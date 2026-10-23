ETV Bharat / bharat

आज भी 28% लोग पैदल जाते ऑफिस, कार से महज 3%; जानिए कैसे बदल रहा देश का ट्रैवल पैटर्न

देश का ट्रैवल पैटर्न बदल गया. जानिए लोग कैसे कर रहे सफर. ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (EB Prime Team): India Travel Pattern: सुबह-सवेरे हो या दिन-रात, जब कभी भी आप घर से बाहर निकलेंगे सड़कों पर हजारों कार, ऑटो-टैक्सी, बाइक-स्कूटर, साइकिल फर्राटे भरते दिख जाएंगे. लेकिन, दफ्तर या रोजाना के काम पर जाने के लिए आज भी 28.3% लोग ऐसे हैं जो टिफिन हाथ में हिलाते हुए पैदल ही निकल पड़ते हैं. कार से ऑफिस जाने वाले सिर्फ 3% ही हैं.

ऑफिस या रोजाना के काम पर जाने के लिए सबसे ज्यादा लोग बाइक-स्कूटर का प्रयोग करते हैं. नेशनल हाउसहोल्ड ट्रैवल सर्वे और नीति आयोग की सेक्टोरल इनसाइट रिपोर्ट के अनुसार, ऑफिस जाने-आने के लिए 42.6% लोग बाइक-स्कूटर का प्रयोग करते हैं. ETV Bharat की रिपोर्ट में विस्तार से जानिए कैसे बदल रहा भारत का ट्रैवल पैटर्न?