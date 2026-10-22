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12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम की मेजबानी करेगा भारत, 26-27 अक्टूबर को दिल्ली में जुटेंगे वैश्विक संसदीय नेता

12वें ब्रिक्स संसदीय मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला. ( X/ @ombirlakota )

नई दिल्ली: भारत की संसद 26 और 27 अक्टूबर को संसद भवन परिसर में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का आयोजन करेगी. सम्मेलन का उद्घाटन 26 अक्टूबर को होगा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को संसद भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन भारत के संसदीय राजनय (Parliamentary Diplomacy) के इतिहास में नया अध्याय है.

बिरला ने कहा कि सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्य देशों और भागीदार देशों के पीठासीन अधिकारी, संसदीय नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी, संसद सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे और आगंतुक शिष्टमंडलों के नेताओं से भेंट करेंगे.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि उद्घाटन सत्र के बाद प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और सभी देशों के स्पीकर से मिलकर चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और इथियोपिया के स्पीकर इस फोरम में शामिल नहीं होंगे. इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 'जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों का सुदृढ़ीकरण' है. इस दौरान चार उच्च-स्तरीय सत्रों में आम सहमति पर आधारित संवाद होगा जो मुख्य रूप से ये हैं- रेजिलिएंस: बेहतर भविष्य के लिए संस्थाओं को मजबूत करने में संसद की भूमिका

नवाचार : एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में मानव-केंद्रित नवाचार को बढ़ावा देना

सहयोग: अधिक प्रातिनिधिक वैश्विक शासन के लिए संसदीय सहयोग

सस्टेनेबिलिटी: सतत और समावेशी भविष्य सुनिश्चित करने में संसद की भूमिका स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस सम्मेलन में संस्थागत रेजिलिएंस, एथिकल एआई, डिजिटल परिवर्तन, वैश्विक शासन सुधार और सतत विकास जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा. इसमें ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों की अंतरराष्ट्रीय मामलों की समितियों के चेयरपर्सन संसदीय राजनय, क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर को शिष्टमंडलों के सचिवों की बैठक में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच के संयुक्त वक्तव्य को अंतिम रूप दिया जाएगा.