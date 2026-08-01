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भारत-तिब्बत सीमा व्यापार का विधिवत शुभारंभ, 20 सदस्यीय पहला व्यापारिक दल पहुंचा तकलाकोट

भारत-तिब्बत सीमा व्यापार के पहले दल में 16 पंजीकृत व्यापारी एवं 4 हेल्परों को अनुमति दी गई है. लिपुलेख दर्रे से व्यापार का शुभारंभ हुआ.

INDIA TIBET TRADE BEGINS
भारत-तिब्बत सीमा व्यापार का विधिवत शुभारंभ (फोटो सोर्स: जिला सूचना ऑफिस)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 1, 2026 at 2:36 PM IST

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देहरादून: भारत-चीन सीमा व्यापार का आज 1 अगस्त 2026 से विधिवत शुभारंभ हो गया है. इस कड़ी में आज पहला भारतीय व्यापारिक दल तिब्बत के तकलाकोट पहुंचा. जहां आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद व्यापारिक गतिविधियां शुरू की गई. फिलहाल, पहले दल मे 16 व्यापारी और 4 हेल्परों ने लिपुलेख दर्रे से पारंपरिक सीमा व्यापार शुरू किया है.

अल्मोड़ा और उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और एतिहासिक व्यापार गतिविधि आज से शुरू हो गई. जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला स्थित ऐतिहासिक लिपूलेख दर्रे के माध्यम से वर्ष 2026 के भारत-चीन सीमा व्यापार का आज को विधिवत शुभारंभ हो गया. व्यापार प्रारंभ होने के साथ ही भारतीय व्यापारियों का पहला दल सफलतापूर्वक चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र स्थित तकलाकोट मंडी पहुंचा. आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद व्यापारिक गतिविधियां शुरू की गई. पहले दल मे 16 व्यापारी और 4 हेल्पर शामिल हैं.

भारत-तिब्बत सीमा व्यापार का विधिवत शुभारंभ (सोर्स: जिला सूचना ऑफिस)

उपजिलाधिकारी धारचूला व व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया 31 जुलाई की शाम लगभग 5 बजे भारत-तिब्बत व्यापार संघ के अध्यक्ष जीवन सिंह रॉकली के साथ 16 पंजीकृत व्यापारी एवं 4 हेल्परों सहित कुल 20 सदस्यों ने गुंजी स्थित इमीग्रेशन कार्यालय में निर्धारित आव्रजन प्रक्रिया पूर्ण की. इसके बाद सभी दल के सदस्यों ने नाभीढांग में रात्रि विश्राम किया.

उन्होंने बताया शनिवार लगभग 10:15 बजे लिपूलेख दर्रे पर चीन के अधिकारियों द्वारा सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण की गई. जिसके बाद भारतीय व्यापारियों ने तिब्बत की सीमा में प्रवेश किया. जहां उन्होंने तकलाकोट मंडी पहुंचकर व्यापारिक गतिविधियां शुरू की.

INDIA TIBET TRADE BEGINS
भारत-तिब्बत सीमा व्यापार का विधिवत शुभारंभ (ETV Bharat)

चीन प्रशासन के निर्देशानुसार प्रथम चरण में केवल पहले से पंजीकृत और पूर्व में व्यापार कर चुके व्यापारियों को ही प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है. इस कारण वर्तमान दल भारत से कोई नई व्यापारिक सामग्री लेकर नहीं गया है. व्यापारी तकलाकोट में पूर्व से उपलब्ध अपनी व्यापारिक सामग्री एवं उससे संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए व्यापार का संचालन करेंगे.
- आशीष जोशी, उपजिलाधिकारी, धारचूला -

उपजिलाधिकारी धारचूला आशीष जोशी ने बताया आगामी व्यापारिक दलों के चीन प्रस्थान की तिथियों के निर्धारण के संबंध में चीनी प्रशासन के साथ ई-मेल के माध्यम से नियमित समन्वय एवं पत्राचार किया जा रहा है. जैसे ही अगले बैचों के लिए अनुमति व तिथियां प्राप्त होंगी अन्य पंजीकृत व्यापारियों को भी चरणबद्ध तरीके से तकलाकोट मंडी भेजा जाएगा.

भारत-चीन सीमा व्यापार के दोबारा प्रारंभ होने से सीमांत क्षेत्र की पारंपरिक व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी. इसके साथ ही स्थानीय व्यापारियों, सीमावर्ती क्षेत्रों की आजीविका तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी इससे महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है. यह व्यापार दोनों देशों के बीच वर्षों से चली आ रही पारंपरिक सीमा व्यापार व्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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भारत चीन सीमा व्यापार
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तकलाकोट पहुंचा व्यापारी दल
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