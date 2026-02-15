ETV Bharat / bharat

विशाखापट्टनम तट पर 18 फरवरी को इंटरनेशनल नेवल परेड, 70 देशों की नौसेना होंगी शामिल

विशाखापट्टनम: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नेवल प्रदर्शनी के लिए मंच तैयार है. भारतीय नौसेना ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं. इसी सिलसिले में शनिवार से अलग-अलग देशों के जहाजों का आना भी शुरू हो गया है. 18 फरवरी को इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (फ्लीट रिव्यू-2026), 19 फरवरी को मिलान इंटरनेशनल सिटी परेड और 20 फरवरी को 'आयरन कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स' होगा. नेवल प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 फरवरी को विशाखापट्टनम आएंगी. वह 18 फरवरी को फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेंगी. 2016 में फ्लीट रिव्यू में 51 देशों ने हिस्सा लिया था, वहीं दस साल बाद फिर से विशाखापट्टनम में हो रहे फ्लीट रिव्यू में 70 देश हिस्सा लेंगे. 'मिलान अभ्यास', सहयोगी देशों का जमावड़ा:

'मिलान' का उद्देश्य सहयोगी देशों की नौसेनाओं के बीच तालमेल और दोस्ताना रिश्ते मजबूत करना है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस इवेंट में 137 देशों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से 70 देश हिस्सा ले रहे हैं. मिलान अभ्यास दो चरण में होगा: हार्बर फेज (तट पर) 19 फरवरी को और सी फेज (समुद्र में) 21 फरवरी से.