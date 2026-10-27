ETV Bharat / bharat

भारत SCO के पहले सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम की मेजबानी करेगा, पाकिस्तानी मंत्री को न्योता

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर (फाइल फोटो) ( ANI )

By IANS 2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली में 20 से 22 नवंबर तक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) की बैठक होगी. सूत्रों के मुताबिक, भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया है.

भारत नई दिल्ली में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) के पहले सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम की मेज़बानी करेगा. समाचार एजेंसी आईएनएस के मुताबिक राजनयिक स्रोतों ने इसकी जानकारी दी है. यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिलकर आयोजित करेंगे. पीएम मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. खबर के मुताबिक रूस और चीन समेत 10 देशों के नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन दिन के इस फोरम का उद्घाटन करने की उम्मीद है, जिसमें 25 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि राजधानी के पुराने किले में इकट्ठा होंगे. यह किला 16वीं सदी का ऐतिहासिक किला है. भारत की कोशिश है कि इस मंच के जरिए एससीओ देशों को उनकी साझा विरासत और संस्कृति के आधार पर एक साथ लाया जाए. इस बैठक में सभ्यतागत संबंध, सांस्कृतिक कूटनीति और विरासत, शिक्षा और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोगात्मक पहल पर चर्चा होने की उम्मीद है. इस पहल का प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में तियानजिन में SCO लीडर्स के समिट में रखा था और बाद में ग्रुप ने इसे अपना लिया था.