ETV Bharat / bharat

ओमान के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले में चालक दल के 3 भारतीय सदस्य लापता, अमेरिकी राजनयिक तलब

नई दिल्ली : ओमान के तट पर बुधवार को हमले का शिकार हुए एक वाणिज्यिक जहाज पर मौजूद चालक दल के 24 भारतीय सदस्यों में से तीन लापता हैं. इनमें से 21 भारतीयों को अब तक सुरक्षित बचा लिया गया है. भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है. जहाज पर हमले के बाद भारत ने दिल्ली में अमेरिका के शीर्ष राजनयिक को तलब किया है.

अपनी प्रतिक्रिया में नई दिल्ली ने कहा कि पश्चिम एशिया में वाणिज्यिक नौवहन और आम लोगों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर बिना किसी रुकावट के आवाजाही जल्द से जल्द बहाल की जानी चाहिए.

वाणिज्यिक पोत ‘सेटेबेलो’ पर यह हमला तब हुआ, जब इसके दो दिन पहले ही पलाओ के झंडे वाले एक जहाज़ पर, जिसमें 24 भारतीय सवार थे, अमेरिकी नौसेना ने हमला किया था. यह जहाज़ ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी से बचने की कोशिश कर रहा था.

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा, “हम आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत ‘सेटेबेलो’ पर हुए हमले की निंदा करते हैं. जहाज पर मौजूद चालक दल के 24 भारतीय सदस्यों में से अब तक 21 भारतीयों को बचा लिया गया है और तीन भारतीयों के लापता होने की खबर है.”