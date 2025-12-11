ETV Bharat / bharat

TB डेडलाइन चूकेगा भारत ! यूपी, महाराष्ट्र और बिहार में सबसे अधिक तपेदिक रोगी, जानें अब क्या कर रही मिनिस्ट्री

हेल्थ मिनिस्ट्री ने Tuberculosis के बारे में जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया. ( ETV Bharat )

नड्डा ने सांसदों से अपील की कि वे TB अवेयरनेस को चल रहे जन संपर्क इनिशिएटिव्स, लोकल मीडिया आउटरीच और पब्लिक इवेंट्स के साथ जोड़ें, ताकि स्टिग्मा को खत्म किया जा सके और लोगों को जल्दी टेस्टिंग और इलाज के लिए मोटिवेट किया जा सके.

सांसदों को निर्देश: सांसदों से चुनाव क्षेत्र के लेवल पर दखल देने की अपील करते हुए, नड्डा ने कुछ खास संसदीय देखरेख के कामों की रूपरेखा बताई. इसमें TB इंडिकेटर्स के रेगुलर चुनाव क्षेत्र स्कोर कार्ड रिव्यू, इम्प्लीमेंटेशन को मजबूत करने के लिए राज्य के डिपार्टमेंट्स के साथ तालमेल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी (DISHA) की मीटिंग्स के जरिए TB रिव्यू को इंस्टीट्यूशनलाइज करना और जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन की रुकावटों का समय पर समाधान शामिल है.

अधिकारी ने कहा, “हेल्थ मिनिस्टर पहले ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और गुजरात के सांसदों से मिल चुके हैं और उनसे बातचीत कर चुके हैं. आने वाले दिनों में, वह दूसरे राज्यों के MPs से भी मिलेंगे.”

मीटिंग की जानकारी रखने वाले हेल्थ मिनिस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने ETV भारत को बताया कि यह बातचीत का सेशन अलग-अलग राज्यों के सांसदों के साथ लगातार होने वाली ब्रीफिंग की सीरीज का हिस्सा है, जिसका मकसद टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई में कलेक्टिव लीडरशिप को मजबूत करना है.

अभी तक, नड्डा ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और गुजरात के MPs से बातचीत की है और उन्हें 100 परसेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पक्का करने का निर्देश दिया है.

हेल्थ मिनिस्ट्री का नया कदम: “TB मुक्त भारत” के लिए पॉलिटिकल जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए, केंद्रीय हेल्थ और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अलग-अलग राज्यों के MPs से बातचीत करने का कदम उठाया है, ताकि TB से लड़ने में उनका पर्सनल दखल मांगी जा सके.

डॉ. लेले ने कहा, “TB से लड़ने के लिए भारत को ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी की भागीदारी की जरूरत है. इस संबंध में, MPs का शामिल होना निश्चित रूप से एक बड़ा पॉजिटिव बढ़ावा देगा.” उन्होंने आगे कहा, “TB के बारे में जागरूकता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ने प्राइमरी और टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर में TB मरीजों के लिए मुफ़्त दवाएं भी दी हैं.”

डॉ. लेले के अनुसार, TV खत्म करने के प्रोग्राम में कम्युनिटी की भागीदारी की कमी एक और चुनौती है.

उन्होंने कहा कि गंदगी, प्रदूषण और तंबाकू का इस्तेमाल भी TV खत्म करने के प्रोग्राम में कुछ और बड़ी चुनौतियां हैं.

लेले ने कहा, “सोशल स्टिग्मा की एक लगातार बनी हुई समस्या है, जो TV खत्म करने में एक बड़ी चुनौती बन रही है. अकेलेपन के डर से लोग, खासकर महिलाएं, समय पर देखभाल लेने से कतराते हैं.”

भारत के लिए बड़ी चुनौतियां: डॉ. लेले के अनुसार, TB के खिलाफ भारत की लड़ाई में सोशल स्टिग्मा और जागरूकता की कमी दो बड़ी चुनौतियां हैं.

भारत ने पहले 2030 के ग्लोबल टारगेट से 5 साल पहले, 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा था.

चेचक और कोरोना वायरस के मुद्दे का जिक्र करते हुए, लेले ने कहा कि ये दोनों बीमारियां भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थीं. लेले ने कहा, “लेकिन चेचक और कोरोना वायरस के खिलाफ लगातार और गहरी लड़ाई ने आखिरकार भारत को इन दोनों बीमारियों को खत्म करने में मदद की है.”

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के पूर्व सेक्रेटरी जनरल जयेश एम लेले ने ETV भारत से कहा, “हो सकता है कि हम 2025 तक TB खत्म करने की डेडलाइन हासिल न कर पाएं. लेकिन, सांसदों को शामिल करने की पहल एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है. इस तरह के कदम से लोगों में निश्चित रूप से मोटिवेशन पैदा होगा.”

नई दिल्ली: भारत के हेल्थकेयर डोमेन के एक्सपर्ट्स ने गुरुवार को हेल्थ मिनिस्ट्री की उस पहल की तारीफ की, जिसमें अलग-अलग राज्यों के MPs को TB (Tuberculosis) खत्म करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पर्सनल दखल देने का निर्देश दिया गया है. हालांकि मिनिस्ट्री के 2025 तक इस बीमारी को खत्म करने की डेडलाइन चूकने की संभावना है.

मंत्री ने चुनाव क्षेत्र के लेवल पर नि-क्षय शिविरों के आयोजन और नि-क्षय मित्र नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया, ताकि TB का इलाज करा रहे लोगों के लिए न्यूट्रिशन, काउंसलिंग और वेलफेयर-लिंकेज सहित लगातार कम्युनिटी सपोर्ट पक्का किया जा सके.

उन्होंने कहा, “हम चुनाव क्षेत्र के हिसाब से TB खत्म करने की कोशिशें शुरू करेंगे और TB-मुक्त भारत बनाने के लिए कोऑर्डिनेटेड, नतीजे पर फोकस करने वाला और कम्युनिटी-सेंटर्ड तरीका अपनाएंगे.”

सांसदों से CHCs जाने को कहा गया: ETV भारत से बात करते हुए, गुजरात के साबरकांठा लोकसभा सीट से BJP सांसद शोभनाबेन महेंद्र सिंह बरैया ने कहा कि उन्हें भारत को TB फ्री बनाने के लिए केंद्र सरकार की अलग-अलग कोशिशों के बारे में बताया गया है.

शोभनाबेन ने कहा, “हमें भारत के TB खत्म करने के प्रोग्राम के बारे में बताया गया है. असल में, 100-दिन का बड़ा TB खत्म करने का कैंपेन बहुत सफल रहा. हमें बताया गया है कि हेल्थ मिनिस्ट्री आने वाले दिनों में ऐसा ही एक कैंपेन शुरू करेगी.”

शोभनाबेन के मुताबिक, बातचीत के दौरान, हेल्थ मिनिस्ट्री ने उनसे अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर जाकर भारत के TB ड्राइव के बारे में अवेयरनेस फैलाने को कहा है.

उन्होंने कहा, “हमें डेटा इकट्ठा करने और स्क्रीनिंग और TB से जुड़ी कोशिशों के बारे में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है.”

शोभनाबेन ने कहा कि उन्हें पिछले दस सालों में शुरू किए गए कई इंटरवेंशन के बारे में बताया गया, जिसमें AI-इनेबल्ड हैंड-हेल्ड चेस्ट एक्स-रे मशीन और ट्रूनेट मशीन जैसी नई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाना, ज़्यादा असरदार और कम समय के इलाज का तरीका अपनाना, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के नेटवर्क के जरिए TB केयर का डीसेंट्रलाइजेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट वगैरह शामिल हैं.

शोभनाबेन ने कहा, “TB खत्म करने की कोशिशों की सफलता और इसे एक जन आंदोलन बनाने के लिए हमें TB स्क्रीनिंग सर्विस की पहुंच और जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया.”

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार सबसे ज़्यादा TB केस वाले टॉप तीन राज्य: सरकारी डेटा के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार इस साल रिपोर्ट किए गए TB के सबसे ज़्यादा केस वाले टॉप तीन राज्य हैं.

ETV भारत के पास मौजूद हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक, इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच उत्तर प्रदेश में TB के 604726 केस रिपोर्ट हुए, इसके बाद महाराष्ट्र में 188653 और बिहार में 180203 केस आए.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की ग्लोबल TB रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, यह अनुमान लगाया गया है कि साल 2024 में भारत में लगभग 21.7 लाख TB केस होंगे और TB से 3 लाख मौतें होंगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से अक्टूबर 2025 के दौरान 4.5 करोड़ लोगों का TB टेस्ट किया गया, 22,64,704 नए TB केस डायग्नोस हुए. 2024 (Jan – Oct) में इस समय के दौरान नोटिफाई किए गए TB मामलों में से 19,23,538 TB मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन की ग्लोबल TB रिपोर्ट 2025 में कहा गया है कि भारत में TB के मामले (हर साल नए मामले सामने आना) 21 प्रतिशत कम हुए हैं. 2015 में प्रति लाख आबादी पर 237 से घटकर 2024 में प्रति लाख आबादी पर 187 हो गए हैं, जो दुनिया भर में देखी गई 12 प्रतिशत की गिरावट की रफ़्तार से लगभग दोगुना है.

TB खत्म करने का लक्ष्य: भारत का 2025 तक TB खत्म करने का लक्ष्य दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ मिशन में से एक है. नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम (NTEP) के तहत, भारत ने एडवांस्ड डॉयग्नोस्टिक्स, नई पॉलिसी, प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप और पेशेंट-फर्स्ट अप्रोच के साथ TB के खिलाफ अपने रिस्पॉन्स को मजबूत किया है.

भारत की बड़ी पहलों में रिकॉर्ड-हाई केस रिपोर्टिंग, बेहतर डायग्नोस्टिक्स, पेशेंट के लिए फाइनेंशियल मदद और मजबूत मल्टी-सेक्टर सहयोग शामिल हैं.

WHO की ग्लोबल TB रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने ट्यूबरकुलोसिस से लड़ने में काफी तरक्की की है. नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम (NTEP) के तहत, TB के मामलों की दर लगभग 17.7 प्रतिशत कम हो गई है, जो 2015 में प्रति 1 लाख लोगों पर 237 मामलों से घटकर 2023 में 195 हो गई है. इसी समय के दौरान TB से होने वाली मौतें भी कम हुई हैं, जो प्रति 1 लाख लोगों पर 28 से घटकर 22 हो गई हैं.

निक्षय पोषण योजना (NPY): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2018 में प्राइवेट सेक्टर के लिए निक्षय, TB नोटिफिकेशन इंसेंटिव शुरू किया था. यह प्राइवेट हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स को TB के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव देता है, जिससे TB सर्विलांस और इलाज में सुधार होता है.

निक्षय पोषण योजना (NPY) के तहत, TB मरीजों के न्यूट्रिशन के लिए फाइनेंशियल मदद 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति महीना कर दी गई है, जिससे इलाज के दौरान हर मरीज को 3,000 रुपये से 6,000 रुपये मिलते हैं. मरीज को निक्षय पोर्टल पर रजिस्टर और नोटिफाई करना होगा.

सरकार ने कम वजन वाले TB मरीजों (BMI < 18.5) के लिए एनर्जी डेंस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन (EDNS) शुरू किया है. लगभग 12 लाख मरीजों को इलाज के पहले दो महीनों के दौरान ये सप्लीमेंट्स मिलेंगे, ताकि रिकवरी रेट और ओवरऑल हेल्थ आउटकम में सुधार हो सके.

टीबी को खत्म करने के लिए कोशिशों को तेज करने और नेशनल लक्ष्यों को पाने के लिए एस्पिरेशनल जिले और ग्रामीण इलाकों में साल 2025-26 में 3259.26 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसमें नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के तहत एक मुख्य फंडिंग सिस्टम, RCH फ्लेक्सीपूल के तहत 2318.80 करोड़ रुपये का कैश ग्रांट शामिल नहीं है.