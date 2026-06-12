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अमेरिकी हमले में तीन भारतीयों की मौत, दूसरी बार अमेरिकी राजनयिक को किया गया तलब

नई दिल्ली : होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन भारतीयों की मौत को लेकर अमेरिका और भारत के बीच तनाव बढ़ रहा है. भारत ने 48 घंटे के भीतर अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी जेसन मीक्स को दूसरी बार तलब किया है. अधिकारियों ने ओमान के तट के पास भारतीय चालक दल के सदस्यों वाले तीन वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के हमलों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया.

यह पहली बार था, जब भारत ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि अमेरिकी नौसेना ने भारतीय चालक दल वाले जहाजों को निशाना बनाया था. भारत ने कहा था कि ये हमले तुरंत रुकने चाहिए. पलाउ के ध्वज वाले तेल टैंकर ‘मैरीवेक्स’ को आठ जून को अमेरिकी सुरक्षा बलों द्वारा निशाना बनाया गया. इसमें 24 भारतीय नाविक सवार थे. चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया. अमेरिका ने 10 जून को पलाउ ध्वज वाले एक अन्य टैंकर ‘सेटेबेलो’ पर हमला किया था, जिसमें जहाज पर सवार 24 भारतीय नाविकों में से तीन की मौत हो गई थी. गुरुवार को 20 भारतीय को ले जा रहे गिनी-बिसाऊ के ध्वज वाले जहाज ‘जलवीर’ पर अमेरिकी नौसेना द्वारा हमला किया गया.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि ‘सेटेबेलो’, ‘मैरीवेक्स’ और ‘जलवीर’ पर हमले ‘‘अमेरिकी नौसेना की ओर से किए गए थे.’’ यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि एमटी जलवीर ने "ओमान की खाड़ी के रास्ते ईरान से तेल ले जाने की कोशिश की." कमांड ने कहा, "US सेना के निर्देशों को बार-बार न मानने पर यूएस के एक विमान ने जहाज के इंजन रूम पर दो हेलफायर मिसाइलें दागीं."

जायसवाल ने बताया कि तीन में से दो जहाज अमेरिकी ट्रेजरी के 'ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल' द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के दायरे में थे, जबकि तीसरे जहाज को नियमों का पालन न करने वाला माना गया था. ओएफएसी अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की वित्तीय खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है, और यह ईरानी तथा रूसी तेल की बिक्री पर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले जहाजों के खिलाफ कार्रवाई करती है.

कमांड ने बताया कि ओमान की खाड़ी में टैंकर को "बेकार" कर दिया गया, क्योंकि "जहाज ने ईरानी तेल ले जाने की कोशिश करके ईरान पर लगी नाकेबंदी का उल्लंघन किया था. इस हफ्ते अमेरिकी सेना द्वारा बेकार किया गया यह तीसरा कमर्शियल जहाज था."

सेंटकॉम ने कहा, "इस हफ्ते की शुरुआत में, सोमवार और मंगलवार को अमेरिकी विमानों ने पलाऊ के झंडे वाले जहाजो एमटी मैरिवेक्स और एमटी सेटेबेलो को रोक दिया. मैरिवेक्स ने ईरानी बंदरगाह तक जाने की कोशिश करके नाकेबंदी का उल्लंघन किया और सेटेबेलो ने ईरानी तेल ले जाने की कोशिश की."