आज भी 28% लोग पैदल जाते ऑफिस, कार से महज 3%; जानिए कैसे बदल रहा देश का ट्रैवल पैटर्न
स्कूल-कॉलेज जाने के लिए 37% छात्र भी किसी वाहन का प्रयोग नहीं करते. देश में टू-व्हीलर का प्रयोग सबसे ज्याद. जानिए कितना?
Published : October 23, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 5:30 PM IST
हैदराबाद, (EB Prime Team): India Travel Pattern: सुबह-सवेरे हो या दिन-रात, जब कभी भी आप घर से बाहर निकलेंगे सड़कों पर हजारों कार, ऑटो-टैक्सी, बाइक-स्कूटर, साइकिल फर्राटे भरते दिख जाएंगे. लेकिन, दफ्तर या रोजाना के काम पर जाने के लिए आज भी 28.3% लोग ऐसे हैं जो टिफिन हाथ में हिलाते हुए पैदल ही निकल पड़ते हैं. कार से ऑफिस जाने वाले सिर्फ 3% ही हैं.
ऑफिस या रोजाना के काम पर जाने के लिए सबसे ज्यादा लोग बाइक-स्कूटर का प्रयोग करते हैं. नेशनल हाउसहोल्ड ट्रैवल सर्वे और नीति आयोग की सेक्टोरल इनसाइट रिपोर्ट के अनुसार, ऑफिस जाने-आने के लिए 42.6% लोग बाइक-स्कूटर का प्रयोग करते हैं. ETV Bharat की रिपोर्ट में विस्तार से जानिए कैसे बदल रहा भारत का ट्रैवल पैटर्न?
देश के ट्रैवल पैटर्न में आया बड़ा बदलाव: अगर हम 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों के भारत के ट्रांसपोर्ट पैटर्न को देखें तो लोगों के पास निजी वाहन (बाइक/स्कूटर) कम थे. मेट्रो जैसी आधुनिक व्यवस्था नहीं थी. तब काम या ऑफिस जाने के लिए पैदल चलना और सार्वजनिक बसें सबसे मुख्य माध्यम हुआ करते थे. पहले के समय में परिवहन धीमा, सस्ता और सार्वजनिक निर्भर था. इसमें लोगों का समय ज्यादा लगता था पर खर्च कम होता था. इसके विपरीत, आज का पैटर्न तेज, निजी और आरामदायक मोबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो चुका है.
ऑफिस जाने के लिए लोगों का सबसे बड़ा भरोसा किस साधन पर: रोजाना ऑफिस या काम पर पहुंचने के लिए कोई स्कूटर या बाइक या कार निकालता है, कोई बस पकड़ता है, तो कुछ लोग ऑटो का सहारा लेते हैं. लेकिन, देश की लेबरफोर्स का सबसे भरोसेमंद साधन कौन सा है? इसका जवाब नेशनल हाउसहोल्ड ट्रैवल सर्वे (NHTS यानी National Household Travel Survey) और नीति आयोग (NITI Aayog) की सेक्टोरल इनसाइट जैसी रिपोर्ट्स में मिला है. इनके अनुसार, ऑफिस या काम पर जाने वाले लोगों का सबसे भरोसेमंद साधन स्कूटर-बाइक है. 42.6% लोग टू-व्हीलर से ही अपने ऑफिस जाते हैं.
दोपहिया वाहन लेबरफोर्स की पहली पसंद क्यों: काम या ऑफिस जाने वाले लोगों में से 42.6% लोग अब दोपहिया वाहनों का उपयोग करते हैं. यह आंकड़ा दिखाता है कि सार्वजनिक परिवहन की तुलना में लोग अब अपने निजी साधन को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं. डेटा के अनुसार, अब देश के सबसे गरीब 20% परिवारों में से भी लगभग 40% के पास दोपहिया वाहन है. जिसने ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में यात्रा के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है. यही कारण है कि नौकरीपेशा लोग दोपहिया वाहन को ज्यादा पसंद करते हैं. वे इसे सस्ता और टिकाऊ के साथ भरोसेमंद भी मानते हैं.
आज भी 28% वर्कफोर्स ऑफिस जाती पैदल: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO की ओर से जुलाई 2025 से जून 2026 के बीच कराए गए नेशनल हाउसहोल्ड ट्रैवल सर्वे यानी NHTS में 14,274 गांव और 10,377 शहरी ब्लॉक शामिल किए गए. करीब 4.92 लाख परिवारों के 20.34 लाख से ज्यादा लोगों से जानकारी जुटाई गई. सर्वे के आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल नौकरीपेशा आबादी यानी वर्कफोर्स में से 28.3% लोग रोजाना पैदल अपने ऑफिस या काम के स्थान पर जाते हैं. यदि हम कुल कामकाजी आबादी के आधार पर संख्या का अनुमान लगाएं, तो देश में कुल वर्कफोर्स लगभग 50 करोड़ से अधिक है. इस आधार पर लगभग 14 से 15 करोड़ नौकरीपेशा लोग हर दिन पैदल ही अपने काम पर पहुंचते हैं.
ऑफिस जाने-आने में हर महीने कितना खर्च: नेशनल हाउसहोल्ड ट्रैवल सर्वे के अनुसार, देश में एक नौकरीपेशा व्यक्ति का ऑफिस आने-जाने का औसत मासिक खर्च ₹785 बैठता है. यह खर्च ग्रामीण और शहरी इलाके के साथ पुरुष व महिला में अलग-अलग रहता है. शहरों में लंबी दूरी और निजी वाहनों के उपयोग के कारण औसत मासिक खर्च बढ़कर ₹1,044 हो जाता है. ग्रामीण इलाकों में काम के स्थान पास होने और पैदल या साइकिल के अधिक उपयोग से खर्च औसतन ₹612 प्रति महीना बैठता है. वहीं, पुरुषों का मासिक यात्रा खर्च औसतन ₹835 और महिलाओं का ₹533 प्रति महीना बैठता है. यह अंतर मुख्य रूप से यात्रा की दूरी और उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों के कारण आता है.
देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कितना: NHTS की रिपोर्ट के अनुसार, देश में नौकरीपेशा लोगों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कुल इस्तेमाल केवल 15% है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कम हिस्सेदारी का सबसे बड़ा कारण, कामकाजी वर्ग का निजी दोपहिया वाहनों जैसे बाइक और स्कूटर पर अधिक निर्भर होना है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में लगभग 9.2% लोग लोकल या राज्य परिवहन की बसों से ऑफिस जाते हैं. ट्रेन और मेट्रो का प्रयोग केवल 2.5% लोग ही करते हैं. हालांकि, अगर हम केवल बड़े शहरों की बात करें, तो वहां मेट्रो और सब-अर्बन ट्रेनों की हिस्सेदारी करीब 5% रहती है. शेष हिस्सा शेयरिंग ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सियों से पूरा हो जाता है.
ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता: NHTS के आंकड़ों के अनुसार, एक नौकरीपेशा व्यक्ति को घर से ऑफिस या पहुंचने में औसतन 25 मिनट का समय लगता है. दरअसल, कामकाजी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने काम के स्थान के काफी करीब रहता है. समय के हिसाब से आंकड़ों को देखें तो देश के लगभग 83.6% कामकाजी लोग आधे घंटे से भी कम समय में अपने ऑफिस या काम की जगह पर पहुंच जाते हैं.
वहीं, करीब 13.5% लोगों को अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में 30 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है. केवल 2.9% लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑफिस पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का सफर तय करना पड़ता है. यह स्थिति मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े महानगरों में रहती है.
स्कूल-कॉलेज कैसे जाते हैं छात्र: NHTS के आंकड़ों के अनुसार, स्कूल या कॉलेज जाने के लिए छात्रों में पैदल और सार्वजनिक बसें सबसे लोकप्रिय माध्यम हैं. सर्वे के अनुसार, 6 वर्ष और उससे अधिक आयु के 66.4% छात्र हर दिन 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हैं. छात्रों में सबसे बड़ा हिस्सा यानी 37.0% पैदल ही अपने स्कूल या कॉलेज जाते हैं. 29.5% छात्र सरकारी या निजी बसों का उपयोग करते हैं.
15.8% छात्र साइकिल चलाकर स्कूल-कॉलेज पहुंचते हैं. करीब 9.7% छात्र खुद की बाइक/स्कूटर से या माता-पिता के साथ दोपहिया वाहन पर जाते हैं. लगभग 4.9% छात्र स्कूल बस या वैन का इस्तेमाल करते हैं. छात्रों में कार, ऑटो-रिक्शा, मेट्रो या लोकल ट्रेनों का उपयोग करने वाले काफी कम हैं. समय की बात करें तो एक छात्र को अपने घर से स्कूल या कॉलेज पहुंचने में औसतन 23 मिनट का समय लगता है.
अमेरिका में 82% लोग निजी कार से ऑफिस जाते: वैश्विक स्तर पर, दुनिया का ट्रैवल पैटर्न आर्थिक विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर और शहरों की बनावट के आधार पर काफी अलग है. विकसित पश्चिमी देशों में जहां निजी कारों का प्रयोग ज्यादा है, वहीं यूरोप और पूर्वी एशिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एक्टिव मोबिलिटी यानी पैदल सफर या साइकिल को प्राथमिकता दी जाती है. जैसे, अमेरिका और कनाडा में कारों का दबदबा है. अमेरिका में 80% से 82% लोग अपने दफ्तर या काम पर जाने के लिए निजी कारों का उपयोग करते हैं. यहां पैदल ऑफिस जाने वाले लोग केवल 2.5% से 3% हैं.
यूरोप में पैदल चलने को वर्कफोर्स तवज्जो देती: यूरोप में लोग निजी कारों की जगह सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और पैदल चलने को लोग तरजीह देते हैं. नीदरलैंड और डेनमार्क जैसे देशों में 35% से 38% लोग दैनिक आवागमन के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं. यूरोपीय संघ के देशों में औसतन 15% से 20% लोग मेट्रो, ट्रेनों या बसों का उपयोग करते हैं. लगभग 10% से 12% लोग पैदल काम पर जाते हैं.
कीनिया की 70% वर्कफोर्स पैदल ऑफिस जाती: पैदल ऑफिस या काम पर जाने वाली वर्कफोर्स के मामले में दुनिया में सबसे पहला स्थान कीनिया (Kenya) का आता है. अंतरराष्ट्रीय परिवहन रिपोर्टों और विकासशील देशों के ट्रैवल सर्वे डेटा के अनुसार, कीनिया में 70% से अधिक वर्कफोर्स अपने काम के लिए पैदल ही सफर करती है. दरअसर, इस उप-सहारा अफ्रीकी देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है.
साथ ही सार्वजनिक वाहनों के महंगे किराए और स्थानीय कृषि/घरेलू अर्थव्यवस्था के कारण लोगों की पहली प्राथमिकता पैदल सफर करना होता है. कीनिया के अलावा इथियोपिया, नेपाल और वियतनाम में भी यह प्रतिशत बहुत ऊंचा है.
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