10 हजार टूरिस्ट गाइड को फ्री ट्रेनिंग; 9 साल में आएंगी 6 करोड़ नौकरियां, जानिए टूरिज्म सेक्टर में कितनी बड़ी संभावनाएं?
साल 2034 तक देश की जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 43.25 लाख करोड़ का होगा, 50 शहरों का बदलेगा इंफास्ट्रक्चर.
Published : February 9, 2026 at 2:56 PM IST
हैदराबाद : देश का टूरिज्म सेक्टर बूम पर है. यहां हर साल अच्छी तादाद में विदेशी टूरिस्ट आते हैं. वे धार्मिक-ऐतिहासिक जगहों का भ्रमण करते हैं. तमाम विरासतों से रूबरू होते हैं. घरेलू पर्यटक भी इसी राह पर हैं. GDP में भी इस सेक्टर का काफी योगदान रहता है. इससे सरकार भी उत्साहित है. आने वाले कुछ वर्षों में इस सेक्टर में करोड़ों नौकरियां आएंगी.
इंडिया टूरिज्म statistics रिपोर्ट के अनुसार देश में हर साल करीब 1 करोड़ विदेशी पर्यटक आते हैं. सैलानियों की बढ़ती संख्या से भारत अब पर्यटन सेक्टर में ग्लोबल हब बनने की ओर आगे बढ़ रहा है. यही कारण है कि विश्व रैंकिंग में टूरिज्म के मामले में भारत साल 2024 में 20वें स्थान पर था. इसमें काफी सुधार भी हो रहा है.
इस बार के केंद्रीय बजट में इस सेक्टर को 2438.40 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इस क्षेत्र में रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं. आगामी समय में 10 हजार टूरिस्ट गाइड नियुक्त किए जाएंगे. केंद्र सरकार इन्हें फ्री ट्रेनिंग देकर देश के 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर तैनात करेगी. करीब 50 शहरों का इंफास्ट्रक्चर इंटरनेशनल टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए डेवलेप किया जाएगा.
कुल मिलाकर देश में ऑल-सीजन डेस्टिनेशन बनाने की बड़ी तैयारी है. सरकार का टारगेट है कि साल 2047 तक हर साल 10 करोड़ विदेशी पर्यटक देश में आएं. अनुमान है कि साल 2034 तक देश की जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर का योगदान 43.25 लाख करोड़ तक हो सकता है. इस दौरान तक इस सेक्टर में 6.3 करोड़ लोगों को रोजगार के मौके मिल सकेंगे.
देश में कितने पर्यटन स्थल हैं? : UNESCO के अनुसार 2025-2026 तक भारत में कुल 44 विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Sites) हैं. इनमें सांस्कृतिक, प्राकृतिक के अलावा अन्य स्थल भी शामिल हैं. वहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार केंद्रीय रूप से संरक्षित टूरिस्ट प्लेस 3695 हैं. नेशनल पार्क और वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी की संख्या 2020 में 981 थी. साल 2025 में यह बढ़कर 1134 हो गई.
इसी तरह इसी समय के दौरान टाइगर रिजर्व भी 50 से बढ़कर 58 और एलीफेंट रिजर्व 30 से बढ़कर 33 हो गए हैं. इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए 32 टाइगर कॉरिडोर और 150 एलीफेंट कॉरिडोर की पहचान की गई है.
किन जगहों पर ज्यादा आते हैं विदेशी पर्यटक? : भारत में काफी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं. वे देश के विभिन्न जगहों का भ्रमण करते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू और विदेशी टूरिस्ट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के आगरा और वाराणसी में जाते हैं. वे यहां ताजमहल का दीदार करते हैं. काशी के घाटों की खूबसूरती को भी निहारते हैं. मंदिरों के शहर तमिलनाडु भी जाते हैं.
महाराष्ट्र का भी भ्रमण करते हैं. यहां अजंता-एलोरा की गुफाओं को देखते हैं. मुंबई भी घूमते हैं. राजस्थान के जयपुर और उदयपुर शहर में भी जाते हैं. दिल्ली जाकर लाल किला और कुतुब मीनार देखते हैं. ये राज्य पर्यटकों की संख्या में लगातार टॉप पर रहते हैं. यानी पूरे देश में सबसे ज्यादा विदेशी टूरिस्ट इन्हीं राज्यों में जाते हैं.
साल 2020 से 2025 तक भारत में कितने विदेशी टूरिस्ट आए? : साल 2025 में अगस्त तक करीब 56 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए. जबकि भारतीय पर्यटकों की संख्या 303.59 करोड़ रही. साल 2024 में इंटरनेशनल टूरिस्ट के मामले में भारत की ग्लोबल रैंकिंग 20वीं थी. इस दौरान 2.057 करोड़ टूरिस्ट आए थे. यह साल 2019 के मुकाबले 14.85% ज्यादा था.
इसी तरह साल 2019 में 1.791 करोड़, साल 2020 में 63.3 लाख, 2021 में 70 लाख, साल 2022 में 1.433 करोड़, साल 2023 में 1.889 करोड़ विदेशी टूरिस्ट भारत आए थे. दुनिया भर के टूरिज्म सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी 1.40% है. कमाई के मामले में देश का शेयर 2.02% है. इससे जाहिर की पर्यटन के सेक्टर में भारत की स्थिति मजबूत है.
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या हो रहे प्रयास?: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है. स्वदेश दर्शन 2.0 के जरिए रामायण, बौद्ध, तटीय और जनजातीय समेत अलग-अलग थीम वाले सर्किट में 110 प्रोजेक्ट डेवलप किए गए. वित्तीय वर्ष 2024-25 में सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म (SASCI) इनिशिएटिव के तहत 23 राज्यों में 40 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई. इस पर 3295.76 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
मौजूदा समय देश में कितने टूरिस्ट गाइड हैं?: टूरिज्म मंत्रालय के ऑफिशियल इंडिया टूरिज्म डेटा कम्पेंडियम 2025 के अनुसार मौजूदा समय देश में करीब 9,783 अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड हैं. ये मंत्रालय की रीजनल लेवल गाइड और स्टेट लेवल गाइड कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं. क्षेत्रीय स्तर पर टूरिस्ट गाइडों की संख्या 3,563 है जबकि राज्य स्तर पर 6,220 टूरिस्ट गाइड हैं. ये वीआईपी, वीवीआई समेत देशी-विदेशी टूरिस्टों को पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराते हैं. जगहों के बारे में जानकारी भी देते हैं.
क्षेत्रीय स्तर के टूरिस्ट गाइड को सीधे पर्यटन मंत्रालय से लाइसेंस मिलता है. ऐसे गाइडों को पूरे भारत में खासकर सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स (केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों) और बड़े टूरिस्ट सर्किट पर काम करने की इजाजत होती है. वहीं राज्य स्तर के टूरिस्ट गाइडों को अपने-अपने स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट से लाइसेंस मिलता है. ये लाइसेंस मंत्रालय से मान्यता प्राप्त होते हैं. ऐसे गाइड अपने-अपने राज्य की सीमाओं के अंदर काम करते हैं.
सभी टूरिस्ट गाइड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट (IITTM) की ओर से चलाए जा रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रशिक्षण लेते हैं. लाइसेंस देने से पहले उन्हें पंजीकृत किया जाता है. इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर (IITF) और इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड (IITG) सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के जरिए उन्हें इतिहास, संस्कृति, भाषा और प्रोफेशनल व्यवहार की ट्रेनिंग मिलती है.
मंत्रालय टूरिस्ट गाइडों की निगरानी करता रहता है. जिससे वे पर्यटकों को अच्छी सर्विस दे सके. इसके अलावा उन्हें भाषा की भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे टूरिज्म स्टैंडर्ड्स का पालन सुनिश्चित हो सके.
टूरिस्ट गाइडों को क्या सुविधाएं देती है सरकार?: पर्यटन मंत्रालय टूरिस्ट गाइडों को कोई वेतन नहीं देता है. टूरिस्ट गाइड सीधू टूरिस्टों से कमाते हैं. भारत सरकार उनके प्रोफेशन को सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और कुछ सुविधाएं देती है. टूरिस्ट गाइडों की कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितने टूरिस्टों को सर्विस दे पाते हैं. गाइडों को कई स्मारकों पर काम करने की अनुमति है. टूरिज्म पोर्टल पर भी गाइडों के नाम दर्ज किए जाते हैं. टूरिज्म के सेक्टर में नौकरियां पैदा करने की रणनीति की वजह से सरकार गाइडों को प्रमोट करती है.
टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पिछले साल कितने टूरिस्ट पहुंचे?: इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेंडियम 2025 के अप्रैल-जून 2025 के डेटा के अनुसार 12,66,357 लाख घरेलू पर्यटकों ने ताजमगल का दीदार किया. जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2,94,291 लाख थी. इसी तरह दिल्ली में कुतुब मीनार देखने के लिए 7,88,646 लाख घरेलू पर्यटक पहुंचे. 27,979 विदेशी पर्यटकों ने भी कुतुब मीनार देखा.
दिल्ली का लाल किला देखने के लिए 7,14,492 लाख घरेलू पर्यटक पहुंचे. जबकि यहां विदेशी पर्यटकों की संख्या 11,900 रही. आगरा किला देखने के लिए 3,95,651 लाख घरेलू पर्यटक पहुंचे जबकि विदेशी पर्यटकों की तादाद 35599 रही. विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिहाज से ताजमहल टॉप पर रहा.
पर्यटन के सेक्टर में कौन-कौन सी नौकरियां?: पर्यटन सेक्टर में कई नौकरिया हैं. इनमें ट्रैवल कंसल्टेंट/एजेंट, टूर गाइड, इवेंट और कॉन्फ्रेंस प्लानर, एडवेंचर टूरिज्म स्पेशलिस्ट, कल्चरल टूरिज्म एडवाइजर, इको-टूरिज्म स्पेशलिस्ट, ट्रैवल ब्लॉगर/कंटेंट क्रिएटर, एयरलाइन और क्रूज ऑपरेशंस, टूरिज्म मार्केटिंग और PR शामिल हैं. टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट (TSA) के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत में अन्य क्षेत्रों की तुलना में इस सेक्टर में नौकरियों की हिस्सेदारी करीब 12.57% थी. इसमें साल दर साल इजाफा भी हो रहा है.
अगले 5-6 सालों में इस सेक्टर में काफी नौकरियां आएंगी. साल 2024 के आंकड़ों के अनुसार टूरिज्म सेक्टर से 4 करोड़ 65 लाख लोग जुड़े हैं. यह भारत के कुल रोजगार का 9.1% है. साल 2035 तक करीब 6.4 करोड़ नौकरियों की संभावना इस सेक्टर में होगी. यानी काफी संख्या में लोगों को इस सेक्टर में नौकरी मिलेगी.
टूरिज्म में कौन सा देश नंबर 1, अधिक जॉब देने वाले सेक्टर कौन?: इंडिया टूरिज्म डेटा कम्पेंडियम 2025 की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में फ्रांस ने दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में अपनी जगह बनाई. यहां 10.2 करोड़ इंटरनेशनल टूरिस्ट पहुंचे. इसके बाद स्पेन में 8.9 करोड़, यूनाइटेड स्टेट्स में 6.65 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे. टॉप 5 में तुर्की और इटली चौथे और पांचवें स्थान पर रहे. भारत में टूरिज्म में अच्छी संख्या में नौकरियां देने वाले टॉप 5 सेक्टरों में ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन (आवास), खाद्य और पेय पदार्थ, ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर्स शामिल हैं.
भारत में इलाज कराने भी आते हैं विदेशी टूरिस्ट: कई देशों से लोग भारत में इलाज कराने के लिए भी आते हैं. साल 2009 में 1.12 लाख ऐसे टूरिस्ट आए थे. वहीं साल 2022–2024 के दौरान 6 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आए. साल 2009 में 2.2% टूरिस्ट आए, जबकि साल 2024 में ऐसे पर्यटकों की संख्या 6.5% पहुंच गई. ऐसे टूरिस्ट भारत आकर भारतीयों की तुलना में ज्यादा रुपये खर्च करते हैं.
टूरिज्म पर कितना खर्च कर रही सरकार? : पर्यटन मंत्रालय के ऑफिशियल डेटा कलेक्शन और PIB की रिलीज के मुताबिक सरकार ने साल 2025-26 में 2,541.06 करोड़ आवंटित किया, वहीं साल 2026-27 के लिए 2,438.40 करोड़ रुपये दिए गए. ये रुपये हेरिटेज साइट डेवलपमेंट, गाइड ट्रेनिंग, हॉस्पिटैलिटी स्किलिंग, बुद्धिस्ट सर्किट, इको-ट्रेल्स और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जाएंगे. देश की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान करीब 5.22% है.
टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या है प्लानिंग?: यूनियन बजट 2026–27 में सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा रोडमैप तैयार किया है. टूरिज्म प्रमोशन प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इनोवेशन, खास टूरिज्म सेगमेंट, सेफ्टी उपाय और ग्लोबल ब्रांडिंग शामिल हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत स्वदेश दर्शन (SD और SD 2.0) योजना चलाई जा रही है.
PRASHAD योजना के तहत तीर्थ और आध्यात्मिक विरासत वाली जगहों का विकास कराया जा रहा है. साल 2025–26 में इसके लिए 240 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. SASCI स्कीम भी है. इसमें मशहूर टूरिस्ट सेंटरों को ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से अपडेट किया जा रहा है. मतलब उन्हें विदेशी टूरिस्टों लायक बनाया जा रहा है. रेलवे और बॉर्डर टूरिज्म (अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास के क्षेत्रों की यात्रा) को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.
सरकार इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन के जरिए दुनियाभर में पर्यटन का प्रमोशन भी कर रही है. मीट इन इंडिया के तहत मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के लिए भारत को ग्लोबल हब के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है. इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इको-टूरिज्म आदि थीम पर भी काम चल रहा है.
रूरल और ट्राइबल टूरिज्म के तहत आदिवासी इलाकों में होम स्टे डेवलपमेंट, रूरल टूरिज्म और रोजी-रोटी को बढ़ावा दिया जा रहा है. 24x7 मल्टीलिंगुअल हेल्पलाइन (1363) भी चलाई जा रही है. इस पर फोन करने पर विदेशी पर्यटक अपने देश की भाषा में जानकारी ले सकते हैं. यूनियन बजट 2025–26 और टूरिज्म मिनिस्ट्री की ऑफिशियल रिलीज के मुताबिक PRASHAD (पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑग्मेंटेशन ड्राइव) स्कीम के तहत 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,726.74 करोड़ के कुल 54 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है.
देश के कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बदलेगी सूरत : भारत आने पर तमाम पर्यटक पुरातात्विक स्थानों का भी भ्रमण करते हैं. ऐसे में सरकार ने इन स्थलों के भी विकास की रणनीति तैयार की है. इसके लिए 15 स्थानों का चयन किया गया है. यहां डिजिटल तरीके से लोगों को इन जगहों की कहानी बताई जाएगी. यहां ट्रेंड गाइड भी रखे जाएंगे. पर्यटकों के रहने, खाने आदि के इंतजाम किए जाएंगे.
पर्यटन विकास के लिए सरकार तीर्थयात्रा केंद्र और मंदिरों वाले शहरों पर ध्यान दे रही है. इनमें उत्तर प्रदेश का अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, महाराष्ट्र का त्र्यंबकेश्वर, राजस्थान के खाटू श्याम जी, नाथद्वारा, पुष्कर/अजमेर, ओडिशा के पुरी, आंध्र प्रदेश के तिरुपति, गुजरात के द्वारका और सोमनाथ आदि शामिल हैं. इसके अलावा बौद्ध धरोहर स्थल अमरावती, नागार्जुनकोंडा आदि भी सरकार की विकास योजना में शामिल हैं.
