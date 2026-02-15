विशाखापट्टनम तट पर 18 फरवरी को इंटरनेशनल नेवल परेड, 70 देशों की नौसेना होंगी शामिल
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 18 फरवरी को इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू-2026 और 19 फरवरी को मिलान इंटरनेशनल सिटी परेड का आयोजन होगा.
विशाखापट्टनम: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नेवल प्रदर्शनी के लिए मंच तैयार है. भारतीय नौसेना ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं. इसी सिलसिले में शनिवार से अलग-अलग देशों के जहाजों का आना भी शुरू हो गया है. 18 फरवरी को इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (फ्लीट रिव्यू-2026), 19 फरवरी को मिलान इंटरनेशनल सिटी परेड और 20 फरवरी को 'आयरन कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स' होगा.
नेवल प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 फरवरी को विशाखापट्टनम आएंगी. वह 18 फरवरी को फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेंगी.
2016 में फ्लीट रिव्यू में 51 देशों ने हिस्सा लिया था, वहीं दस साल बाद फिर से विशाखापट्टनम में हो रहे फ्लीट रिव्यू में 70 देश हिस्सा लेंगे.
'मिलान अभ्यास', सहयोगी देशों का जमावड़ा:
'मिलान' का उद्देश्य सहयोगी देशों की नौसेनाओं के बीच तालमेल और दोस्ताना रिश्ते मजबूत करना है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस इवेंट में 137 देशों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से 70 देश हिस्सा ले रहे हैं. मिलान अभ्यास दो चरण में होगा: हार्बर फेज (तट पर) 19 फरवरी को और सी फेज (समुद्र में) 21 फरवरी से.
इंटरनेशनल सिटी परेड: इस महीने की 19 तारीख की शाम को विशाखापट्टनम के आरके बीच रोड पर 'इंटरनेशनल सिटी परेड' होगी. अलग-अलग देशों की नेवी की परेड शानदार होगी. यह परेड बीच रोड पर पार्क होटल से कोस्टल बैटरी तक होगी, जिसमें दुनिया के देशों की संस्कृति और परंपराओं को दिखाया जाएगा. इंडियन नेवी के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और पैराशूट आसमान में कमाल के करतब दिखाएंगे. उसके बाद, नेवी बैंड और लेजर शो मुख्य आकर्षण होंगे. अगले दिन 20 फरवरी को 'इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स' होगा.
ब्यूटीफिकेशन का काम पूरा: फ्लीट रिव्यू और मिलान अभ्यास के लिए जिला प्रशासन 64 ड्रोन और 7,000 पुलिस कर्मियों के साथ लगातार निगरानी का इंतजाम कर रहा है. दूसरी ओर, ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम (GVMC) की देखरेख में 19 करोड़ रुपये की लागत से 119 डेवलपमेंट और ब्यूटीफिकेशन के काम शुरू किए गए हैं और पूरे किए गए हैं. आरके बीच पर मुख्य परिसर की व्यवस्था पूरी हो गई है. बड़े लोगों और VIPs और दर्शकों के बैठने के लिए गैलरी तैयार की जा रही हैं.
