.

इसके बाद मित्र देशों (Allied forces) के युद्ध प्रयासों में IAF के योगदान ने उसे सम्मान दिलाया. फिर 1945 में, किंग जॉर्ज VI ने इसकी सेवाओं को मान्यता देते हुए आधिकारिक तौर पर "रॉयल इंडियन एयर फोर्स" का नाम दिया. हालांकि, एक औपनिवेशिक सहायक फोर्स से स्वतंत्र वायु सेना में बदलने की प्रक्रिया 1947 में भारत की आजादी के बाद शुरू हुई.

देश का पहला एयर फोर्स पायलट कौन था: एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी भारतीय वायु सेना में फ्लाइट और स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाले पहले भारतीय थे. बाद में वे वायु सेना में ऊंचे ओहदे पर पहुंचे और आजाद भारत की वायु सेना के पहले भारतीय 'चीफ ऑफ द एयर स्टाफ' बने. जब भारतीयों को RAF में कमीशन देने का फैसला किया गया, तो मुखर्जी उन 6 कैडेट्स में से एक थे जिन्हें ट्रेनिंग के लिए चुना गया था. ट्रेनिंग के बाद, जब 1 अप्रैल 1933 को पहला भारतीय वायु सेना स्क्वाड्रन बना, तो मुखर्जी और 4 अन्य अधिकारियों को पायलट के तौर पर शामिल किया गया.

रॉयल इंडियन एयर फोर्स से इंडियन एयर फोर्स कैसे बनी: दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1944 में IAF की ऑपरेशनल क्षमता लगातार बढ़ती गई. साल के आखिर तक नौ स्क्वाड्रन एक्टिव हो गए थे. युद्ध के दौरान, कर्मियों को उनकी बहादुरी और लगन के लिए 22 'डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस' और कई अन्य सम्मान दिए गए. इन उपलब्धियों को देखते हुए, मार्च 1945 में IAF को "रॉयल" का सम्मान दिया गया, जो इसकी बदलती भूमिका और क्षमताओं का सबूत था.

1950 तक भारतीय वायुसेना को रॉयल एयर फोर्स के नाम से ही जाना गया. लेकिन जनवरी 1950 में ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अंतर्गत भारत के गणतंत्र बनने पर रॉयल एयरफोर्स के आगे से रॉयल शब्ट हटाकर इंडियन एयरफोर्स/भारतीय वायुसेना कर दिया गया. उस समय भारतीय वायुसेना के पास स्पिटफायर, वैंपायर और टेंपेस्ट के छह लड़ाकू स्क्वाड्रन थे.

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