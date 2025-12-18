ETV Bharat / bharat

भारतीय डॉक्टर काबुल में अफगान डॉक्टरों को देंगे ट्रेनिंग

यह फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और अफगानिस्तान के समकक्ष मौलवी नूर जलाल जलाली के बीच हुई मीटिंग के बाद लिया गया.

Indian Medicos To Train Afghan Doctors In Kabul
भारतीय चिकित्सक काबुल में अफगान डॉक्टरों को प्रशिक्षण देंगे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 18, 2025 at 5:23 PM IST

नई दिल्ली: अफगानिस्तान को उसके हेल्थ सेक्टर में सपोर्ट करने के भारत के वादे के मुताबिक सीनियर डॉक्टरों की एक टीम मेडिकल कैंप लगाने और अफगान डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने के लिए अफगानिस्तान जाएगी.

यह फैसला बुधवार शाम को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली के बीच हुई बातचीत के दौरान लिया गया. बैठक में क्षमता निर्माण पहल पर चर्चा हुई. भारत सीनियर भारतीय डॉक्टरों की एक टीम को अफगानिस्तान में मेडिकल कैंप लगाने और अफगान डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने के लिए भेजने के तरीकों पर काम कर रहा है.

एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को ईटीवी भारत को बताया, "जून 2025 में काबुल में हुए जयपुर फुट कैंप की सफलता पर जोर दिया गया, जहां 75 कृत्रिम अंग लगाए गए थे. आने वाले साल में ऐसे और कैंप लगाने का प्लान है."

भारत ने इमरजेंसी और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे अफगान मरीजों को भारत में मुफ्त इलाज देने और मेडिकल वीजा की सुविधा देने का अपना वादा भी दोहराया. अप्रैल 2025 में नए अफगान वीजा मॉड्यूल के लॉन्च के बाद से, पिछले चार महीनों में 200 से अधिक मेडिकल वीजा समेत 500 से अधिक वीजा जारी किए गए हैं.

नड्डा ने अफगानिस्तान को भारत की बड़ी मानवीय मदद को भी याद किया, जिसमें अनाज, दवाइयां, वैक्सीन और इमरजेंसी राहत सामग्री की सप्लाई के साथ-साथ इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन के साथ पार्टनरशिप में पुनर्वास कार्यक्रम के लिए सपोर्ट शामिल है.

अधिकारी ने कहा, "नड्डा और जलाली के बीच हुई बैठक के दौरान भारत ने अफगानिस्तान के हेल्थ सेक्टर और मानवीय जरूरतों को सपोर्ट करने के अपने वादे को फिर से कन्फर्म किया." बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने चल रहे हेल्थ सहयोग का रिव्यू किया और हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल सप्लाई और क्षमता में सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.

नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के लंबे समय से चले आ रहे लोगों पर ध्यान देने वाले नजरिए से प्रेरित होकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा इस बात पर ज़ोर दिया है कि अफगानिस्तान के साथ भारत का जुड़ाव वेलफेयर, कैपेसिटी और जरूरी हेल्थकेयर सर्विसेज़ तक पहुंच पर फ़ोकस रहना चाहिए.

नड्डा ने कहा कि अफगानिस्तान को भारत की मदद मानवीय कारणों और दोनों देशों के लोगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों पर आधारित है. यह बताना जरूरी है कि भारत ने अफगानिस्तान में कई जरूरी हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंज़री दी है और लागू किया है, जिसमें पक्तिया, खोस्त और पक्तिका प्रांतों में पांच मैटरनिटी और हेल्थ क्लीनिक बनाना. इसके अलावा काबुल में 30 बेड का हॉस्पिटल बनाना, और काबुल में कैंसर उपचार केंद्र, ट्रॉमा सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर और थैलेसीमिया सेंटर जैसी बड़ी सुविधाओं को बनाना या अपग्रेड करना शामिल है.

अधिकारी ने कहा, "हेल्थ सेक्टर में मदद के लिए और प्रस्तावों पर अभी तत्परता से विचार किया जा रहा है." नड्डा ने बताया कि भारत ने पिछले चार सालों में अफगानिस्तान को 327 टन दवाइयां और वैक्सीन सप्लाई की हैं. उन्होंने यह भी बताया कि अफगान पब्लिक स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुरोध पर कैंसर की दवाइयां और एक सीटी स्कैन मशीन भेजने के लिए तैयार हैं और इस महीने के आखिर तक डिलीवर कर दी जाएंगी. अधिकारी ने कहा कि रेडियोथेरेपी मशीन और अतिरिक्त मेडिकल सप्लाई के लिए अफगान पक्ष से मिले प्रस्तावों पर भी काम किया जा रहा है.

